Supervisor Filling (Teamleitung Abfüllung) (m/f/d)

Job summary

Der Supervisor Filling ist Teil des Operations Führungsteams in unserem Produktionswerk Hamburg-Neuhof und verantwortet und leitet fachlich die operativen Prozesse, Tätigkeiten und Kennzahlen des Bereiches Abfüllung.

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Operations Group



Job Summary:

Der Supervisor Filling ist Teil des Operations Führungsteams in unserem Produktionswerk Hamburg-Neuhof und verantwortet und leitet fachlich die operativen Prozesse, Tätigkeiten und Kennzahlen des Bereiches Abfüllung.



Job Description:

in Vollzeit für den Standort Hamburg - Neuhof

Wer wir sind:

Als eine der weltweit führenden Schmierstoffmarken kann Castrol auf eine lange Tradition der Innovation und Unterstützung von Wegbereitenden zurückblicken. Dank unserer Leidenschaft für Höchstleistung und einer schon immer stark auf Kooperation und Partnerschaft ausgerichteten Philosophie konnte Castrol Schmierstoffe und Fette entwickeln, die seit mehr als 100 Jahren die Speerspitze technologischer Meisterleistungen an Land, auf dem Wasser, in der Luft und im Weltraum darstellen.

Heute unterstützt Castrol stärkere Nachhaltigkeit durch die Path360-Strategie, die Ziele für die Abfallreduzierung, Senkung der CO2-Emissionen und Verbesserung der Lebensqualität bis 2030 vorgibt. Castrol ist Teil von bp und bietet Produkte und Dienstleistungen für Kund: innen und Verbraucher: innen in den Branchen Automobil, Marine, Industrie und Energie. Unsere Markenprodukte stehen weltweit für Innovation, Technologieführerschaft, Leistungsstärke und ein kompromissloses Bekenntnis zur Qualität.

Im Werk Hamburg-Neuhof produzieren wir im Zwei-Schicht-Betrieb in CO2-armen Prozessen leistungsstarke Motoren- und Getriebeöle sowie schon heute die Schmierstoffe der Zukunft für den Beriech Elektromobilität. Durch unser dauerhaftes Streben nach Verbesserung wollen wir uns im globalen Produktionsnetzwerk in den Bereichen Sicherheit, Qualität, Effizienz und insbesondere auch Digitalisierung als „Center of Excellence“ positionieren.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Sicherstellung eines sicheren und zuverlässigen Betriebs aller Abfüllanlagen unter Einhaltung geltender Anforderungen, Richtlinien und Unternehmensgrundsätze

Selbstständige fachliche bzw. teilweise disziplinarische Führung, Organisation und Weiterentwicklung des Filling-Teams

Kennzahlenbasierte Identifikation von Verbesserungspotentialen sowie Lösung von operativen Problemstellungen

Erstellung, Einführung und Weiterentwicklung von abteilungsspezifischen Prozessen und Standards

Verantwortung für die termintreue Ausführung des Produktionsplans

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossene technische Ausbildung (Meister oder Techniker), Studium im technischen oder kaufmännischen Bereich wünschenswert

Kenntnisse auf dem Gebiet der kontinuierlichen Verbesserung in Produktionsbetrieben

Ausgeprägtes technisches Prozessverständnis

5-jährige fachbezogene Berufserfahrung (vorzugsweise in einem Abfüllbetrieb)

Erste Erfahrungen in der Personalführung wünschenswert

Kenntnisse in Qualitätsmanagement, Office 365 und SAP

Sehr gute Deutsch-Kenntnisse sowie gute Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift

Was wir bieten:

Flexibles und familienfreundliches Arbeiten sowie mind. 30 Tage Urlaub und Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm möglich, Elternzuschuss in Form einer Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsangebote, die bezuschusst werden

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Möchten Sie mehr über uns erfahren?

Bewerben Sie sich unter www.bp.de/karriere und besuchen Sie gerne:

Diese Stelle wird betreut von:

BP Europa SE

Herr Singer

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



