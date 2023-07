Talent Acquisition Senior Recruiter - Germany (m/f/d) in Vollzeit oder Teilzeit (bitte Präferenz angeben)

This role is not eligible for relocation

Up to 25% travel should be expected with this role

Job summary

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Sie bringen Menschen gerne zusammen und haben Freude daran, sie auf dem Weg ihrer Entscheidungsfindung zu begleiten? Talent Acquisition ist für Sie nicht nur ein Job, sondern auch Ihre Leidenschaft? Sie Übernehmen gerne Verantwortung und möchten unser Business auf Augenhöhe mit unseren Fachbereichen stetig weiterentwickeln? Dann werden Sie Teil unseres internationalen People & Culture Teams für bp Deutschland und gestalten Sie mit uns die erfolgreiche Zukunft, indem Sie eng mit den nationalen und internationalen Stakeholdern zusammenarbeiten, um die besten Talente für unser Unternehmen gewinnen.

Entity:

People & Culture



Job Family Group:

HR Group



Job Summary:

Wer wir sind:Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen.Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:Sie bringen Menschen gerne zusammen und haben Freude daran, sie auf dem Weg ihrer Entscheidungsfindung zu begleiten? Talent Acquisition ist für Sie nicht nur ein Job, sondern auch Ihre Leidenschaft? Sie Übernehmen gerne Verantwortung und möchten unser Business auf Augenhöhe mit unseren Fachbereichen stetig weiterentwickeln? Dann werden Sie Teil unseres internationalen People & Culture Teams für bp Deutschland und gestalten Sie mit uns die erfolgreiche Zukunft, indem Sie eng mit den nationalen und internationalen Stakeholdern zusammenarbeiten, um die besten Talente für unser Unternehmen gewinnen.



Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Sie tragen die Verantwortung für eine einzigartige Candidate Journey, von der Erstellung der Stellenausschreibung über den Auswahlprozess, die Interviewführung und Vertragsverhandlung bis hin zur Einstellung der besten Talente in enger Zusammenarbeit mit den zu betreuenden Hiring Managern

Sie entwickeln gemeinsam mit den Hiring Managern zielgruppenspezifische Recruiting-Strategien zur optimalen Besetzung der Vakanzen und positionieren sich als geschätzter Partner (m/f/d) in allen Talent Acquisition Themen

Als Active Sourcing Profi sind Sie im Umgang mit Social Media Kanälen sicher und wissen innovative Suchstrategien einzusetzen

Sie bauen einen Talentpool auf und pflegen diesen, um auch den langfristigen Personalbedarf zu decken

In enger Abstimmung mit dem Talent Attracion Team entwickeln Sie Strategien zur Aufrechterhaltung und Förderung eines positiven Arbeitgeberimages und einer Starken Arbeitgebermarke

Sie überwachen alle relevanten Recruiting KPI und optimieren die Effektivität Ihrer Maßnahmen

Sie übernehmen eigene (globale) Projekte und treiben diese zielgerichtet voran

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossenes Hochschulstudium idealerweise mit dem Schwerpunkt Personal oder vergleichbare Qualifikation

Mehrjährige Berufserfahrung im Recruiting, idealerweise in einem internationalen Unternehmen

Leidenschaft Menschen zu begeistern, mitzunehmen und nachhaltige Beziehungen aufzubauen

Fundierte Kenntnisse in der Arbeit mit Mitbestimmungsgremien mit

Expertise mit unterschiedlichen Suchmethoden und Tools aus dem Bereich Active Sourcing sowie ein sicheren Umgang mit Social Media

Die Arbeitsweise ist geprägt von Empathie, Selbstständigkeit sowie von Team- und exzellenten Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache auch auf Geschäftsleitungsebene und in internationalen Teams

Stetige Wissenserweiterung der Zielgruppe und zu aktuellen Trends

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht

Grundgehalt von ca. 90k€ Base Pay (plus Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Flexibles und mobiles Arbeiten (60/40) sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Job Sharing – die Stelle kann in Voll- oder Teilzeit angetreten werden (dies ist bitte bei der Bewerbung anzugeben)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

Agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

#lifeatbp



Travel Requirement

Up to 25% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with disabilities may request a reasonable accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an accommodation related to the recruitment process, please contact us to request accommodations.

If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.