Senior Project Planning Engineer (m/f/d), Offshore Wind

Up to 10% travel should be expected with this role

Job summary

Grade G Responsible for providing project engineering expertise for delivering a substantial subset of a moderately complex project and directing contractors and for cross-discipline coordination with other project team members to drive integrated technical integrity of the project and to complete assigned work activities across all phases of the project are delivered in accordance with BP, HSSE, and ethical standards and in compliance with all relevant statutory requirements.

Entity:

Gas & Low Carbon Energy



Job Family Group:

Project Management Group



Job Summary:

Grade GResponsible for providing project engineering expertise for delivering a substantial subset of a moderately complex project and directing contractors and for cross-discipline coordination with other project team members to drive integrated technical integrity of the project and to complete assigned work activities across all phases of the project are delivered in accordance with BP, HSSE, and ethical standards and in compliance with all relevant statutory requirements.



Job Description:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Werden Sie Teil der Zukunft und unterstützen Sie bp bei der Energiewende im deutschen Offshore-Windmarkt! Mit dem Zuschlag für die Entwicklung von zwei Nordsee-Windprojekte, die eine Gesamtkapazität von 4 GW aufweisen, tritt bp in den deutschen Markt für Offshore-Windenergie ein.

Unsere globale Offshore-Wind-Projektpipeline von bis zu 9,2 GW netto, reiht sich zusammen mit den Themen Wasserstoff, Biokraftstoffen sowie Elektromobilitätslösungen in unsere Transformation ein und setzt ein weiteres Zeichen für eine klimaneutrale Zukunft. #netzero2050

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Sie werden bei uns im technischen Projektmanagement tätig sein, wo wir ein Team aufbauen, um unsere ehrgeizigen Ziele im Bereich der erneuerbaren Energien zu erreichen. Sie haben die einmalige Gelegenheit, von Anfang an dabei zu sein und Ihre Erfahrung zu nutzen, um die Dinge von Anfang an richtig zu gestalten.

Als „Senior Planning Engineer“ im Bereich Offshore Wind Engineering unterstützen Sie die Entwicklung, Implementierung und den Betrieb eines umfassenden Terminplanungskontrollsystems, einschließlich der täglichen Planungsaktivitäten, des Leistungsmanagements und der Berichterstattung sowie der Integration von Terminplänen aus internen und externen Quellen in den gesamten Projektplanungsprozess und in Übereinstimmung mit den BP-Planungs- und Projektkoordinierungsverfahren.

Bitte reichen Sie Ihren Lebenslauf in englischer Sprache ein.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Unterstützung des Projektkontrollteams und des technischen Projektleiters bei der Planung, um die Einhaltung des Projektplanungsverfahrens sicherzustellen

Entwicklung und Sicherstellung der Integrität der ersten Projektebene und des „Master Control Schedules“

Durchführung von Analysen nach der Aktualisierung, um sicherzustellen, dass die Projektteams über die wichtigsten Änderungen und die Auswirkungen auf kritische/nahe kritische Pfade informiert sind.

Leitung der monatlichen Überprüfung des Projektzeitplans mit dem Team

Validierung und Integration von Zeitplänen aus internen und externen Quellen.

Sicherstellung der Integrität und Effektivität der Messung des Zeitplanfortschritts.

Sicherstellung der Einhaltung der vertraglichen Planungs- und Berichterstattungsanforderungen durch den Auftragnehmer, insbesondere derjenigen, die vertraglich in den Projektkoordinierungsverfahren (PCP) festgelegt sind.

Zusammenarbeit mit der gesamten Planungsgemeinschaft, um bewährte Verfahren und wichtige Erkenntnisse auszutauschen.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Hochschulabschluss in Ingenieur- oder Naturwissenschaften oder gleichwertige Erfahrung

Erfahrung im Umgang mit der Planungssoftware Primavera Version 6 (P6) und Microsoft Project

Mindestens 8 Jahre Berufserfahrung bei der Planung von großen Projekten in gleicher oder ähnlicher Funktion

Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung in Offshore-Windprojekten

Nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Verwaltung von Zeitplänen für Projekte, einschließlich der Übermittlung komplexer Informationen an das leitende Management

Fähigkeit, innerhalb eines multifunktionalen Teams zu arbeiten, um ein hohes Maß an Kooperation und Glaubwürdigkeit für die Planungsfunktion bei der Arbeit mit dem Projektteam zu erreichen

Erfahrung in der Kostenkontrolle

Wünschenswert: Mitgliedschaft in einem anerkannten Berufsverband

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

#lifeatbp

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement

Up to 10% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is eligible for relocation within country



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.