Consejos sencillos para viajar con comodidad y aprovechar mejor la autonomía.

Cuando bajan las temperaturas, es normal preguntarse cómo puede afectar la calefacción a la autonomía de un coche eléctrico. La buena noticia es que, con algunos hábitos sencillos, puedes viajar con comodidad y aprovechar mejor cada carga.

¿Cómo afecta la calefacción a la autonomía de un coche eléctrico?

En un coche eléctrico, la calefacción del habitáculo obtiene la energía directamente de la batería. Es diferente a lo que ocurre en los vehículos de gasolina o diésel, que aprovechan el calor residual del motor para calentar el interior.

La buena noticia es que los vehículos eléctricos actuales incorporan sistemas de climatización diseñados para mantener una temperatura agradable en el habitáculo y reducir su impacto en la autonomía.

Utiliza la calefacción de forma más eficiente

Si tu coche dispone de asientos calefactables o volante calefactable, prueba a utilizarlos primero. Suelen necesitar menos energía que calentar todo el habitáculo y pueden ayudarte a mantener una temperatura agradable, incluso si bajas un poco la climatización.

Activa el modo Eco o el modo de autonomía

Muchos coches eléctricos incluyen modos Eco o de autonomía que ajustan automáticamente la climatización y otros sistemas para optimizar el consumo de energía. Así puedes reducir el gasto de batería sin renunciar a la comodidad.

Ten en cuenta la bomba de calor

Si estás pensando en cambiar de coche o elegir un nuevo eléctrico, puede ser útil comprobar si incorpora una bomba de calor. Algunos modelos utilizan este sistema para recuperar calor y reutilizarlo en el habitáculo. Con temperaturas bajas, puede resultar más eficiente que un calefactor eléctrico convencional y ayudar a mantener el interior caliente utilizando menos energía.

No todos los modelos la incluyen de serie: en algunos es opcional. Consulta el manual de tu vehículo para comprobarlo. Si tu coche dispone de bomba de calor, normalmente funcionará de forma automática.

Aprovecha el preacondicionamiento

El preacondicionamiento permite calentar el habitáculo y preparar la batería antes de iniciar el trayecto. También puede ayudar a desempañar o descongelar el parabrisas en las mañanas más frías.

Si puedes, actívalo mientras el coche sigue conectado. De este modo, la energía necesaria procede de la red y reduces el consumo de la batería antes de salir.

Mantén una temperatura estable

Cuando hace mucho frío, puede apetecer subir la calefacción al máximo nada más entrar. Sin embargo, una temperatura más moderada y constante ayuda a evitar picos de consumo. El habitáculo seguirá calentándose, pero de una forma más gradual.

Planifica las paradas de recarga

Si vas a realizar un trayecto largo, una pequeña planificación puede marcar la diferencia. Revisa con antelación las opciones de recarga de la ruta para mantener un margen de batería adecuado mientras utilizas la calefacción. Puedes consultar los puntos de recarga disponibles en la app de bp pulse.

Abrígate para el trayecto

Es un consejo sencillo, pero eficaz. Vestirse por capas puede reducir la necesidad de utilizar la calefacción al máximo, sobre todo al comienzo del viaje. Un abrigo, un jersey o una bufanda te ayudarán a mantener el confort mientras el coche alcanza la temperatura deseada.

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