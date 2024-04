Werkstudent:in Project Development & Stakeholder Management - Offshore Wind (m/w/d)

This role is not eligible for relocation

Gas & Low Carbon Energy



Business Support Group



Für den Standort Hamburg In den nächsten zehn Jahren will sich bp von einem internationalen Ölunternehmen (International Oil Company - IOC), zu einem integrierten Energieunternehmen (Integrated Energy Company IEC) entwickeln.Unsere Strategie umfasst drei Kernbereiche – resilient hydrocarbons, convenience and mobility, lowcarbonenergy. Darin eingebettet ist unser Nachhaltigkeitsrahmen, der unsere Ziele für die Erreichung von NetZero, die Verbesserung der Lebensqualität der Menschen und den Schutz unseres Planeten festlegt.

Hamburg ist die Heimat unseres Offshore Wind – Teams. Als Teil des Gas&Low Carbon Energy-Bereichs treiben wir von hier aus die Entwicklung unserer Offshore Windparks voran.

Kurzbeschreibung der Stelle: Als Werkstudentin/Werkstudent unterstützt Du unser Project Development & Stakeholder – Team tatkräftig in den Bereichen Genehmigung, Netzanbindung, Risikomanagement. Du arbeitest eng mit unseren Projektteams zusammen und sammelst wertvolle praktische Erfahrungen in einem dynamischen und innovativen Umfeld. Deine Aufgaben: Unterstützung des Project Development & Stakeholder – Teams bei der Erstellung relevanter Dokumentation (Präsentationen, Entscheidungsvorlagen) für interne Besprechungen oder zur Weiterleitung an z.B. zuständige Behörden

Recherche zu technischen und politischen Rahmenbedingungen und projektspezifische Verarbeitung relevanter Informationen

Vorbereitung von Briefings für externe Auftritte unseres Leadership-Teams Das solltestdu mitbringen: Fachliche Qualifikationen Eingeschriebener Student (m/w/d) in Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften oder einem verwandten Fachbereich

Erfahrung und sicherer Umgang mit MS Office

Eine zuverlässige Arbeitsweise, Flexibilität und Teamgeist zeichnen Dich aus

Erfahrungen & Kompetenzen Interesse an technischen und politischen Zusammenhängen

Neugier auf den Umgang mit internen und externen Stakeholdern

Starke analytische Fähigkeiten und Problemlösungskompetenz

Gute Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und Englisch

Interesse an Technologieentwicklung und Bereitschaft, neue Fähigkeiten zu erlernen



