Shift Laboratory Technician - temporary

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Operations Group



Job Description:

Analista de laboratorio a turno para cubrir una vacante temporal.

¿Quieres formar parte de un equipo multidisciplinar, exigente, seguro y amigable participando en el control de la calidad de todas las unidades de proceso y productos que se generan en bp Energía Castellón?

¡Únete a nuestro equipo de laboratorio!

Como analista de laboratorio a turnos, serás responsable de realizar los diferentes análisis químicos y físicos necesarios para el adecuado control de calidad de las unidades de proceso y de los productos terminados, así como operar y calibrar los sistemas y equipos necesarios para la realización de estos, de acuerdo con los procedimientos especificados.

¿Cuáles serán tus principales responsabilidades y tareas?

Realizar los diferentes ensayos para controlar la calidad del crudo, productos intermedios y finales (fueloil, gasóleo, keroseno, gasolina, LPG, etc.).

Elaborar para los clientes, tanto el informe de resultados, como los certificados de calidad de los productos analizados, así como inspecciones de carga, etc.

Manejar los sistemas informáticos de laboratorio (LIMS, Windows, etc.).

Preparar los reactivos y disoluciones de productos químicos necesarios para la realización de los análisis.

Realizar ensayos de Aguas, necesarios para el control de planta fuera del horario de jornada normal.

Realizar las pruebas de laboratorio necesarias para la optimización de planta, resolución de problemas operativos, etc.

Efectuar auditorías de seguridad del Laboratorio siguiendo los procedimientos establecidos.

Utilizar adecuadamente los equipos del Laboratorio para realizar los trabajos asignados, así como realizar los controles establecidos para el adecuado mantenimiento y conservación de estos (mantenimiento, calibraciones, comprobaciones, etc.).

Coordinar y priorizar los trabajos a realizar durante su turno.

¿Qué te ofreceremos nosotros?

Salario competitivo y paquete de beneficios, en los que destacamos: plan de pensiones, seguro médico y posibilidad de participar en las acciones de la empresa… ¡entre otros muchos!

Oportunidades de desarrollo y capacitación, acompañadas de evaluaciones del desempeño continuas.

Ambiente de trabajo seguro y colaborativo.

Plan de formación .

¿Cuáles son los requisitos del puesto?

Formación mínima: técnico/a superior de Análisis y Control

Se valorará positivamente un conocimiento sólido de los procedimientos de seguridad y protocolos de emergencia de la industria.

Se valorará positivamente conocimiento de inglés sin ser requisito indispensable.

Experiencia de 1 a 3 años en laboratorio, preferiblemente de una empresa del sector de las energías.

Valorable experiencia en participación en paradas y puestas en marcha de plantas químicas.

Identificación con los valores y propósito de la compañía, enfoque de mejora continua y respecto y cuidado de los demás, promoviendo un espacio de trabajo inclusivo y seguro.

Horario de turnos rotativos mañana / tarde / noche de lunes a domingo.

Si estás interesado/a en unirte a nuestro equipo y tienes las cualificaciones necesarias, ¡esperamos tu solicitud!



Travel Requirement

No travel is expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:

Control of Work, Cost-conscious decision-making, Maintenance general, Procedures and practices, Reliability general, Risk Management, Safety Leadership, Turnaround general



Legal Disclaimer:

