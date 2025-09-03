Site traffic information and cookies

Fuel Availability Information

Fuel Availability Information at bp Service Stations

Dear Valued Customers,

 

BP-AKR would like to inform you that bp  service stations are unable to provide the full range of fuel products,  at this time.

 

Our bp  service stations remain committed to serving customers with quality
products, comprehensive facilities, and tenants that continue to operate to accompany your journey.

 

We are making every effort to restore normal fuel supply across the bp service station
network. You can find the latest information on fuel availability at bp  stations in the table below (*).

Kota SPBU bp
Malang Panglima Sudirman
Seokarno-Hatta
Purwakarta Rest Area KM 72
Jakarta Utara Pluit Indah
Jakarta Barat Kali Deres
Citra Palem
Bekasi Grand Wisata
Mustika Vida
Bogor Gunung Putri
Tangerang Puspitek Raya
Tangerang Selatan Asterra West BSD City
Kota SPBU bp
Jakarta Barat Meruya Lilir
Lingkar Luar Barat
Kali Deres
Daan Mogot
Joglo Raya
Jalan Panjang Kedoya
Citra Palem
Jakarta Selatan Perdatam Pancoran
Margasatwa Barat
Karang Tengah
Tanjung Barat
TB Simatupang
Pangeran Antasari
Teuku Nyak Arief
Lenteng Agung
Minangkabau
Jakarta Utara Sunter Selatan
Pluit
Kelapa Gading
Jakarta Timur Jakarta Garden City (JGC)
Tangerang Selatan BSD Delatinos
Bintaro Emerald
Ciater Raya
GR Silktown
Puspitek Raya
Pondok Cabe
Tangerang Metland Cybercity
Imam Bonjol
Kab Tangerang GS Paramount
Legok Summarecon
PIK
Asterra West BSD City
Kab Bekasi Jababeka Hollywood
Kota Harapan Indah (KHI) Boulevard
Cikarang Sriwijaya
Kota Bekasi Grand Galaxi
Mustika Vida
Grand Wisata
Kab Bogor Cibubur Transyogi
Gunung Puteri
Alternatif Sentul
Sentul City
Kota Bogor Sholeh Iskandar
MH Thamrin
Ahmad Yani
Pajajaran
Kota Depok Raya Sawangan
Grand Depok City
Citralake Parung
Margonda Raya
Raffles Hills
Kab Karawang Karawang Barat
Kab Purwakarta Rest Area KM 72
Bandung Buah Batu
Dago
Surabaya Gubeng Raya
Kertajaya Indah
Margorejo Indah
Nginden Raya
Merr Rangkut
HR Muhammad
Embong Malang
Tridharma
Rest Area KM 819A
Rest Area KM 833B
Malang Panglima Sudirman
Perusahaan Raya
Batu Malang
Soekarno Hatta
* Information per 3rd September 2025.
Please note that stock availability may be subject to change at any time.