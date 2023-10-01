|Región
|Ciudad
|Dirección
|Código Postal
|Nombre de la estación
|Alava
|VITORIA (ALAVA)
|C. MADRID ESQUINA S/N
|1002
|SALBURUA
|Albacete
|ALBACETE
|POLÍGONO INDUSTRIAL ROMICA
|2005
|ROMICA
|Albacete
|VILLAROBLEDO
|AVDA REYES CATOLICOS 33
|2600
|VILLAROBLEDO
|Alicante
|ALFAZ DEL PI
|Calle Mallorca S/N
|3580
|ALFAZ DEL PI
|Alicante
|ALGORFA
|CR. CV-940 km. 9,6 PARC 1-A
|3169
|EL ZOCO
|Alicante
|ALICANTE
|AV PINTOR GASTON CASTELLON 1
|3011
|REJAS VERDES
|Alicante
|ALICANTE
|AVENIDA DE DENIA 75
|3013
|SANDOVAL MI
|Alicante
|ALICANTE
|AVENIDA DENIA, 80
|3013
|SANDOVAL MD
|Alicante
|ALICANTE
|AV DENIA 150
|3016
|VISTAHERMOSA
|Alicante
|ALMORADI
|AVENIDA PRINCIPE DE ESPAÑA 10
|3160
|ALMORADI
|Alicante
|Benidorm
|Avinguda de la Vila Joiosa 44
|3502
|CALA BENIDORM
|Alicante
|BENIDORM
|AV DOCTOR SEVERO OCHOA S/N
|3503
|EUROBENIDORM
|Alicante
|BENISSA
|Av. Europa 8
|3720
|BENISSA
|Alicante
|CALLOSA DE SEGURA
|CTRA. CATRAL, KM 0,300.
|3360
|SAN ROQUE - CALLOSA
|Alicante
|CREVILLENTE
|Pol. Industrial I-4, Parcela 10
|3339
|POLIGONO CREVILLENTE
|Alicante
|ELCHE
|C. ALGORFA, 20
|3207
|SAN ANTON
|Alicante
|LA NUCIA
|CR CV-70 PTDA FOIA COMP.K. 5.300
|3530
|LA NUCIA
|Alicante
|LA ZENIA
|CTRA VILLAMARTIN S/N ORIHUELA COSTA
|3189
|LA ZENIA
|Alicante
|MUTXAMEL
|PARTIDA SANT PERET
|3110
|SANT PERET
|Alicante
|PEGO
|AV OLIVA S/N
|3780
|PEGO
|Alicante
|ROJALES
|CR.CV-920 Crevillente-Torrevieja,
|3170
|LOS ROJALES
|Alicante
|SAN VICENTE DEL RASPEIG
|AVDA DE ALICANTE
|3690
|SAN VICENTE
|Almeria
|ALMERIA
|AV. DE SIERRA ALHAMILLA, 308
|4007
|SIERRA ALHAMILLA
|Almeria
|ALMERIA
|AV MONTSERRAT S/N
|4009
|MONTSERRAT
|Almeria
|ALMERIA
|CL CUESTA DE LOS CALLEJONES KM1
|4009
|RAMBLA INIESTA
|Almeria
|ROQUETAS
|Paraje Algarrobo, Carretera A-1051
|4740
|ROQUETAS
|Almeria
|VIATOR
|CR VIATOR EL ALQUIAN, KM 8.5
|4240
|VIATOR
|Almeria
|VICAR
|LG PARQUE COM VIAPARK PARC. 4
|4738
|VIAPARK
|Almeria
|VICAR
|BULEVAR CIUDAD DE VICAR 300
|4738
|VICAR
|Asturias
|CUYENCES
|GLORIETA ELEVADA DE LA CORREDORIA
|33194
|CUYENCES
|Asturias
|GIJON
|CALLE ALEXANDER GRAHAM BELL, 575
|33211
|GIJON - CARBONERA
|Asturias
|POLA DE LENA
|CL HERMANOS GRANDA S/N
|33630
|SAN PABLO
|Asturias
|SIERO - VIELLA
|POLIGONO NATALIO, 1
|33199
|CENTRAL LECHERA
|Badajoz
|BADAJOZ
|CTRA EX-310, KM 2,6
|6010
|SANCHA BRAVA
|Baleares
|PALMA DE MALLORCA
