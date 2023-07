Trainer Apprenticeship Elektroniker

This role is not eligible for relocation

Job summary

Grade J Responsible for supporting Talent and/or Learning activities by assisting with course/programme delivery, performing administrative tasks and providing ad hoc project support, ensuring data integrity, producing analysis and reporting and promoting best practice to help BP in managing and developing its talent.

Entity:

Production & Operations



Job Family Group:

HR Group



Job Summary:

Grade JResponsible for supporting Talent and/or Learning activities by assisting with course/programme delivery, performing administrative tasks and providing ad hoc project support, ensuring data integrity, producing analysis and reporting and promoting best practice to help BP in managing and developing its talent.



Job Description:

Ihr neues Aufgabenumfeld – sicher, anspruchsvoll und zukunftsorientiert:

Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten nach dem Ausbildungsrahmenplan für die Berufsgruppe Industriemechaniker, aber auch Grundlagen der Metall und Anlagentechnik für andere Berufsgruppen

Planung, Durchführung und Entwicklung von Ausbildungs- und Trainingseinheiten im Metallbereich

Übernahme von teamübergreifend Aufgaben im Bereich Ausbildung

Durchführung von Ausbildungsmaßnahmen im Rahmen gesetzlicher und betrieblicher Gegebenheiten durch

Beurteilung der Auszubildenden

Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Auszubildenden

Betreuung von Praktikanten

Kundenorientierte Optimierung der bestehende Ausbildungsgänge

Unterstützung der Instandhaltung, Anpassung und Modernisierung des bestehenden Ausbildungsequipments

Vermittlung alle relevanten Themen aus dem Bereich USGQC, Sicherstellung deren Umsetzung und Überprüfung der Einhaltung

Nutzen der bestehenden Tools zum Controlling der gesamten Ausbildungsgänge

Unterstützung von Marketingmaßnahmen

Ihr Qualifikationsprofil – fundiert und aus Leidenschaft

Abgeschlossene IHK-Berufsausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik, Prozessleitelektroniker oder Mess- und Regelmechaniker

Elektrotechniker bzw. Meister Elektrotechnik

Ausbildereignung nach AEVO

Ausgeprägte Fähigkeiten in der Moderation und Präsentation

Gute Raffineriekenntnisse

Kenntnisse in der Regelungstechnik

Kenntnisse der Messtechnik in den Produktionsanlagen

Grundlagen der SPS-Technik

Bereitschaft zur weiteren Qualifizierung

Gute MS-Office-Kenntnisse

Gute SAP Kenntnisse in relevanten Bausteinen

Gute Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten

Gute Englischkenntnisse

Work-Life Balance und was sonst noch für uns spricht:

Flexibles, hybrides und familienfreundliches Arbeiten u.a. Job Sharing und Teilzeitarbeit, Gesundheitsprogramme sowie mindestens 30 Tage Urlaub

Sehr gute Grundvergütung (ca. 68.000€) plus Bonuszahlung, Teilnahme am Aktienprogramm, Elternzuschuss per Einmalzahlung, Sonderboni für besondere Leistungen, attraktive betriebliche Altersvorsorge, regelmäßige Gehaltszyklen, Gruppenunfallversicherung, Umzugsbeihilfe in besonderen Fällen, JobRad, subventionierte Mahlzeiten, u.v.m.

Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie umfangreiche interne und externe bezuschusste Weiterbildungsangebote

Strukturierte Onboarding-Programme und Buddy-Unterstützung

Matching Fund; bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Wir engagieren uns für Gleichstellung, Diversität sowie die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Menschen mit einer Schwerbehinderung werden bei entsprechender Eignung vorrangig eingestellt.

#lifeatbp



Relocation Assistance:

Remote Type:

This position is a hybrid of office/remote working



