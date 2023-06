Workstream Lead OFRS (Offer, Format, Range & Space) – CVC (m/f/d)

This role is not eligible for relocation

Bochum Mit rund 2.400 Tankstellen ist Aral die Nr. 1 in Deutschland, dem wichtigsten europäischen Tankstellenmarkt. Der Qualitätsanbieter von Kraft- und Schmierstoffen hat seit 1898 seinen Sitz in Bochum und erfand 1924 den ersten Super-Kraftstoff der Welt, zusammengesetzt aus Aromaten und Aliphaten – daher auch der Firmenname „Aral“. Seit 2002 ist Aral die Tankstellenmarke der bp in Deutschland. Immer mehr Stationen werden mit REWE To Go-Shops ausgestattet und bieten den Kunden ein großes und hochwertiges Angebot an frischen Snacks und warmen Speisen. Außerdem gehört Aral mit der E-Mobilitätsmarke „Aral pulse“ zu den führenden Anbietern leistungsstarker Ultraschnellladepunkte. Im Rahmen des Convenience Value Chain (CVC) - Programms wurden durch Bewertung der End-to-End Convenience Value Chain Chancen und Potentialfelder für den deutschen Retail-Markt aufgezeigt, um durch veränderte Prozesse und Systeme weiteres Wachstum im Convenience- Bereich zu erzielen. Nachdem die Bewertungen weitestgehend abgeschlossen sind, sollen diese nun zur Umsetzung gebracht werden. Der Workstream Offer, Format, Range & Space hat zur Zielsetzung in einem sich wandelnden Wettbewerbsumfeld mit sich wandelnden Kundenanforderungen eine Zukunftsvision für Formate und Angebote zu entwickeln und umzusetzen. Die Rolle ist im Bereich C&P M&C ESA – Convenience dabei die entscheidende Schnittstelle und führt den Workstream Offer, Format, Range & Space. Diese Rolle berichtet an den Offer Development & Sustainability Manager und wird wesentliche Beiträge zur Umsetzung der Convenience Value Chain-Roadmaps in Deutschland leisten.

Job Description:

Ihr Aufgabenbereich:

Führen des Workstreams Convenience Value Chain Offer, Format, Range & Space für die Umsetzung des Convenience Value Chain - Programm von bp in Deutschland.

Sicherstellung einer eindeutigen Roadmap von der Entwicklung bis zum Roll-out

Umsetzung der definierten Maßnahmen aus der Roadmap in enger Abstimmung mit lokalen und globalen Einheiten

Koordination der Arbeitsabläufe und enge Kooperation mit internen BP-Teams als auch mit unserem strategischen Partner Lekkerland, um die Roadmap zu erfüllen.

Verbesserung der Kundenerfahrungen durch eine optimale Anpassung der Angebote und Formate an die Kundenmissionen sowie Sicherstellung einer optimalen Flächenproduktivität

Sicherstellung, dass die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit getroffen werden.

Kontrolle / Monitoring aller identifizierten Maßnahmen

Erstellung und Aufrechterhaltung einer effizienten und zielgruppenorientierten internen Kommunikation

Unterstützung bei dem Aufbaus und der Weiterentwicklung von internen Fähigkeiten, die für die Skalierung des Programms erforderlich sind, wenn die Projektphase abgeschlossen ist.

Das sollten Sie mitbringen:

Hochschulabschluss oder duales Studium im Bereich Betriebswirtschaft mit dem Schwerpunkt Category Management/ Vertrieb/Marketing/Projektmanagement

Mehrjährige) Erfahrung im Bereich Marketing/ Vertrieb und /oder gute Kenntnisse aus dem Bereich Retail / Convenience Trading

Erfahrungen im Projektmanagement

Verantwortungsvolles, sorgfältiges und selbstständiges Handeln und Denken, welches den Kunden stets in den Mittelpunkt der Überlegungen stellt

Empathische Persönlichkeit mit klaren Zielvorstellungen und unternehmerischer Denkweise

Starke Kommunikationsfähigkeiten in Englisch und Deutsch in Kombination mit sicherem Auftreten im Innen- und Außenverhältnis

Ausgeprägte Powerpoint & Excel Kenntnisse

Und das können Sie erwarten:

bp steht für agiles Arbeiten in einem digitalisierten, teamorientierten und internationalen Arbeitsumfeld

Flexibles und mobiles Arbeiten sowie 30 Tage Erholungsurlaub

Attraktives Vergütungspaket (Betriebliche Altersvorsorge, Bonus- und Aktienprogramm, Aral-Tankkarte, Gruppenunfallversicherung, diverse Sonderleistungen)

Internationale Karriere- und Entwicklungschancen sowie umfangreiche interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

Strukturiertes Onboarding-Programm und Buddy-Unterstützung

Subventionierte Kantine sowie kostenlose Heißgetränke und Wasser

Einsatz für die Gesellschaft: bp verdoppelt die von Mitarbeitenden privat getätigten Spenden an gemeinnützige Organisationen und honoriert ehrenamtlichen Zeiteinsatz.

Mitarbeitende können ihren persönlichen CO2-Fußabdruck kompensieren, bp verdoppelt diesen Betrag

Programme zur Verbesserung der Work-Life Balance

We are an equal opportunity employer and value diversity at our company. We do not discriminate based on race, religion, color, national origin, gender, sexual orientation, age, marital status, veteran status, or disability status.



