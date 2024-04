This role is not eligible for relocation

Production & Operations



Procurement & Supply Chain Management Group



Wij zijn een internationale organisatie met 75.000 medewerkers in 80 verschillende landen die zich hebben gespecialiseerd in het produceren van energie in de vorm van licht, warmte en mobiliteit voor miljoenen gebruikers over de hele wereld. Onze missie, meest ambitieuze en noodzakelijke doelstelling is om energie "opnieuw" uit te vinden door middel van decarbonisering en verduurzaming om zo een net zero bedrijf te worden.

Wil jij je steentje bijdragen en net als ons deze uitdaging aangaan? Kom dan ons team versterken! Warehouse Support Specialist In deze rol ben jij verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van het warehouse. Door een kwalitatief goed voorraadbeheer dien jij er zorg voor te dragen dat het raffinaderij proces zo goed mogelijk ondersteund wordt. Wat ga jij doen? Het doelmatig laten functioneren van het warehouse team d.m.v. het functioneel aansturen van de magazijnmedewerkers

Het op de juiste wijze laten controleren, in ontvangst nemen, opslaan, uitgeven en/of verzenden van alle materialen inclusief bijbehorende documentatie

Het optimaliseren van de voorraadparameters

Het bestellen/ afroepen van de juiste materialen en dit verwerken in het SAPsysteem

Het opvolgen van uitstaande materiaalbestellingen

Het registreren en beheren van materiaalcertificaten

Het verzorgen van diverse rapportages (KPI's) Wie ben jij en wat breng jij mee? Een MBO niveau 4 opleiding in een technische of logistieke richting

Werkervaring in een warehouse/ logistieke organisatie

Een VCA-VOL certificaat

Cursus werken met gevaarlijke stoffen (of bereidheid tot het volgen hiervan)

Kennis van SAP

Kennis van logistiek management (transport, opslag en distributie)

Je bent analytisch en hebt probleemoplossend vermogen

Je bent flexibel en kan je makkelijk aanpassen

Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en bezit de juiste inzet

Je bent klant- en kwaliteitsgericht

Kennis van Microsoft Office applicaties

Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Wat krijg jij er voor terug?

Uitstekend salaris tussen €3.419 & €5.238

13e & 14e maand

Gainsharing (bonusregeling)

Aandelenplan (bij contract voor onbepaalde tijd)

25 + 14 vakantiedagen

Interessante pensioenregeling

Korting op benzine

Uitdagend werk met veel verantwoordelijkheid

Een positieve werksfeer waarin veel wordt gelachen en humor belangrijk is

Een veilige werksfeer & cultuur

Een inclusieve cultuur waar er wordt gezorgd voor elkaar en met elkaar gewerkt aan het gezamenlijke doel

Stabiliteit & zekerheid door onder andere voldoende opleidings- en doorgroeimogelijkheden

Interesse?

Laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Mocht je problemen ervaren tijdens het sollicitatieproces en het aanmaken van een account via onze website. Stuur dan je sollicitatie naar onze corporate recruiter, Mart Grootenboer via onderstaand e-mail adres of bel hem even op onderstaand nummer.

Mart Grootenboer

📞:+316 517 696 33

📧: mart.grootenboer@bp.com



