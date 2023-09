Superintendent Process Engineering & Process Safety (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Der Process Engineering & Process Safety Superintendent leitet ein Team von Process Engineers, deren vorrangige Aufgabe ist die verfahrenstechnische Optimierung und Auslegung von Raffinerieanlagen ist. Dies umfasst die Überwachung und Kontrolle der kurzfristigen Prozessleistung, die Problemlösung und technische Anleitung, die Überwachung der Performance der Einheit, die Prozessmodellierung (Modelle für die technische Planung), TAR- und Projektunterstützung. Der Stelleninhaber gewährleistet, dass der Standort Performanceziele für die Prozesssicherheit und den Process Safety Management Standard einhalten kann. Seine Aufgabe ist es, eine führende Rolle bei der Förderung der fortlaufenden Verbesserung mit Blick auf das Werk, die Mitarbeiter und die Prozesse zu spielen, damit die Ziele für die Sicherheit von Geschäftsprozessen erreicht werden können.



Job Description:

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir uns bis spätestens 2050 CO2-neutral aufstellen („net zero“). Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Als Process Engineering & Process Safety Superintendent leiten Sie ein Team von Process Engineers mit dem Ziel die Raffinerie verfahrens- und prozesssicherheitstechnisch optimal aufzustellen. Dazu gehören die Kontrolle und Optimierung der täglichen Raffinerieperformance, die Optimierung der verfahrenstechnischen Anlagenkonzeption inkl. Ausarbeitung und Umsetzung von verfahrens- und sicherheitstechnischen Änderungen, die Prozessmodellierung (Modelle für die prozesstechnische Optimierung), sowie Turnaround- und Projektunterstützung.

Dabei gewährleisten Sie ebenfalls die Einhaltung der Performanceziele für die Prozesssicherheit.

Außerdem bekleiden Sie eine führende Rolle in der Entwicklung ihres und übergeordneter Teams, zur Erreichung unseres „net zero“ Zieles.

Ihr neues Aufgabenumfeld ist anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Fachliche und disziplinarische Leitung unseres Teams Verfahrenstechnik und Prozesssicherheit

Koordination und Entwicklung von Projekten, insbesondere in der Planungs- und Realisierungsphase zur Optimierung der Anlagenstruktur. Dazu gehört auch die Sicherstellung des technischen Supports und das Veränderungsmanagement (Management of Change).

Identifizierung von Risiken und Schwachstellen in den Prozessen und Entwicklung von Lösungsansätzen (Durchführung von Risikoanalysen der Raffinerieprozesse (hazard and operability study (HAZOP)).

Entwicklung und Implementierung von effizienteren Produktionsprozessen zur Energieeffizienzsteigerung der Raffinerie.

Sicherstellung der Dokumentation der Raffinerieinfrastruktur und der Behördendokumentation für ihrem Aufgabenbereich

Sicherstellung der Einhaltung von Qualitätsstandards und gesetzlichen Vorgaben

Überwachung der Produktionsleistung und Implementierung von Maßnahmen zur Prozessoptimierung.

Durchführung von Schulungen und Trainings zur fachlichen Weiterentwicklung ihres Teams.

Budgetverantwortung und Kostenkontrolle für ihrem Bereich

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossenes Studium in einem technischen Fach (Verfahrensingenieurwesen, Chemieingenieurwesen oder vergleichbare Qualifikation) mit einem Hochschulabschluss oder Master im Ingenieurwesen

Mindestens 5 Jahre einschlägige Erfahrung in einer vergleichbaren Funktion in der Öl- und Gas- oder Energiebranche

Gute Kenntnisse in MS Office

Ausgeprägte Teamfähigkeit

Ausgeprägte Flexibilität

Durchsetzungsstärke, Belastbarkeit, analytische und selbstständige Arbeitsweise

Gute Kommunikationsfähigkeit

Hohes Qualitäts- und Kostenbewusstsein

Gute Englischkenntnisse (B2)

Sehr gute Deutschkenntnisse (C1)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



