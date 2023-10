Up to 10% travel should be expected with this role

für den Standort LingenBei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 klimaneutral sind. Und damit die Welt es auch werden kann. Dafür denken wir Energie neu und setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 70.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weltweit, davon 4.600 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft.Als Technician Inspection bist Du für die Überwachung von drucktragenden Ausrüstungsteilen entsprechend der BetrSichV / DGRL / AwSV zuständig und verbesserst durch Deine Fachkompetenz insbesondere für Druckgeräte die Anlagensicherheit und -verfügbarkeit.



Ihr Aufgabenbereich:Risikobasierte Inspektion, Inspektions-Analyse, Erstellen der Prüfakten, verantwortliche Durchführung der kompl. ZFP (auch Sonderprüftechnik) inkl. der fachlichen Dokumentation an Rohrleitungen, Tanken und Druckgeräten in AnlagenbereichenWiederkehrende Inspektion, Betreuung von Schäden im Tagesgeschäft an allen Equipments in den BetriebsanlagenEigenverantwortliches Erarbeiten von Reparaturempfehlungen, die aufgrund der Ergebnisse der vorgenannten Inspektionen notwendig werden und Prüfen auf entsprechende UmsetzungErstellen und Optimieren der Inspektionsstrategien zur Erfüllung behördlicher AuflagenDurchführung von PVI‘s für DruckgeräteEinsatzplanung der Kontraktoren, Leistungsüberwachung, -kontrolle und – bewertungDas solltest Du mitbringen:Anerkannter ingenieurwissenschaftlicher Abschluss bzw. vergleichbare naturwissenschaftliche akademische Ausbildung im Bereich Maschinenbau, Werkstofftechnik bzw. Verfahrenstechnik oder Techniker im MetallbereichAbsolvierte prüftechnische Weiterbildungen (ZfP Level 2 oder 3 etc.)Idealerweise Schweißtechnische Zusatzqualifikation (SFI / SFM)Weiterbildung zur „Befähigten Person für Druckgeräte in überwachungsbedürftigen Anlagen“Berufserfahrung in der Raffinerie, gutes Verständnis der Raffinerieprozesse wünschenswertKenntnisse in der Werkstofftechnik und der einschlägigen RegelwerkeErfahrung in der Steuerung von KontraktorenGute IT-KenntnisseGute Kommunikations- und OrganisationsfähigkeitenSehr gute Kenntnisse in der ArbeitssicherheitGute Teamfähigkeit Hohe Einsatzbereitschaft Sehr gute Deutschkenntnisse (C2)Gute Englischkenntnisse (B1)Und das kannst Du erwarten:bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen ArbeitsumfeldFlexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage ErholungsurlaubAttraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen) Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und WasserEinsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen BetragProgramme zur Verbesserung der Work-Life BalanceWir leben Chancengleichheit und legen Wert auf Vielfalt in unserem Unternehmen. Wir betonen ausdrücklich, dass bei uns alle Menschen - unabhängig von Geschlecht, Nationalität, ethnischer und sozialer Herkunft, Religion/Weltanschauung, Behinderung, Alter sowie sexueller Orientierung - gleichermaßen willkommen sind.