|CALLE LLUCMAJOR, 109
|7007
|LLUCMAJOR
|Baleares
|POLLENÇA
|Carrer de Joan XXIII, 133
|7460
|PUERTO DE POLLENSA
|Barcelona
|BADALONA
|AV CARITG S/N
|8914
|BADANOR
|Barcelona
|BADALONA
|AV. DINAMARCA ESQ. COMUNIDAD EUROPE
|8917
|MONTIGALA
|Barcelona
|Begues-Barcelona
|CARRETERA BV-2041 KM 8.3
|8859
|BEGUES
|Barcelona
|CARDEDEU
|C. PINS ROSES 2-4
|8440
|CARDEDEU
|Barcelona
|GAVA
|Av Joan Carles I s/n
|8850
|LA BOBILA
|Barcelona
|MANRESA
|C/Edison,2 esq Ctra. Pont de Viloma
|8243
|BUFALVENT
|Barcelona
|SABADELL
|CR TERRASA 101
|8205
|SABADELL
|Barcelona
|SANT BOI DE LLOBREGAT
|CL CANTABRIA 3
|8830
|SANT BOI
|Barcelona
|SANT CELONI
|CR C-35, KM 57,3
|8470
|MONTSENY
|Barcelona
|SANT CUGAT DEL VALLES
|AVENIDA CERDANYOLA, 108
|8173
|CAN SOLA
|Barcelona
|SANT CUGAT DEL VALLES
|RD RONDA NORT S/N
|8173
|COLL FAVA
|Barcelona
|SANTA EULALIA DE RONCANA
|CR DE BARCELONA, KM 10,7
|8187
|SANTA EULALIA DE RONCANA
|Barcelona
|SANTA PERPETUA
|Avenida Mossen Jacint Verdaguer, 1
|8130
|SANTA PERPETUA
|Barcelona
|VIC
|Carrer Torelló, Carrer de Manel
|8500
|ÁREA VIC
|Barcelona
|VILANOVA I LA GELTRU
|AV. EDUARDO TOLDRA 68
|8800
|VILANOVA - AV EDUARDO TOLDRA
|Burgos
|ARANDA DE DUERO
|CALLE SAN FRANCISCO, 39
|9400
|ARANDA
|Burgos
|MIRANDA DE EBRO
|CARRETERA NACIONAL 1 MADRID IRUN
|9200
|VIA NORTE
|Cadiz
|ALGECIRAS
|PG EL ROSARIO, PARCELA IV KM 41.3
|11201
|EL RINCONCILLO
|Cadiz
|ALGECIRAS
|CR N-340 KM 107,5
|11205
|PINOS II
|Cadiz
|CADIZ
|CALLE VEJER DE LA FRONTERA, S/N
|11011
|CARRANZA
|Cadiz
|CHICLANA DE LA FRONTERA
|AV LOS DESCUBRIMIENTOS 1-6
|11130
|URBISUR
|Cadiz
|EL PUERTO DE SANTA MARIA
|CR N-IV KM. 649.8
|11500
|PUERTO DE SANTA MARIA
|Cadiz
|EL PUERTO DE SANTA MARIA
|CR. N IV KM 651
|11500
|LA VICTORIA
|Cadiz
|LOS BARRIOS
|GLORIETA LA MONTERA S/N
|11370
|LA MONTERA
|Cadiz
|PUERTO REAL
|Avda Portugal. P.I. El Trocadero
|11510
|RIO SAN PEDRO
|Cadiz
|ROTA
|AVENIDA CENTENARIO DE LA AVIACION 1
|11540
|ROTA
|Cadiz
|SAN FERNANDO
|AV PERY JUNQUERA S/N
|11100
|SAN FERNANDO
|Cadiz
|SANLUCAR DE BARRAMEDA
|AV CONSTITUCION, S/N
|11540
|SANLUCAR BONANZA
|Cadiz
|SANLUCAR DE BARRAMEDA
|AV 5º CENTENARIO S/N
|11540
|SANLUCAR AVENIDA
|Cantabria
|CASTRO URDIALES
|BARRIO BRAZOMAR S/N, S/N
|39700
|CASTRO URDIALES
|Cantabria
|SANTANDER
|CALLE JOAQUÍN SALAS
|39011
|MERCASANTA
|Castellon
|ALMAZORA
|CL ALCORA S/N
|12550
|ALMAZORENSE
|Castellon
|CASTELLON
|Partida Coscollosa Polígono 137
|12004
|ES RONDA NORTE
|Castellon
|CASTELLON
|AVDA DE ALCORA 12
|12006
|RIU SEC
|Castellon
|CASTELLON DE LA PLANA
|C/ Casas de la Breva, nº 37
|12004
|CASTELLO
|Castellon
|CASTELLON DE LA PLANA
|CALLE ARANDA 21
|12006
|RONDA SUR
|Castellon
|LA VALL D' UIXO
|AV JAIME I 78
|12600
|EL PONT
|Castellon
|LA VALL D' UIXO
|AV CORAZÓN DE JESUS 170
|12600
|VALL D'UXO
|Castellon
|MONCOFAR
|CL CAMI LA VALL S/N
|12593
|MONCOFAR
|Castellon
|VILA-REAL
|Carretera de Onda 11
|12540
|VILLARREAL
|Gerona
|GERONA
|CL EMILI GRAHIT 106
|17003
|LA CREUETA
|Gerona
|GIRONA
|C/ BARCELONA 236
|17005
|AVELLANEDA I
|Gerona
|OLOT
|CR SANTA PAU, ESQ. AVDA. SAN JORD
|17800
|VULCANO
|Gerona
|SALT
|CL BESCANO 25
|17190
|LA MIRONA SALT
|Gerona
|SILS
|CR NII MADRID-FRANCIA KM 695
|17410
|HOSTAL DE LA SELVA
|Granada
|CHAUCHINA (GRANADA)
|CR. A-92, salida 227
|18330
|MARINETTO CHAUCHINA
|Granada
|COZVIJAR (GRANADA)
|CR A 44, KM 153, MARGEN IZQ
|18659
|ISRECE A 44
|Granada
|DURCAL
|AV SAN BLAS S/N
|18650
|SAN BLAS
|Granada
|GUADIX
|CR N-342 JEREZ-CARTAGENA KM 226 1
|18500
|SIERRA NEVADA
|Granada
|LA ZUBIA
|POL.IN. EL LAUREL
|18140
|LA ZUBIA
|Granada
|MARACENA
|CR N-432, KM. 432.53
|18200
|MARACENA
|Granada
|PULIANAS
|AVDA ORSON WELLES S/N
|18197
|PULIANAS
|Granada
|SALOBREÑA
|CR. N-340, km. 327
|18680
|RUDISA SALOBREÑA
|Guadalajara
|GUADALAJARA
|Julian Besteiro,28
|19004
|ALTO CAMPO
|Guadalajara
|Villanueva de la Torre
|Camino de Panaderos, 2
|19209
|GANZO
|Guadalajara
|VILLANUEVA DE LA TORRE
|CR GU 102 KM 2.35
|19209
|LA FUENTECILLA I
|Guipuzcoa
|IRUN
|Avenida de Navarra, 18
|20304
|IRUN
|Guipuzcoa
|OLABERRÍA
|CR N-I MADRID-IRUN, KM. 416
|20212
|OLABERRIA
|Huelva
|EL ROCIO
|Avd. Canaliega
|21750
|CANALIEGA
|Jaen
|JODAR
|AVENIDA JOSE GALLEGO MONTIEL, S/N
|23500
|JODAR
|Jaen
|LINARES
|CR N 322 K.M 119
|23700
|LINARES
|Las Palmas
|EL CALERO-TELDE
|CR TELDE-MELENARA, KM 1,5
|35214
|EL CALERO
|Las Palmas
|EL CALERO-TELDE
|CR TELDE-MELENARA, KM 1,5
|35214
|EL CALERO
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE G. CANARIA
|CL ANTONIO ABAD ARENCIBIA VILLEGAS
|35018
|SAN LORENZO
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE G.CANARIA
|AV CESAR MANRIQUE S/N
|35018
|LOMO LOS FRAILES
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GC
|CRUZ DEL OVEJERO, S/N
|35018
|TAMARACEITE II
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GC
|CRUZ DEL OVEJERO, S/N
|35018
|TAMARACEITE
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|AV CANARIAS 6
|35002
|CIDELMAR
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|CR GRAL DEL NORTE, 185
|35013
|LA PATERNA
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|CR GRAL DEL NORTE, 185
|35013
|LA PATERNA
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|CL BLAS CABRERA FELIPE 2
|35016
|SAN JOSE (GC)
|Las Palmas
|LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
|CL BLAS CABRERA FELIPE 2
|35016
|SAN JOSE
|Las Palmas
|MOGAN LAS PALMAS
|CR GENERAL DEL SUR KM 67
|35120
|ARGUINEGUIN
|Las Palmas
|S. BARTOLOME TIRAJANA
|CR GENERAL DEL SUR KM. 52
|35100
|EL VERIL
|Las Palmas
|S. BARTOLOME TIRAJANA
|CR GENERAL DEL SUR KM. 52
|35100
|EL VERIL
|Las Palmas
|TELDE
|Calle La Francia, 1
|35218
|CRUZ DE LA GALLINA
|Las Palmas
|TELDE
|Calle La Francia, 1
|35218
|CRUZ DE LA GALLINA
|Las Palmas
|TELDE
|C.C. LAS TERRAZAS PARQUE MARÍTIMO
|35220
|LAS TERRAZAS
|Las Palmas
|TELDE
|C.C. LAS TERRAZAS PARQUE MARÍTIMO
|35220
|LAS TERRAZAS
|Las Palmas
|VALLE DE JINAMAR (TELDE)
|RAMBLA DE JINAMR KM7
|35200
|JINAMAR
|Leon
|SAN ANDRES DEL RABANEDO
|CARRETERA NN 120 KM. 308
|24010
|LEON - TROBAJO MD
|Madrid
|ALCALA DE HENARES
|AV JUAN CARLOS I, 22
|28806
|ISIDORO
|Madrid
|Alcalá De Henares
|Vía Complutense, 165
|28805
|VIA COMPLUTENSE
|Madrid
|ALCOBENDAS
|CALLE MARQUES DE LA VALDAVIA 138.
|28100
|VALDAVIA
|Madrid
|ALCOBENDAS
|Av. Fernando Alonso, 2
|28108
|JUNCAL
|Madrid
|ALCOBENDAS
|AV M.VALDELATAS/SEPULVEDA S/N
|28108
|EL SAPO - ALCOBENDAS
|Madrid
|ALCORCON
|CARRETERA M-506, KM9
|28922
|LA PRINCESA 2
|Madrid
|ALCORCON
|Avenida de Mostoles S/N
|28922
|MOSTOLES II
|Madrid
|ALCORCON
|CR ALCORCON-SAN MARTIN KM 1,5
|28922
|SAN MARTIN I
|Madrid
|ALCORCON
|CL MAZO S/N
|28952
|VALDERAS
|Madrid
|ALGETE
|CR ALGETE KM 5,8
|28110
|ALGETE
|Madrid
|ARGANDA DEL REY
|AVD DE MADRID Nº 37
|28500
|LA ARGANDEÑA
|Madrid
|COLLADO VILLALBA
|C. ESCOFINA (POLIGONO IND. P-29)
|28400
|CARVISA
|Madrid
|COSLADA
|AV DE LA CONSTITUCION 30
|28820
|COSLADA - AV CONSTITUCION
|Madrid
|COSLADA
|AVDA. DE SAN PABLO, 26
|28820
|COSLADA - AV SAN PABLO
|Madrid
|EL ALAMO
|Carretera M-404 km 4.950
|28607
|EL ÁLAMO - MADRID
|Madrid
|FUENLABRADA
|CL MOSTOLES 61
|28940
|EL NARANJO
|Madrid
|FUENLABRADA
|C/ LEGANES Nº 62
|28945
|AVANZADA
|Madrid
|GETAFE
|C. Bequerel, CR. M-406 Km 10
|28903
|GETAFE - M406
|Madrid
|GETAFE
|N 401 MADRID-TOLEDO KM 13.5
|28903
|A42 CABANAS MD
|Madrid
|GETAFE
|CL DIESEL C/V P JOHN LENNON, S.N.
|28906
|GETAFE - PG SAN MARCOS
|Madrid
|GUADARRAMA
|Carretera N-VI Madrid-Coruña
|28440
|GUADARRAMA
|Madrid
|HUMANES DE MADRID
|AV LA INDUSTRIA, 15
|28970
|VALDONAIRE
|Madrid
|HUMANES DE MADRID
|AVENIDA DE LAS FLORES, 2
|28970
|HUMANES - EL MOLINO
|Madrid
|LEGANES
|CARRETERA M-407 KM. 1800
|28914
|POLVORANCA
|Madrid
|MADRID
|AV DAROCA KM 0.400
|28017
|MADRID - AV DAROCA
|Madrid
|MADRID
|CR A-3 MG IZDO, KM 11,2 DIR. MADRID
|28031
|SAN PEDRO MI
|Madrid
|MADRID
|CR A-3 MG DCHO, KM 11.2 DIR. VALENC
|28031
|SAN PEDRO MD
|Madrid
|MADRID
|CR. A-42, km. 5,900
|28054
|A42 CHEYPER
|Madrid
|MECO
|AV MADRID 51
|28880
|MECO
|Madrid
|MOSTOLES-FUENLABRADA, ALCORCON
|CARRETERA M-506, KM9
|28922
|LA PRINCESA 1
|Madrid
|POZUELO DE ALARCON
|CR M-503 (VIA DOS CASTILLAS) 6
|28223
|POZUELO
|Madrid
|SAN FERNANDO DE HENARES
|C/ LA PRESA S/N
|28830
|SAN FERNANDO - LA PRESA
|Madrid
|SAN FERNANDO DE HENARES
|AV MARTIN LUTHER KING ESQ. M-216
|28830
|SAN FERNANDO - M LUTHER KING
|Madrid
|SAN SEBASTIAN DE LOS REYES
|CR ANTIGUA N-I KM. 19.5
|28700
|APADIS
|Madrid
|SOTO DEL REAL
|CR M-609(MARGEN IZQD) KM 3.854
|28791
|SOTO II
|Madrid
|TORREJON DE ARDOZ
|CR TORREJON-LOECHES KM 1.100
|28850
|TORREJON - CTRA LOECHES
|Madrid
|TORREJON DE ARDOZ
|AV DE LAS FRONTERAS, S/N
|28850
|TORREJON - AV FRONTERAS
|Madrid
|TRES CANTOS
|AV DE LA INDUSTRIA S/N
|28760
|TRES CANTOS
|Madrid
|VALDEMORO
|PS JUNCAREJO/CL DE AGORA S/N
|28340
|VALDEMORO
|Madrid
|VALDEMORO
|Calle Narciso Monturiol, 32
|28341
|POLÍGONO ROMPECUBAS
|Madrid
|VILLALBILLA
|C. Federico García Lorca, 3,
|28810
|VILLALBILLA
|Madrid
|VILLAMANTA
|CARRETERA M-507 KM. 6.700
|28610
|VILLAMANTA
|Madrid
|VILLAVICIOSA DE ODON
|AVENIDA QUITAPESARES ESQ M 586
|28670
|MARIA
|Malaga
|ANTEQUERA
|PARQUE EMPRESARIAL CRUCE DEL ROMERA
|29200
|ANTEQUERA
|Malaga
|BENALMADENA
|Autovía A7 salida 222 Arroyo de la
|29631
|MIRAMAR BENALMADENA
|Malaga
|ESTEPONA
|AV LITORAL S/N
|29680
|ESTEPONA
|Malaga
|ESTEPONA
|CR COMERCIAL EL PADRON PK 159,6
|29680
|RIO PADRON
|Malaga
|ESTEPONA
|AVD JUAN CARLOS I 139
|29680
|JUAN CARLOS I
|Malaga
|FUENGIROLA
|AV. SUEL, s/n
|29640
|EL TEJAR
|Malaga
|FUENGIROLA
|AVD LAS GAVIOTAS S/N
|29640
|FUENGIROLA - CENTRO
|Malaga
|MALAGA
|AV GARCIA MORATO 62
|29003
|AEROPUERTO
|Malaga
|MALAGA
|AVENIDA DE VELAZQUEZ 290
|29004
|VILLANUEVA MALAGA
|Malaga
|MALAGA
|AV MARIA ZAMBRANO SN
|29006
|TEATINOS
|Malaga
|MALAGA
