Up to 25% travel should be expected with this role

Job summary

Entity:

Customers & Products



Job Family Group:

Operations Group



Job Description:

El Tecnico de Servicio dará apoyo y soporte en el negocio industrial, administración, procesos, controles, precios, márgenes, y costos. Las actividades principales a realizar serán determinadas en conjunto dependiendo del cliente. Tendra comunicación activa con clientes asignados, control de inventario, y control de proceso de venta.

El puesto estará localizado en nuestras oficinas en Santa Fe, Ciudad de México.

Areas Adicionales de Responsabilidad:

HSSE

Cumplir con todos los procedimientos de seguridad e higiene de nuestra compañía y de los clientes

Cumplir con la utilización del equipo de protección personal todo el tiempo y cuando sea necesario

Comunicaciones

Mantener efectivas relaciones con miembros del Equipo Castrol

Direccionar la sinergia de los recursos Castrol y analíticos

Revisión de status de ordenes de los clientes de Castrol industrial en México, su procesamiento y status de entrega

Apoyar al equipo de ventas a explorar la cantidad de negocio potencial con el cliente explorando las posibilidades y buscando nuevas oportunidades

Coordinación

Seguimiento a todos los procedimientos y hojas de instrucción aplicables a requerimientos del cliente

Seguimiento de las condiciones de los análisis de laboratorio de los clientes

Asegurar sistemas y procedimientos comunes de operación para el negocio Industrial

Actividades diarias

Control de ordenes de compra

Apoyo al seguimiento de marketing industrial

Actividades de apoyo al negocio industrial

Programa de soporte

Soporte a mantener el soporte técnico del equipo industrial en México

Documentar todas las condiciones anormales

Revisión de leads de venta que llegan a oficina BP

Rastreo y procedimientos

Procurar apoyo en problemas y fallas de operaciones de Industrial

Administrar información/datos para propósitos de reportes

Mejora Continua

Apoyar los esfuerzos del equipo en la estandarización y mejora continua para mejorar los procedimientos de Castrol industrial

Desarrollar y comunicar mejoras en el equipo

Escolaridad requerida: Profesionista químico o afín con actitud de servicio

Inglés %: 30 %



Travel Requirement

Up to 25% travel should be expected with this role



Relocation Assistance:

This role is not eligible for relocation



Remote Type:

This position is not available for remote working



Skills:



Legal Disclaimer:

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, sex, gender, gender expression, sexual orientation, age, marital status, socioeconomic status, neurodiversity/neurocognitive functioning, veteran status or disability status. Individuals with an accessibility need may request an adjustment/accommodation related to bp’s recruiting process (e.g., accessing the job application, completing required assessments, participating in telephone screenings or interviews, etc.). If you would like to request an adjustment/accommodation related to the recruitment process, please contact us.



If you are selected for a position and depending upon your role, your employment may be contingent upon adherence to local policy. This may include pre-placement drug screening, medical review of physical fitness for the role, and background checks.