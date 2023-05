En 2020 nuestro CEO, Bernard Looney, donó el 20% de su salario a una ONG de salud mental



bp España incluye entre sus prioridades de bienestar y conciliación la cuestión emocional. No podemos conseguir ninguno de nuestros objetivos sin ayuda de los empleados, y estos no serán capaces de desarrollar su potencial si no son felices.

La salud mental es una cuestión compleja que resonó durante la pandemia y que requiere de una inversión permanente de tiempo y aprendizaje. Por eso en los últimos años no hemos dejado de poner a prueba diferentes iniciativas al respecto.