Wir suchen einen erfahrenen: Senior Reliability Engineer (m/w/d) in Vollzeit für den Standort Gelsenkirchen Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Als Senior Reliability Engineer (m/w/d) bist Du der wichtigste Ansprechpartner für die Strategien, langfristigen technischen Bewertungen und die Implementierung von Programmen im Bereich Reliability, um die Verfügbarkeit der Anlagen sicherzustellen. Dabei arbeitest Du direkt mit dem Wartungs-, Technik- und Betriebspersonal zusammen und bietest Schulungen und Coachings zu Best Practices an.

Production & Operations



Engineering Group



Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Leitung bzw. Unterstützung bei Schlüsselaktivitäten des Reliability-Programms, z. B. Ermöglichung von RCA (Ursachenanalyse), Schwachstellenstudien und Zuverlässigkeitsanalysen von Geräteklassen

Übernahme einer führenden Rolle bei der Unterstützung der Asset-Teams sowie anderer „Enabler“ bei der Implementierung von Zuverlässigkeitsprozessen, um die Verfügbarkeit von Produktionseinheiten zu verbessern und die Proaktivität bei der Identifizierung und Bewältigung von Zuverlässigkeitsrisiken zu erhöhen

Sicherstellen, dass Zuverlässigkeitsrisiken durch Asset-Strategien, TAR-Strategien, jährliche Wartungspläne und das Fehlerbeseitigungsprogramm angemessen angegangen werden

Durchführung von Reliability-Schulungen und Trainings zur Förderung einer langfristigen Perspektive bei Asset-Entscheidungen

Identifizierung und Bereitstellung von Projekten zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit, inkl. die Entwicklung der Argumentationsketten in Bezug auf Investitionen, sowohl in der Rolle als Mitwirkender als auch als Leiter

Unterstützung bei der Bereitstellung, Implementierung und Einbettung von Reliability-Best Practices im gesamten Raffinerie-Portfolio

Verwendung von Fehlerdaten und Zuverlässigkeitstools wie Risk Based Maintenance, um Wartungs- und Ausrüstungsstrategien in Zusammenarbeit mit Fachingenieuren zu optimieren

Nutzung von Best Practices für die Bedienerpflege (Geräte-Basispflege, Runden durch das Bedienpersonal, Schmierprogramme), um die Zuverlässigkeit der Geräte zu verbessern.

Verantwortung für die Analyse von Daten und die Bereitstellung von Input und Kontext für Betriebs- und Wartungsaktivitäten

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Abgeschlossenes Studium in einer technischen Fachrichtung (Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen, EMSR o.ä.) mit einem Bachelor- oder Master-Abschluss

Mindestens 7 Jahre Erfahrung in den Bereichen Zuverlässigkeit, Wartung oder Betrieb in einer Raffinerie- oder Produktionsumgebung

Vertraut mit der Anwendung von Zuverlässigkeitstools, z. B. Vulnerability Studies, RCM, FMEA, RCA, statistische Analysen usw

Erfahrung in der Erleichterung und Leitung von Untersuchungen mit branchenweit anerkannten Methoden

Kenntnis der modernen Online- und Offline-Geräteüberwachungspraktiken und Gesundheitsüberwachungstechniken

Erfahrung in der risikobasierten Optimierung von Instandhaltungsstrategien für Geräte

Kenntnisse und Erfahrung in Bezug auf Raffinerieanlagen oder Produktionsanlagen.

Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten mit Erfahrung in der Moderation von Workshops in einer Raffinerie oder Produktionsumgebung

Fähigkeit, von jeder Rolle aus alle Ebenen des Unternehmens zu beeinflussen

Gute Fähigkeiten, Konflikte zu bewältigen und Vereinbarungen zu treffen

Sehr gute Teamarbeit mit Kollegen unterschiedlicher Herkunft und Kultur

Sehr gute Fähigkeiten in der Datenanalyse und eine natürliche Neugier und Fähigkeit, die Norm in Frage zu stellen

Hohe Einsatzbereitschaft

Gute Englischkenntnisse (B2)

Gute Deutschkenntnisse (B2)

Was wir bieten:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten sowie mind. 30 Tage Urlaub und Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm möglich, Elternzuschuss in Form einer Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Job Sharing und Teilzeitarbeit

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote, die bezuschusst werden

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



This position is a hybrid of office/remote working



