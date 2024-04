Supply Chain Analyst (m/f/d) in Voll- und Teilzeit möglich

This role is not eligible for relocation

Up to 10% travel should be expected with this role

Job summary

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Procurement & Supply Chain Management Group



Job Description:

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Bereitstellung einer durchgängigen Supply Chain (SC)-Governance und -Expertise und Gewährleistung, dass die richtigen Produkte in der richtigen Menge sicher an den richtigen Ort gelangen, um die Verfügbarkeit zu maximieren sowie die Abfallmenge und das eingesetzte Kapital zu minimieren.

KPIs: kosteneffiziente und prozesswirksame SC-Lösungen. Sicherheit und Compliance, bis zu 100 % pünktliche Umsetzung, erstklassige Vorlaufzeiten für effiziente Standortprozesse und Erzielung von Effizienzen.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Unterstützung des Supply Chain Manager durch das Lieferantenmanagement, um während der gesamten Lieferkette die Verfügbarkeit von Beständen sicherzustellen

Steuerung der Lieferkette durch die Verwaltung mehrerer Warengruppen für die Shops wie Tabak, Erfrischungsgetränke, Süßwaren, Lebensmittel

Experte für das Bestandsmanagement und die Prognoserechnung

Zusammenarbeit mit den Category Buyers, dem IT-Team, Space Planning-Team und den externen Logistikdienstleistern von bp, um sinnvolle Entscheidungen für das zentrale Sortiment zu gewährleisten und Bestände in einer für die Optimierung der gesamten Lieferkette erforderlichen Menge zu bestellen

Analyse der Kosten und Effizienz der gesamten Lieferkette sowie Empfehlung von Änderungen (Sortiment, Frequenz, Lieferzeitpunkt etc.), um die Wirksamkeit der Lieferkette zu erhöhen

Entwicklung und Aufrechterhaltung eines zentralen Prozesses für die Bestellung von Aktions- und Neuprodukten gemeinsam mit allen relevanten Stakeholdern, um den Anstieg bei den Verkäufen von Aktions- und Neuprodukten auf Store-Ebene für diese Produkte zu prognostizieren

Führen monatlicher KPI-Berichte, welche die Budgeteinhaltung und eine Trendanalyse nach Lieferanten enthalten

Leiten aller wichtigen Saisonveranstaltungen (u. a. Ostern, Sommer und Weihnachten), um den Umsatz und die Verfügbarkeit zu maximieren und gleichzeitig die Kosten zu steuern und die Abfallmenge zu minimieren

Übernahme von Projekten zur Prozessoptimierung

Kommunikationssteuerung mit den Key Stakeholdern, insbesondere den Tankstellenpartnern

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Bachelor in BWL oder Logistik und Supply Chain Management

Business Analyst im Bereich Handel oder Marketing mit Spezialgebiet Prozesse oder Systeme

Berufserfahrung im Retail-Geschäft/Supply Chain Management

Power Bi Erfahrung ist wünschenswert

Erfahrung mit Vertragsverhandlungen und im Third-Party Management

Stark ausgeprägte analytische Fähigkeiten

Beziehungsmanagement

Verständnis für Retail-spezifische Finanzdaten

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement

Up to 10% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.