|CL MARTINEZ MALDONADO 62
|29010
|LAS CHAPAS
|Malaga
|MALAGA
|AV VALLE INCLAN S/N
|29010
|CAMINO SUAREZ
|Malaga
|MARBELLA
|CTRA. N 340 KM 178,8
|29600
|JOY MARBELLA
|Malaga
|MARBELLA
|CR MARBELLA-OJEN. KM 1
|29600
|OJEN
|Malaga
|RINCON DE LA VICTORIA
|CR N-340 SALIDA CUEVA DEL TESOR 252
|29730
|RINCON DE LA VICTORIA
|Malaga
|SAN PEDRO DE ALCANTARA
|URB LAS MEDRANAS
|29670
|LAS MEDRANAS
|Malaga
|TORREMOLINOS
|AV DE CARLOTA ALEXANDRE 210
|29620
|CERRO LARGO
|Malaga
|TORROX
|AUTOVIA DEL MEDITERRANEO(A7) PK 285
|29770
|TORROX
|Murcia
|ABARAN
|CR. MU-513, KM. 2
|30550
|LAS COLONIAS
|Murcia
|CARTAGENA
|AVD. JUAN CARLOS I, 85
|30310
|CARTAGENA
|Murcia
|ESPINARDO
|CR N-301 MAD-CARTAGENA KM. 389,7
|30100
|OMEGA ESPINARDO
|Murcia
|JUMILLA
|AVENIDA MURCIA, S/N
|30520
|JUMILLA CENTRO
|Murcia
|JUMILLA
|CARRETERA RM714 KM. 1,1
|30520
|JUMILLA
|Murcia
|LA ALBERCA
|Centro Comercial Montevida
|30150
|MONTEVIDA
|Murcia
|LORQUI
|AVDA. PAPA ALI ESQUINA
|30564
|LORQUI
|Murcia
|MAZARRÓN
|Ctra. Nacional 332, Km 25
|30870
|LAS MORERAS
|Murcia
|MURCIA
|Calle Atalaya, 2
|30007
|LAS ATALAYAS
|Murcia
|MURCIA
|Av. Ciclista Mariano Rojas, s/n
|30009
|PAGAN
|Murcia
|Puerto de Mazarron
|Av. Félix García Muñoz, s/n
|30868
|MAZARRON PARK
|Navarra
|HUARTE
|C/ INTXAURDIA, 6
|31620
|HUARTE
|Navarra
|VILLAVA
|AVENIDA CARRETERA FRANCIA S/N
|31610
|VILLAVA
|Pontevedra
|SANXENXO
|C. LUGAR VINQUIÑO, 22
|36960
|SANXENXO I
|Salamanca
|ALDEATEJADA
|CALLE ANTONIO GAUDI 1
|37187
|SALAMANCA
|Sevilla
|DOS HERMANAS
|CR NAC IV KM 555.5
|41700
|NUESTRA SEÑORA DE VALME
|Sevilla
|DOS HERMANAS
|Glorieta del País Vasco, s/n
|41703
|GALISES II
|Sevilla
|DOS HERMANAS
|AVENIDA DE LAS UNIVERSIDADES 3
|41704
|ENTRENUCLEOS
|Sevilla
|EL VISO DEL ALCOR
|AV DE LA REPUBLICA DE NICARAGUA, 36
|41520
|SANTA MARIA DEL ALCOR
|Sevilla
|PALOMARES DEL RIO
|AVENIDA ALJARAFE 98
|41928
|PALOMARES
|Sevilla
|SANTIPONCE
|CR N-630 KM. 808.4
|41970
|SANTIPONCE
|Sevilla
|SEVILLA
|SE30 RONDA URBANA NORTE
|41007
|SEVILLA SE30 CALONGE
|Sevilla
|SEVILLA
|N-IV MADRID-CÁDIZ KM. 531.5
|41019
|VENTA BARTOLO
|Sta. Cruz
|ADEJE
|C SIAM MALL PARCELA B-1
|38660
|SIAM MALL
|Sta. Cruz
|ADEJE
|C SIAM MALL PARCELA B-1
|38660
|SIAM MALL
|Sta. Cruz
|ARAFO
|PARCELA 1.2-SUSO-EL CARRETON
|38550
|POLIGONO GÚIMAR
|Sta. Cruz
|ARAFO
|PARCELA 1.2-SUSO-EL CARRETON
|38550
|GÜIMAR
|Sta. Cruz
|GRANADILLA DE ABONA
|CRTA. DE ATOGO, S.N.
