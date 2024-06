Syndikusrechtsanwalt („Legal Counsel“) (m/f/d) in Vollzeit für den Standort Bochum

This role is not eligible for relocation

Up to 10% travel should be expected with this role

Job summary

Job Family Group:

Legal Group



Job Description:

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Dabei setzen wir auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral, Aral pulse und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie du die Zukunft mitgestalten kannst:

Als Legal Counsel bei bp wirst Du Teil eines dynamischen europäischen Teams mit flachen Hierarchien und berätst in einem vielseitigen, internationalen Umfeld. Ein Schwerpunkt Deiner Aufgaben wird die Unterstützung von Aral pulse bei dem Aufbau unseres Netzwerks von Ladepunkten in Deutschland, die Ausgestaltung und Weiterentwicklung innovativer, digitaler Energie- und Mobilitätslösungen für Flottenkunden in Europa sowie die Beratung der bp Gruppe bei strategischen Projektverträgen sein.

Dein neues Aufgabenumfeld – verantwortlich, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Selbstständige und eigenverantwortliche Rechtsberatung in operativen und strategischen Angelegenheiten und Projekten, national wie international

Erstellen, Überarbeiten, Prüfen und Verhandeln von Verträgen und rechtlichen Dokumenten aller Art in deutscher und englischer Sprache

Absichern und Durchsetzen unserer Rechte vor staatlichen Gerichten, Schiedsgerichten und gegenüber Behörden

Enge Zusammenarbeit mit der internationalen Legal Function der globalen bp Gruppe sowie externen, auch ausländischen Beratern

Sicherstellung der Legal Compliance und Beobachtung der für das BP-Geschäft relevanten rechtlichen Entwicklungen

Dein Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Volljurist mit überdurchschnittlichem 1. und 2. juristischen Staatsexamen (Prädikatsexamina)

Promotion oder LLM erwünscht

Zulassung als (Syndikus-)Rechtsanwalt

Hervorragende Rechtskenntnisse insbesondere im Zivil- und Vertragsrecht

Fähigkeit, kreative und rechtssichere Lösungen zu finden, sowie Offenheit für neue Sach- und Rechtsgebiete

Mehrjährige Berufserfahrung, möglichst im internationalen Umfeld (international tätige Kanzlei oder Unternehmen)

Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Sicheres Auftreten im Innen- und Außenverhältnis, Durchsetzungsfähigkeit

Gute Team- und Kommunikationsfähigkeit, interkulturelles Verständnis

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Subventioniertes Verpflegungsangebot sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Bitte bewirb Dich unter www.bp.de/karriere. Dort findest Du auch weitere Informationen zum Stellenangebot. Auch aus Gründen der Nachhaltigkeit, bitten wir Dich, auf eine Papierbewerbung zu verzichten.

Dieses Stellenangebot wird betreut von: Sabrina Wiesner

Falls Du mehr über unseren Alltag bei bp erfahren möchtest besuche uns gerne auf:

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



Travel Requirement:

Up to 10% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.