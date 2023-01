Steiger/Isolatie Bouw Coordinator

Job summary

Grade JResponsible for supporting the delivery of reliability and maintenance activities, whilst developing technical and analytical capabilities to provide guidance on the best approach to ensure the safety, efficiency and reliability of operations.

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Stelling, Tracing, Isolatie & Painting (STIP) Coordinator



De STIP coordinator is sitebreed verantwoordelijk voor toezicht en coordinatie op alle Stellingbouw,Tracing,Isolatie en Painting werkzaamheden.

In deze rol waarborg je de handhaving van BPRR standaards door middel van het uitvoeren van controles op werkzaamheden van uitvoerende partijen.

Bewaak, stimuleer en verhoog je het veiligheidsbesef van uitvoerenden en corrigeer je direct bij onveilige situaties of onveilig handelen.



Start bij ons als Stip coordinator en maak een verschil door:

Het beoordelen van aanvragen naar de Steiger, Tracing, lsolatie, Painting (STIP) aannemers;

Het beoordelen van de voorcalculaties (indien van toepassing) van de STIP aannemers op effectiviteit en efficiency;

Het beoordelen/adviseren of alternatieve werkwijzes mogelijk zijn;

Actief deel nemen aan het opstellen risico-analyses en kick-off meetings;

Verleent ondersteuning aan Planners v.w.b. samenstellen van initiële werkpakketten t.b.v. STIP werkzaamheden.

Controleren van diverse uitvoerende partijen met als doel de efficiëntie te verhogen;

Bewaaken van de veiligheid en uitvoeren controles op de kwaliteit/kwantiteit tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden;

Indien nodig verlenen van technische ondersteuning aan de uitvoerende partij van de werkzaamheden;

Controleren of keuringsdata correct zijn;

Controleren/accorderen en accepteren geleverde kwantiteit en kwaliteit aan de hand van de calculatie;

Rapporteert aan de Maintenance performance lead & systems en informeert deze omtrent zaken aangaande uitvoering van STIP werkzaamheden (meer/minderwerk, urenverantwoording etc.);

Neemt als specialist deel aan STIP contractonderhandelingen ;

Voor deze positie zoeken wij het volgende :

M inimaal diploma mbo-niveau 4 in een technische richting,

Heeft kennis van de CINI norm

Heeft kennis van de NACE norm

Heeft kennis richtlijn steigers

Kennis van contracten, calculaties en normensets

Opleiding Steigerinspecteur

Certificaat VCA VOL

Computer Skills (Word, Excel, Outlook, SAP & Teams)

Wij zijn een internationale energie organisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor millioenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Steiger Tracing, Isolatie & Painting (STIP) Coordinator



De STIP coordinator is sitebreed verantwoordelijk voor toezicht en coordinatie op alle Stellingbouw,Tracing,Isolatie en Painting werkzaamheden.

In deze rol waarborg je de handhaving van BPRR standaards door middel van het uitvoeren van controles op werkzaamheden van uitvoerende partijen.

Bewaak, stimuleer en verhoog je het veiligheidsbesef van uitvoerenden en corrigeer je direct bij onveilige situaties of onveilig handelen.



Start bij ons als Stip coordinator en maak een verschil door:

Het beoordelen van aanvragen naar de Steiger, Tracing, lsolatie, Painting (STIP) aannemers;

Het beoordelen van de voorcalculaties (indien van toepassing) van de STIP aannemers op effectiviteit en efficiency;

Het beoordelen/adviseren of alternatieve werkwijzes mogelijk zijn;

Actief deel nemen aan het opstellen risico-analyses en kick-off meetings;

Verleent ondersteuning aan Planners v.w.b. samenstellen van initiële werkpakketten t.b.v. STIP werkzaamheden.

Controleren van diverse uitvoerende partijen met als doel de efficiëntie te verhogen;

Bewaaken van de veiligheid en uitvoeren controles op de kwaliteit/kwantiteit tijdens en na de uitvoering van werkzaamheden;

Indien nodig verlenen van technische ondersteuning aan de uitvoerende partij van de werkzaamheden;

Controleren of keuringsdata correct zijn;

Controleren/accorderen en accepteren geleverde kwantiteit en kwaliteit aan de hand van de calculatie;

Rapporteert aan de Maintenance performance lead & systems en informeert deze omtrent zaken aangaande uitvoering van STIP werkzaamheden (meer/minderwerk, urenverantwoording etc.);

Neemt als specialist deel aan STIP contractonderhandelingen ;

Voor deze positie zoeken wij het volgende :