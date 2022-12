Trainee Maintenance (non-routine)

Job summary

Grade KResponsible for performing maintenance work associated with the production or refining of oil and gas.

Wij zijn een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?

Non-routine Maintenance Trainee

Heb jij een bachelor diploma behaald en sta je aan het begin van je carrière? Ben je op zoek naar uitdagingen, verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden in een dynamische omgeving? Wil jij verschillende aspecten van grote onderhoudsprojecten en evenementen zien? Dan is de non-routine maintenance trainee de perfecte positie voor jou. Dit is een startup functie voor iemand die ambitieus is en graag in korte tijd wil groeien.

Deze positie geeft jou de mogelijkheid om rotatieopdrachten te hebben binnen de afdeling Niet-routinematig Onderhoud om zijn/ haar ervaring en ontwikkeling te verbreden. Met de juiste mindset kun je binnen een paar jaar een steile leercurve hebben en je volgende uitdaging binnen BP aankunnen.

In deze positie zal jij:

Onderdeel zijn van het rotatieprogramma op de niet-routinematige onderhoudsafdeling.

Dagelijkse controle en aansturing doen van de aannemers om te zorgen voor een veilige, efficiënte uitvoering en volgens het plan

Overzicht houden over de uitvoering van het werk.

Coördineren tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat het werk kan worden uitgevoerd.

Leer en begrijp de technische aspecten rond de uitvoering van het werk en wanneer nodig om in de details te duiken

De werkvoorbereiding voor uitvoering leren en begrijpen

De werkmethoden en het proces van verschillende uitvoeringen leren en begrijpen

Inzicht krijgen in materiaalmanagement, financieel management van de afdeling.

Leren hoe het is te werken met aannemers.

Jouw eigen visie geven aan de afdelingsmanager en help bij continue verbetering

Zelf beslissen en oriënteren welke richting je opgaat voor de volgende stap van de carrière na 3 jaar programma.

Voor deze positie zoeken wij het volgende:

HBO diploma in een technische richting.

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Een VCA-VOL certificaat behaald hebt dat ook nog geldig;

Gemotiveerd, gepassioneerd, veerkrachtig, betrokken, eerlijkheid en teamspirit zijn de persoonlijkheden die passen binnen deze positie.

Wij zijn een internationale energieorganisatie. Wij hebben 75000 medewerkers in 80 landen, die werken om elke dag licht, warmte en mobiliteit te leveren voor miljoenen mensen in de wereld. Onze missie en ambitie is om energie opnieuw uit te vinden en een net zero bedrijf te worden. Wil jij zoals ons in deze uitdagende tijd een duurzaam verschil te maken?



Non-routine Maintenance Trainee

Heb jij een bachelor diploma behaald en sta je aan het begin van je carrière? Ben je op zoek naar uitdagingen, verantwoordelijkheden en groeimogelijkheden in een dynamische omgeving? Wil jij verschillende aspecten van grote onderhoudsprojecten en evenementen zien? Dan is de non-routine maintenance trainee de perfecte positie voor jou. Dit is een startup functie voor iemand die ambitieus is en graag in korte tijd wil groeien.

Deze positie geeft jou de mogelijkheid om rotatieopdrachten te hebben binnen de afdeling Niet-routinematig Onderhoud om zijn/ haar ervaring en ontwikkeling te verbreden. Met de juiste mindset kun je binnen een paar jaar een steile leercurve hebben en je volgende uitdaging binnen BP aankunnen.

In deze positie zal jij:

Onderdeel zijn van het rotatieprogramma op de niet-routinematige onderhoudsafdeling.

Dagelijkse controle en aansturing doen van de aannemers om te zorgen voor een veilige, efficiënte uitvoering en volgens het plan

Overzicht houden over de uitvoering van het werk.

Coördineren tussen verschillende afdelingen binnen de organisatie om ervoor te zorgen dat het werk kan worden uitgevoerd.

Leer en begrijp de technische aspecten rond de uitvoering van het werk en wanneer nodig om in de details te duiken

De werkvoorbereiding voor uitvoering leren en begrijpen

De werkmethoden en het proces van verschillende uitvoeringen leren en begrijpen

Inzicht krijgen in materiaalmanagement, financieel management van de afdeling.

Leren hoe het is te werken met aannemers.

Jouw eigen visie geven aan de afdelingsmanager en help bij continue verbetering

Zelf beslissen en oriënteren welke richting je opgaat voor de volgende stap van de carrière na 3 jaar programma.

Voor deze positie zoeken wij het volgende: