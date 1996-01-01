Cinco consejos para planificar mejor tus viajes esta temporada

Las fiestas suelen significar más equipaje, trayectos más largos y carreteras más concurridas de lo habitual. Si además sumamos regalos y personas esperando al otro lado, un poco de planificación puede marcar la diferencia.

Antes de salir, merece la pena dedicar unos minutos a revisar la ruta, las opciones de recarga y las condiciones del viaje.

1. Consulta el tiempo y el estado de las carreteras antes de salir

El tiempo puede cambiar rápidamente en esta época del año. Lo importante es consultar la previsión actualizada para el día del viaje, no la que revisaste la semana anterior.

Antes de salir, revisa el tiempo previsto en tu ruta y las posibles incidencias de tráfico. Si las condiciones no son favorables, valora si otra hora de salida o una ruta alternativa pueden facilitar el trayecto.

Haz la misma comprobación antes de regresar, ya que las condiciones meteorológicas y del tráfico pueden haber cambiado.

2. Revisa tus opciones de recarga durante el trayecto

Saber dónde podrás recargar tu vehículo puede ayudarte a viajar con más tranquilidad, especialmente en trayectos largos o cuando visitas un destino por primera vez.

Antes de salir, consulta los puntos de recarga disponibles en tu ruta. Comprueba dónde están ubicados, qué conectores ofrecen y qué velocidad de carga tienen. Si vas a pasar varios días fuera de casa, también puede ser útil identificar opciones de recarga cerca de tu destino.

Puedes encontrar puntos de recarga en la app de bp pulse. En la app de bp pulse también puedes filtrar por velocidad de carga y tipo de conector para encontrar opciones que se adapten a tu vehículo y a tus necesidades de viaje.

3. Reserva algo más de tiempo cuando hace frío

Las bajas temperaturas pueden afectar tanto a la autonomía como a la velocidad de carga de un vehículo eléctrico.

Cuando hace frío, la batería puede necesitar más tiempo para alcanzar la temperatura adecuada antes de cargar a su máxima velocidad. Además, sistemas como la calefacción también consumen energía. Esto forma parte del funcionamiento habitual de los vehículos eléctricos en invierno.

Por eso, es recomendable evitar planificar el viaje al minuto y contar con algo más de margen durante el trayecto. Si tu vehículo dispone de preacondicionamiento, puedes activarlo mientras sigue conectado para ayudar a preparar la batería y el habitáculo antes de salir.

4. Ten una alternativa de recarga

Incluso una ruta bien planificada puede beneficiarse de un plan B.

Mientras preparas el viaje, identifica uno o dos puntos de recarga alternativos cerca de las paradas que tengas previstas. Los cargadores pueden estar ocupados cuando llegues o surgir algún imprevisto durante el trayecto.

Contar con una alternativa puede ayudarte a adaptar tus planes con mayor facilidad y seguir disfrutando del viaje con tranquilidad.

5. Prepárate para un viaje más largo de lo previsto

Los desplazamientos durante las fiestas no siempre salen según lo planeado, por lo que conviene estar preparado para posibles retrasos o trayectos más largos de lo esperado.

Puede ser útil llevar:

agua y algo para comer

ropa de abrigo, gorro y guantes

un cambio de ropa

una manta ligera

la medicación que tomes habitualmente

un pequeño botiquín

una linterna

una batería externa

descongelante y un rascador, si las condiciones lo requieren

Antes de emprender un viaje largo en invierno, también es recomendable consultar el manual del vehículo. Allí encontrarás información específica de tu modelo sobre conducción en condiciones de frío, preacondicionamiento y recarga.

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