Truck loading Supervisor

Job summary

Grade LResponsible for coordinating activities of a small team to deliver safe, optimal and environmentally sound operations, whilst developing the team's technical and analytical capabilities.

Superviseur Gare Routière



Sous la responsabilité du Responsable Opérations, la/le superviseur Gare Routière encadre une équipe de 5 à 6 opérateurs responsable du suivi des opérations de chargement et déchargement des camions sur le dépôt de Frontignan. Elle/Il gère au quotidien l’équipe, notamment l’organisation du planning, la gestion des absences et des congés, le suivi des formations, le suivi des heures et les rapports de travail, les entretiens individuels, les sujets RH/P&C, etc.

Si nécessaire, lla/le superviseur Gare Routière assure le remplacement des opérateurs de son équipe pendant leurs congés et peut être amené à travailler en poste 2x8 et le samedi.

Elle/Il est responsable du bon déroulement des opérations de chargement/déchargement sur le dépôt, en veillant en particulier à la sécurité des opérations, l’application des procédures existantes et le respect de la règlementation ADR :

interface avec les transporteurs routiers et les conducteurs (protocole de sécurité, campagnes d’informations, communication, application de sanctions en cas de non respect des procédures, etc.),

suit les indicateurs de performance/KPIs du service,

tient à jour les checklists, procédures et documents opérationnels liés à l’activité de la Gare Routière,

vérifie et valide les modes opératoires de Mise à Disposition des installations de la Gare Routière

contrôle la bonne application des procédures de consignation par son équipe

veille à la fiabilité, la propreté et au bon fonctionnement des Postes de Chargement Camions (PCC) en faisant l’interface avec le superviseur maintenance et le prestataire en charge de la maintenance des PCC pour la prise en charge rapide des pannes,

travaille en lien étroit avec le service administratif/douanes pour tous les sujets liés à la comptabilité matières, facturation clients, formalités douanes, etc.

assure l’interface avec le prestataire en charge du logiciel de chargement pour la résolution des incidents ou la mise en œuvre d’améliorations,

assure l’interface avec les services ingénierie et maintenance pour les travaux prévus aux postes de chargement, coordonne les arrêts des pistes et s’assure de leur bonne remise en service.

Après une période de formation spécifique, lla/e superviseur Gare Routière participe aux astreintes encadrement du site (N2). Elle/Il fait également partie de l’équipe de gestion de crise du dépôt.



Qualifications :