|38611
|AEROPUERTO REINA SOFIA
|Sta. Cruz
|LA OROTAVA
|CR INSULAR TF-333, PI SAN JERÓNIMO
|38312
|EL TROMPO
|Sta. Cruz
|LA OROTAVA
|CR INSULAR TF-333, PI SAN JERÓNIMO
|38312
|EL TROMPO
|Sta. Cruz
|PLAYA DE LAS AMÉRICAS. ARONA
|CARRETERA C-822, KM 105,8
|38650
|EST. DE SERVICIO PLAYA LAS AMERICAS
|Sta. Cruz
|SAN MIGUEL DE ABONA
|Ctra TF-1 KM 64.9
|38620
|OROTIANDA
|Sta. Cruz
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|AVENIDA LAS ISLAS CANARIAS
|38007
|CRUZ DEL SEÑOR
|Sta. Cruz
|SANTA CRUZ DE TENERIFE
|AVENIDA LAS ISLAS CANARIAS
|38007
|CRUZ DEL SEÑOR
|Sta. Cruz
|TACO
|CR C-822, KM. 6,9
|38107
|TACO
|Sta. Cruz
|Tegueste
|CR La Laguna-P Hidalgo esq. Flores
|38280
|TEGUESTE
|Tarragona
|TARRAGONA
|CR VELLA DE VALENCIA 5
|43006
|TARRAGONA CITY
|Toledo
|ILLESCAS
|CR CM 4010 ILLESCAS-YELES S/N PG
|45200
|ILLESCAS
|Valencia
|BETERA
|CARRETERA CV-336 KM. 0.5
|46117
|BETERA
|Valencia
|CHIVA
|CL PROYECTO 4
|46370
|CHIVA
|Valencia
|CULLERA
|CL SUECA 34
|46400
|FARO DE CULLERA
|Valencia
|GANDIA
|C/ AVENIDA DEL GRAU S/N, ESQUINA C
|46730
|GRAO GANDIA
|Valencia
|L ELIANA
|CR RIBARROJA-S. ANTONIO BENAGE 5.15
|46183
|VEGA JUNCAL
|Valencia
|MASSANASA
|CR PISTA DE SILLA DIREC.- ALICANTE
|46470
|CARY I
|Valencia
|PAIPORTA
|PARTIDA O'COTELES POL 5 PARCELA 169
|46200
|ALFAFAR COTELES
|Valencia
|Paterna
|Cl Juan de la Cierva y Codorniu 30
|46980
|PARQUE TECNOLÓGICO
|Valencia
|PICASSENT
|C/ CAMINO DE LA PARIDERA Nº 2
|46220
|PICASSENT
|Valencia
|PUERTO DE SAGUNTO
|AV PERIODISTA AZZATI, S/N
|46520
|PUERTO DE SAGUNTO
|Valencia
|QUART DE POBLET
|C/L’ALITRA, S/N (frente HOSPITAL)
|46930
|RIU TURIA
|Valencia
|QUART DE POBLET
|CR. A-3 MADRID-VALENCIA, KM. 338
|46930
|AMAYVI II
|Valencia
|SAN ANTONIO DE BENAGEBER
|CR VALENCIA-ADEMUZ 13
|46184
|MARIOLA
|Valencia
|SUECA
|RONDA CABANYAL, 6
|46410
|SUECA
|Valencia
|VALENCIA
|CL DELS COETERS, 14
|46014
|CASTILVIEJO
|Valencia
|VALENCIA
|AV TRES CRUCES 48
|46014
|FUSA
|Valencia
|VALENCIA
|CL MAESTRO RODRIGO 31
|46015
|CAMPANAR
|Valencia
|VALENCIA
|CL MAESTRO RODRIGO 76
|46015
|ES. ARNAU
|Valencia
|VALENCIA
|CL SAN VICENTE MARTIR 297
|46017
|LA CRUZ
|Vizcaya
|BILBAO
|ALTO SANTO DOMINGO 20
|48015
|BILBAO - STO DOMINGO MD
|Vizcaya
|OROZCO
|CTRA BI 2522, KM 3,8
|48410
|BENGOECHEA
|Zamora
|TORRENTE- VALENCIA
|CRTA MASIA DEL JUEZ 12
|49600
|TORRENTE