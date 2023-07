Tankstellenbezirksleiter CoFo/DoFo im Großraum Würzburg (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Der Stelleninhaber koordiniert Aktivitäten an einer Reihe von Stationen (inkl. Autohöfen), indem er individuelle Tankstellen-Aktivitätenpläne auf Basis des vorliegenden Leistungsniveaus und stellt so die Einhaltung und Optimierung von operativen Standards und finanzieller Performance sicher.

Er/Sie monitort KPIs und Leistungsentwicklungen für jede Station in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen und bestimmt angemessene Maßnahmen, die zur Optimierung des Geschäfts beitragen.

Verantwortlich für Compliance im Sinne finanzieller Anforderungen (Kreditanforderungen, Zahlungsvorgänge, Finanzmittelbedarf, finanzielle Kontrolle und Finanzplanung) in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen.

Der Stelleninhaber ist verantwortlich für eine regelmäßige Prüfung der durch Operational Excelence (Opex) definierten On-Site-Prozesse

Gewährleistet finanzielle Integrität an der Station z.B. durch Monitoring des Bestandsmanagements und Abschriften Controlling. Verantwortlich für die größtmögliche Umsatzleistung, indem er/sie seine Partner darin unterstützt, ein leistungs- und kundenorientiertes Mindset zu entwickeln.

Verantwortet sich für die Einhaltung der Shop-Preis und Sortiments-Richtlinien analog den definierten Standards. Befragt Tankstellenpartner hinsichtlich Produktverfügbarkeit und Vermeidung von Out of Stock Situationen.

Führt den jährlichen Geschäftsplanungsprozess für jede seiner Stationen in Zusammenarbeit mit anderen Kollegen

Führt die Projektimplementierung (vorrangig Agenturgeschäft und REWE To Go) durch und sichert dabei angemessene MoC-Maßnahmen und Kommunikationsaktivitäten in enger Zusammenarbeit mit den distriktinternen Stabsstellen.

Er/Sie verantwortet Vertragsverhandlungen (TSP und NTIs; gilt auch für DO-Stationen) Darüber hinaus ist der Stelleninhaber verantwortlich für den Tankstellenpartner Auswahlprozess und die Nachfolgeplanung in seinem Bezirk.

Unterstützung des District Programm Managers bei lokalen Marketing Aktivitäten.

Organisation und Durchführung von Service-Foren.

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit entsprechender Zusatzqualifikation:

Wirtschaftswissenschaften, Volks- oder Betriebswirtschaft

Verständnis für Sektor, Markt, Kunde und Wettbewerb

Hohes Maß an Verhandlungssicherheit

Teamfähigkeit sowie die Fähigkeit mit cross-funktionalen Teams innerhalb der Retailorganisation zu arbeiten.

Gutes analytische Verständnis und die Fähigkeiten, Umsatz-/Kosten- und Bestandsmanagement-Reports zu verstehen und zu analysieren

Kommunikationskompetenz und die Fertigkeit, Kommunikation zielgruppengerecht zu kanalisieren und zu streuen

Fachkenntnisse in OpEx, Pricing, Conv.Trading, Marketing

Umgang mit Office365-Produkten (insb. Excel/PowerPoint)

Hohes Maß an Eigeninitiative, Motivation, stark leistungsorientiertes Mindset, Selbstbewusstsein und Selbstmanagement

Leidenschaft für Umsatz und Führungskompetenz zwecks nachhaltigem Erfolg im Rahmen der Kooperation mit Partnern.

Hohes Maß an Planungskompetenz und organisatorischen Fähigkeiten

Starke Kundenorientierung und Freundlichkeit

Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil

Basiswissen im Vertrags- und Grundrecht (Co/Do)

Führerschein Klasse B

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



