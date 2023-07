Trading Support Analyst (m/f/d) – in Teilzeit mit 23 Stunden pro Woche

This role is not eligible for relocation

Wer wir sind: Bei bp haben wir nur eins im Kopf: die Energie von morgen. Wir wollen Energie neu denken, damit wir bis spätestens 2050 die Netto Null erreichen. Wir setzen dabei auf die Kompetenz und Leidenschaft unserer rund 66.000 Mitarbeiter:innen weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Sie sichern jeden Tag mit den Produkten und Dienstleistungen unserer Marken bp, Aral und Castrol die Energie und Mobilität für Millionen Menschen – heute und in Zukunft. Wie Sie die Zukunft mitgestalten können: Umsatz- und Margensteigerung und -sicherung für die BP durch die Unterstützung bei der Führung und Weiterentwicklung der Shop Warengruppen und Sortimente. Unterstützung der Category Manager bei der Category Planung, Kontrolle und Umsetzung von Maßnahmen und Aktivitäten der jeweiligen Category und deren Rolle

Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Umsetzung der BP/Aral Shop/Food Strategie unter Berücksichtigung der Category Rolle, der Kundenbedürfnisse, der BP Umsatz- und Ertragsziele und der gesetzlichen Bestimmungen in Deutschland und Europa in Abstimmung mit dem jeweiligen Category Manager und dem Vorgesetzten.

Unterstützung und operative Umsetzung der im Category Management identifizierten Maßnahmen und Aktivitäten

Unterstützung des Category Managements zu folgenden Themen: Weiterentwicklung der verschiedenen Warengruppen in allen Tankstellenformate im Agenturgeschäft. Erstellung einer Jahresplanung (qualitativ und quantitativ) Umsetzung und Kommunikation von Regalspiegeln und Updates Prozesssteuerung mit relevanten Stakeholdern (REWE, Diebold Nixdorf, IT) bezüglich Daten Management und Daten Qualität Erstellung von Reportings, Analysen und Datenaufbereitung in Absprache mit dem Category Management

Keyuser und Ansprechpartner für den P2P Prozess sowie Budgetmonitoring im Bereich Trading GY

Planung, Durchführung und Kontrolle von Tests im Tankstellennetz in Abstimmung mit dem Category Management

Unterstützung und Sicherstellung der administrativen, reporting- und analysebezogenen sowie abrechnungstechnischen Aufgaben im Bereich der Shop-Bestellung, -Faktura und -Berichte

Erstellung von Reportings und Analysen zur Performancemessung für die Bereiche Convenience Pricing und Supply Chain Management

Erstellung von Management Information Reportings und Präsentationen zur Unterstützung des Convenience Trading Leadership Teams

Fachliche Begleitung und Interpretation beim Monitoring der Warengruppen (insbesondere Monitoring der Einkaufspreise REWE)

Bearbeitung, Freigabe und Kommunikation der relevanten Kommunikation im Agenturmodell an die Agenturnehmer in Abstimmung mit Category Managern, Supply Chain, REWE To Go Category Management und Gatekeeping

Schnittstellenmanagement und Koordinierung von Anfragen von bp Internen Bereichen, Tankstellenpartnern sowie unserer Strategischen

Enge Zusammenarbeit mit dem Category Management und enge Kooperation mit dem strategischen Partner REWE To Go zur Gewährleistung einer reibungslosen Implementierung der Aktivitäten und Maßnahmen.

Unterstützung des Category Managements bei Maßnahmen bezüglich Supplier Management (Abrechnung, Kommunikation, Implementierung von Aktions- und Werbekonzepten)

Unterstützung des Category Support Senior Data Specialist bezüglich Abrechnung gegenüber Industriepartnern (Supplier Income) und Monitoring

Unterstützung des Category Management bei Maßnahmen bezüglich europäischer Aktivitäten (Kommunikation, Implementierung und Planung von europäischen CM-Aktivitäten)

Koordination und End to End Durchführung von Promotions: Abstimmung mit internen und externen Stakeholdern (Category Management, Marketing, Pricebook, Lieferanten) Monitoring und Sicherstellung des Datenflusses in IT Schnittstellensystemen (ROSIplus, SAP, ESO) Vorbereitung und Durchführung von Kommunikation

Kommunikationsmanagement sowohl innerhalb des Bereiches Retail als auch innerhalb des BP-Konzerns (u.a. News, express, etc.)

Unterstützung bei der Koordination der Lieferanten und Logistikdienstleister insbesondere Reklamationsmanagement (u.a. Lieferfähigkeit, Tankstellenpartner-Beschwerden, Food-Safety-Vorfälle)

Unterstützung bei der Definition von Hardware-Anforderungen für den Conveniencebereich und Abstimmung der Änderungen mit relevanten Stakeholdern-

Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams, insbesondere Sales, Opex, Marketing, European Teams, Gatekeeping und HSSE

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Category Management/ Vertrieb/Marketing oder kaufmännische Ausbildung mit mehrjähriger Berufserfahrung in diesen Schwerpunkten.

Erfahrung im Bereich Marketing/ Vertrieb und /oder gute Kenntnisse aus dem Bereich Retail / Convenience Trading von Vorteil

Fundierte Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich Category/Produkt Management wünschenswert

Verhandlungserfahrung wünschenswert

Sehr gute MS-Office-Kenntnisse, insbesondere Excel und Power Point

SAP-BW – Kenntnisse wünschenswert

CI / Retail relevante Analysetools; ROSIplus Kenntnisse von Vorteil Grundsätzliches Verständnis der zentralen Systeme (SAP, ROSI Plus)

Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen, sehr gute Dateninterpretation und Verständnis für betriebswirtschaftliche Zusammenhänge

Strukturierte Vorgehensweise

Überzeugungsfähigkeit / Durchsetzungsvermögen

Ausgeprägte Selbstorganisation / Selbstständigkeit

Sehr gute Team- und Kommunikationsfähigkeit

Gute Englischkenntnisse in Word und Schrift

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.



