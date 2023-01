Job summary

Responsible for acquiring valuable insight and knowledge that can further the intern's interest in their chosen career field through gaining work experience and learning about the organization and the business. Interns work for a fixed period of time.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75.000 medewerkers in 80 landen, die iedere dag werken om dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden.

De People & Culture afdeling binnen bp in Nederland verleent ondersteuning en advies op het gebied van personeelsaangelegenheden. Wil jij zoals wij in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken? Voor ons People & Culture team zijn wij op zoek naar een

Stagiair Employer Branding & Recruitment

Als stagiair Employer Branding & Recruitment (EmBr) maak je onderdeel uit van het People & Culture team voor bp in Europoort. Onder leiding van de Employer Branding Recruitment Manager werk jij naast je stageopdracht mee aan de verdere professionalisering van de Employer Branding & Recruitment van bp in Nederland. Jij krijgt eigen verantwoordelijkheden en je zult echt ervaren hoe dynamische onze Employer Branding en Recruitment is.

Start bij ons als stagiair EmBr en maak een duurzaam verschil door:

Het coordineren en uitvoeren van verschillende Employer Branding & Recruitment events waaronder bp by night, inhousedagen, carrierebeurzen en/of open dagen op scholen en universiteiten;

Te ondersteunen/coordineren bij het werving & selectie proces van nieuwe medewerkers;

Content te creeren voor interne en externe communictie;

Mee te denken/doen aan nieuwe Employer & Recruitment campagnes en/of advertenties;

Het faciliteren bij interne engagement events & social media trainingen;

Jezelf in te zetten voor allerlei voorkomende recruitment operationele & administratieve taken;

Voor deze positie heb je nodig:

Studerend HBO/WO Bachelor of Master sales, marketing, events, HRM of communicatie;

Positieve persoonlijkheid met can-do mentaliteit, authentiek, open en creatief;

Microsoft (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) & socials media/digital skills.

Goede kennis Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift);

Leergierigheid en betrokkenheid om echt een verschil te maken en waarde te willen leveren;

Eigen vervoer, zodat je zelf kan ervaren op welke mooie locatie we werken