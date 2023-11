This role is not eligible for relocation

Job summary

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

Engineering Group



Job Summary:



Job Description:

Tank Maintenance Engineer (m/f/d)

in Vollzeit für den Standort Lingen

Wer wir sind:

Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.

Wie Sie die Zukunft mitgestalten können:

Als Tank Maintenance Engineer sind Sie dafür verantwortlich, das Tank Maintenance-Programm umzusetzen sowie Fachwissen für Projekte in den Bereichen Tank Maintenance, Inspektion und Turnarounds bereit zu stellen und proaktiv mit anderen Gewerken, Teams und Kontraktoren zu interagieren. Es geht vor allem darum, integrierte, pragmatische Lösungen voranzutreiben, die auf Risikomanagement, Betriebseffizienz, Fehlerbeseitigung und Standardisierung ausgerichtet sind. Dabei arbeiten Sie direkt mit dem Maintenance-, Technik- und Betriebspersonal zusammen und bieten Schulungen und Coachings zu Best Practices an.

Ihr neues Aufgabenumfeld – anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Entwicklung und Bereitstellung des Tank Maintenance Build-Programms

Gesamtverantwortung für die Entwicklung und Bereitstellung von Maintenance Builds für neue Projekte

Formulierung von risikobasierten Maintenance-Strategien für installierte Maschinen/Apparate und Nutzung von Strategien sowie Entwicklung von Arbeitsplänen, geplanten Maintenance-routinen und -verfahren

Integration von Maintenance-Informationen in Kompromissentscheidungen für die Maschinen- und Apparateauswahl und -spezifikation, einschl. Gerätekritikalitätsprüfungen, zustandsbasierte Überwachungsanforderungen, Anlagenschonung, Redundanzgrade, TAR-Strategie, Standardisierung und Auswahl wichtiger Komponenten auf der Grundlage der Lebenszykluskosten

Bereitstellung von Informationen zu Ersatzteilen und Erhaltungsanforderungen für Maschinen und Apparate bevor sie bestellt werden sowie Anwendung der Ersatzteilanalyse, um den optimalen Bestand an kritischen Ersatzteilen zu ermitteln

Definition und Dokumentation von sicherheits-/umweltkritischen sowie produktions-/geschäftskritischen Ausrüstungen

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft:

Abgeschlossenes Studium in einer technischen Fachrichtung (Maschinenbau, Verfahrenstechnik, Chemieingenieurwesen, EMSR o.ä.) mit einem Bachelor- oder Master-Abschluss

Mindestens 5 Jahre Erfahrung in den Bereichen Reliability, Maintenance, Tankbau, Projektmanagement oder Betrieb in einer Raffinerie- oder Produktionsumgebung

Gute Anwendungskenntnisse von Maintenance-Tools (z.B. SAP-PM)

Erfahrung in der Moderation und Leitung von Untersuchungen mit branchenweit anerkannten Methoden

Erfahrung in der risikobasierten Optimierung von Maintenance-Strategien

Gute Kommunikationsfähigkeiten mit Erfahrung in der Moderation von Workshops sowie sicheres Auftreten und Durchsetzungsvermögen

Ausgeprägte Teamfähigkeit und inklusive Grundhaltung gegenüber Kolleg/innen/en unterschiedlicher Herkunft und Kultur

Hohe Einsatzbereitschaft

Gute Englischkenntnisse (B2)

Gute Deutschkenntnisse (B2)

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag



Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



#lifeatbp



Skills:

