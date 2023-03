Static Technician

Job summary

Grade NResponsible for providing technical and administrative support to geological, geophysical, petrotech, refinery, or land personnel. Also, responsible for loading/entering, verifying, manipulating, analysing, and reporting data related to well logs, seismic activity, or refining activity.

¿Quieres unirte a nuestro equipo de refinería de Castellón como operador de mantenimiento rotativo? En bp hemos abierto proceso de selección!!



A continuación te detallamos información sobre el puesto:



Principales funciones:

- Ejecutar los trabajos de mantenimiento preventivo, correctivo y legal, así como las modificaciones, pruebas y montaje de los equipos estáticos.

- Solicitar los permisos de trabajo para la realización de cualquier trabajo dentro del recinto industrial en el que vaya a ser supervisor y/o ejecutor de los mismos.

- Realizar inspecciones, pruebas de operaciones, reparaciones y ajustes a los equipos de su ámbito, garantizando que se encuentran en condiciones operativas adecuadas.

- Supervisar el personal de las empresas contratadas en la realización de los trabajos que se les encomiende

- Interpretar planos de conjunto y de despiece, esquemas, especificaciones, diagramas, manuales de instrucción y procedimientos correspondientes a los equipos a intervenir, solicitando instrucciones a su superior jerárquico, si fuese necesario.

- Informar a su supervisor de cualquier condición anormal o irregular en los equipos de su especialidad, así como recomendar la reparación o reemplazo de equipos.

- Colaborar en la detección de necesidades de materiales, repuestos, útiles y herramientas.

- Utilizar adecuadamente las máquinas-herramientas, materiales y equipos del taller de uso personal y colectivo para la realización de los trabajos de mantenimiento, responsabilizándose de su correcta conservación.

- Verificar las condiciones de seguridad de los trabajos en los que desarrolla sus actividades, preocupándose por la seguridad propia y por la de los demás trabajadores.

- Verificar la calidad de la ejecución de los trabajos propios y de los supervisados a contratistas.

- Colaborar en la elaboración de procedimientos y gamas de Mantenimiento de su especialidad, aportando datos y partes de trabajo.

- Colaborar en el análisis de averías e incidentes producidos, así como en la determinación de sus causas y en la propuesta de medidas correctoras.

- Realizar las actuaciones y tareas encomendadas en el Plan de Autoprotección.





Horario: De 7 a 14:20 horas y sistema de retén de mantenimiento.



Formación requerida

Ciclo formativo de grado superior en Fabricación Mecánica, Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, Mantenimiento de Equipo Industrial o Mecatrónica Industrial.



Experiencia

Valorable experiencia en mantenimiento en el sector petroquímico o taller, así como experiencia en el manejo de máquinas herramienta (torno, fresadora, centros de mecanizado, etc.)

See what candidates can see and job requisition