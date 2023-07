Senior Technologist (m/f/d) in Vollzeit

This role is not eligible for relocation

Die Stelle ist eine Vakanz als „Senior Technologist“ in der Abteilung Produkt Development Driveline & EV Fluids. Der Stelleninhaber ist zuständig für die Entwicklung von Immersion Cooling Fluids / Dielectric Fluids im neu wachsenden Bereich der Thermal Management Fluide die zur direkten Kühlung von elektronischen Komponenten, wie z. Bsp. Netzwerkkomponenten, Batterien, IT-Hardware, etc. eingesetzt werden. Wer wir sind: Als eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken kann Castrol auf eine lange Tradition der Innovation und Unterstützung von Wegbereitenden zurückblicken. Dank unserer Leidenschaft für Höchstleistung und einer schon immer stark auf Kooperation und Partnerschaft ausgerichteten Philosophie konnte Castrol Schmierstoffe und Fette entwickeln, die seit mehr als 100 Jahren die Speerspitze technologischer Meisterleistungen an Land, auf dem Wasser, in der Luft und im Weltraum darstellen. Heute unterstützt Castrol stärkere Nachhaltigkeit durch die Path360-Strategie, die Ziele für die Abfallreduzierung, Senkung der CO2-Emissionen und Verbesserung der Lebensqualität bis 2030 vorgibt. Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kund: innen und Verbraucher: innen in den Branchen Automobil, Marine, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte stehen weltweit für Innovation, Technologieführerschaft, Leistungsstärke und ein kompromissloses Bekenntnis zur Qualität.

Entity:

Innovation & Engineering



Job Family Group:

Research & Technology Group



Job Summary:

Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Strategie

Erarbeitet eine Produktentwicklungsstrategie für die ihm zugeordneten Projekte so wie eine Implementierungsstrategie für die strategischen Kunden

Erwirkung einer Projektunterstützung durch Marketing und Übernahme der Projektleitung

Aufbau und Unterhalt einer Contact-Map mit Kunden seiner/ihrer Projekte durch regelmäßige Besuche

Aufbau eines effektiven Netzwerks außerhalb des Technologiebereiches

Vertretung der BP mit technischen Meinungen und Aussagen bei externen Veranstaltungen (z.B. in Fachvorträgen) sowie Teilnahme an externen Arbeitskreisen

Technische Steuerung in Form von Coaching und Anleitung von weniger erfahrenen Kollegen

Der/ Die Stelleninhaber/in ist verantwortlich für das Management und den Schutz des geistigen Eigentums von Formulierungen und Produkten der Lubricants SPU

Planung

Identifizierung von Kundenbedürfnissen und Industrietrends mit dem Ziel der Unterstützung zukünftiger Planungen

Erstellung einer detaillierten Projektplanung im Projektplanungstool, sowie Budgetplanung für externe Testkosten

Koordinierung aller Projekte mit Lieferanten auf organisatorischer Ebene

Optimierung des Rohstoffeinsatzes

Erstellung, Bearbeitung und Aktualisierung der Dokumentation im Rahmen des Qualitätssystems und gesetzlicher Anforderungen

Einhaltung der relevanten HSSE und gesetzlichen Anforderungen und die Minimierung etwaiger Arbeitsrisiken

Der/Die Stelleninhaber/in berichtet alle tatsächlichen und potentiellen Regelverletzungen in seinem/ihrem Verantwortungsbereich hinsichtlich Produktqualität, Produktsicherheit oder Compliance (Regelkonformität)

Der/Die Stelleninhaber/in stellt die erforderlichen Ressourcen mit einer klaren Verantwortlichkeit zur Verfügung, um alle AS- bezogenen Produkt- Compliance-, Sicherheit- und Qualitätssicherungsaktivitäten durchzuführen

Veranlassung der Prüfung von Produktsicherheit, Compliance, Integrität, Qualität bezogen auf die Kundenanforderungen in der gesamten Produkt- und Serviceentwicklung, inkl. toxikologische und regulative Reviews im frühen Stadium.

Umsetzung

Allein verantwortlicher Projektleiter der Projekte in der Definitions- und Entwicklungsphase

Evaluierung neuer Rohstoffkomponenten hinsichtlich ihrer Auswirkung auf Endprodukte mit dem Ziel der Differenzierung

Aufbau von Expertenwissen im zugeordneten Produktbereich und Übertragung auf Anwendungen bei strategischen Kunden

Vertretung der zugeordneten Projekte beim externen Kunden in Abstimmung mit Sales (global)

Interpretation und Aufbereitung der Testergebnisse mit der rechtzeitigen Kommunikation an die Vertreter der Verkaufseinheiten

Monitoring

Projektmanagement: zeitgerechtes Erreichen von Meilensteinen innerhalb des gesetzten Budgetrahmens

Dokumentation und Rechenschaftsbericht im verwendeten Projektmanagement-Tool gemäß IATF 16949 Anforderung

Priorisierung der Teste im Labor, Technikum und Prüfstand mit den Kollegen

Überwachung des Projektfortschritts der gemeinsam mit Additiv Lieferanten vereinbarten Projekte und Rechenschaft gegenüber dem entsprechenden Governance Board

Organisation

Vertretung der Senior und Expert Technologist Kollegen des Entwicklungsteams

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Hochschulstudium der Chemie/Chemieingenieurwissenschaft

Erfahrung im Bereich Wärmemanagement vorzugsweise mittels Immersion Cooling/Dielectric Fluids für die Kühlung von elektrischen Komponenten, wie z. B. Netzwerkkomponenten, Batterien, IT-Hardware, etc.

Ausgeprägte Fähigkeiten in der Zusammenarbeit und Kommunikation

Kompetenzen:

Kommunikationsstärke

Hohe Einsatzbereitschaft und Motivation

Kunden- und leistungsorientiertes Denken und Handeln

Sehr gute Kenntnisse im Projekt- oder Aufgabenmanagement

Zielorientierte Arbeitsweise

Analytisches Denkvermögen

selbstständige Arbeitsweise

Was wir bieten:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten sowie mind. 30 Tage Urlaub und Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm möglich, Elternzuschuss in Form einer Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Job Sharing und Teilzeitarbeit

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote, die bezuschusst werden

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.





