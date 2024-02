Supply Coordinator Logistic (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.

Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Supply & Logistics: Infrastrukturmanagement

Initiierung selbständiger und eigenverantwortlicher Verhandlungen der Produktumschlagsverträge für Groundjuels, Jet, PTC, Biofuels in 3 rd party depots

Management aller relevanten Logistik und Supply Opportunitäten im Zusammenhang mit Drittumschlagsmöglichkeiten und Logistikrestriktionen innerhalb Midstream

Management der gesamten Kunden-/Dienstleisterbeziehung mit Fokus auf die Führungsebene CEO´s und Geschäftsführer

Focal Point und direkter Link zum Bundesminsterium für Wirtschaft und Technologie

Verantwortlich für Lobbying / Wahrnehmung von BP Interessen im Marktumfeld von Supply & Logistik

Verantwortlicher Focal Point für Lagerumschlag an BP eigenen und Drittplätzen für alle am Logistic und Supply Prozess beteiligten Businesses und Functions

Schnittstelle für sämtliche Logistikopportunitäten / - restriktionen in der Zusammenarbeit mit der Optimisation Abteilung für die Ermittlung der integriert optimalen Versorgungswege

Logistic Portfolio – Strategieentwicklung & Projektmanagement

Eigenverantwortliche Konzeptionierung und Weiterentwicklung des internen und externen Terminal Portfolios unter Berücksichtung der bp Strategie

Verantwortlich für Entwicklung der strategisch wichtigsten Logistikstandorte zur Unterstützung der bp Midstream Supply Struktur inkl. BIO Opportunitäten

Permanente Markt- und Entwicklungsanalyse zur Optimierung der Kostenstruktur und Effizienz aller Terminal Portfolios

Mitwirkung und Vorbereitung von Financial Memoranden incl. CVP konformen NPV Kalkulationen

Eigeninitiative Entwickelung neuer Wertschöpfungsvarianten in Drittlägern (z.B. Entwicklung von operativen Umsetzungsmöglichkeiten für Blending Strategien verschiedener Komponenten)

Federführende Entwicklung und Verhandlung alternativer Vergütungsmodelle für Tanklagerbetreiber zur Erschließung weiterer Wertschöpfungspotenziale für BP

Logistic Portfolio - Gewährleistung der Einhaltung von BP HSSE Standards in 3rd party Lägern

Selektion, Festlegung und Anwendung von Geltungsbereichen aktiver BP Policies für Dritte

Safety Site Visits / Audits

Aktive Mitarbeit bei der Erarbeitung der Standards unter Berücksichtigung aller BP Anforderungen und Prämissen

Teilnahme an Audits von 3rd-Party Lägern

Verantwortlicher Ansprechpartner im Rahmen des Vorfallmeldewesens gegenüber Dritten und intern

EBV / CSO:

Key Account Betreuung des EBV mit Bezug auf Lager- und Wälzverträge im Wert von > $10 mio p.a.

Eigenständige Koordination des CSO Ticket tradings für Deutschland im Wert von ca. $ 11 mio

Permanente Gross Margin Steigerung und Reduzierung des working capitals durch strukturierte CSO / EBV Kontrakte

Enge Zusammenarbeit mit dem European CSO Manager

Verantwortliches Management der Sicherstellung von CSO Verpflichtungen

Sicherstellung der EBV Verpflichtungen durch Implementierung von IT Tools mit direkten Datenzugriff auf relevante Systeme

Permanentes Monitoring des Prozesses zur Einhaltung der Verpflichtungen ggü. dem EBV und BMWT

Verantwortliches Management des Prozesses: “ Ersaztdelegationen an den EBV“

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Betriebswirtschaftliches Studium oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrungen innerhalb Fuel Supply / Midstream T&S und/oder Logistik

Eingehende Erfahrungen auf dem Gebiet der Verhandlungsführung mit ausgeprägten Kommunikationsfähigkeiten

Ausgeprägtes Verständnis der bp Midstream Strategie

Tiefe Kenntnisse der Supply Lagerversorgungsströme und kommerziellen Wertschöpfungsfelder für helle Produkte als auch Chemie und dunkle Produkte

Fundiertes Verständnis der Lagerstruktur in Midstream

Gutes Verständnis des CVP Prozesses

Tiefe Vernetzung innerhalb des Businesses und Functions

Sicherstellen, dass die HSSE- und Ethik-Standards in unseren Kunden- und Dienstleisterbeziehungen eingehalten werden

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung (HIER Ggf. GEHALTSANGABE BANDUNTERGRENZE) plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



