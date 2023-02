Condiciones particulares de la Tarjeta Visa Mi BP:



1Tarjeta de crédito emitida por Bankinter Consumer Finance, E.F.C., S.A. (en adelante "BKCF").



Entidad de Pago Híbrida inscrita en el Banco de España bajo el n° 8832, con domicilio social en Avda. de Bruselas 12, 28108 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el R.M. de Madrid al T. 22.729, F. 181, H. M-259543 y C.I.F. A82650672. El sistema de salvaguarda elegido por BKCF para proteger los fondos recibidos de sus clientes o a través de otro proveedor de servicios de pago para la ejecución de operaciones de pago, se sujeta al procedimiento establecido legalmente, consistente en el depósito de los mismos en una cuenta a la vista y separada abierta en Bankinter, S.A.

LÍMITE DE CRÉDITO: hasta 5.000 €. El límite del crédito será el que se asigne, en su caso, por la Entidad según el análisis crediticio y de solvencia que se efectué del Titular.

MODALIDADES DE PAGO: la Tarjeta dispone de las siguientes modalidades de pago:

(i) Modalidades de pago general:

Pago Fin de Mes: si el Titular elige esta modalidad, deberá abonar en la fecha señalada para el pago, las adquisiciones y disposiciones realizadas hasta la fecha de cierre del periodo de disposición. En esta modalidad no se aplicarán intereses, (0,00% T.A.E.).

Pago Aplazado ("Revolving") : bajo esta modalidad el Titular podrá pagar a plazos las disposiciones que realice con la Tarjeta, pudiendo elegir entre abonar: (i) una cantidad fija al mes; o (ii) al mes un porcentaje sobre el saldo dispuesto. En esta segunda opción, la cuota mensual mínima permitida será la cantidad que resulte de aplicar un porcentaje del 3,00% sobre el saldo dispuesto del crédito asociado a la Tarjeta, con el importe mínimo de 30,00 €.

Se informa al Titular que, en el caso de la modalidad de Pago Aplazado (“Revolving”), la cuota mensual elegida y/o resultante deberá comprender, como mínimo: a) el 0,35% del capital dispuesto, b) el total de los intereses devengados durante el periodo de liquidación y, en su caso, c) la cuota del seguro de protección de pagos (“PPI”); por lo que su importe podría variar al alza.

No obstante lo anterior, el Titular siempre podrá, dentro de las distintas opciones que tenga habilitadas la Tarjeta, cambiar la modalidad de pago general, así como, el porcentaje o la cantidad fija mensual a pagar, respetando, en su caso, la cuota mensual mínima admitida en la modalidad de Pago Aplazado (“Revolving”), mediante una simple llamada telefónica al número 900 811 311, a través de la web www.bankinterconsumerfinance.com o por cualquier otro canal puesto a disposición de los clientes, hasta cinco (5) días naturales antes del fin del mes en curso. A los efectos de poder realizar la elección inicial de la modalidad de pago, así como de las decisiones posteriores de cambio de forma de pago, se informa al Titular que la modalidad y las condiciones de Pago Aplazado (“Revolving”) pueden dar lugar a que la amortización del importe dispuesto se extienda durante un periodo de tiempo más prolongado, debido a la menor proporción de la cuota que se destinaría a esta amortización, lo que podría acarrear un aumento de la carga final de la deuda.

(ii) Modalidades de pago especial: las modalidades de pago especial solamente estarán habilitadas bajo la modalidad general de Pago Fin de Mes, salvo que se indique lo contrario.

A Plazos (Financiación de Movimientos) : esta modalidad de pago permitirá al Titular aplazar entre 3 y 36 meses, o dentro de las opciones que estén disponibles en cada momento, el pago de una o más compras que sumen un importe mínimo de 90,00 € o la cantidad mínima que se determine en cada momento, manteniendo para el resto de las operaciones la modalidad de Pago a Fin de Mes. El Titular podrá decidir la cuota a pagar cada mes o bien el número de meses en que desea aplazar la operación.

Pago Aplazado en Comercios : bajo esta modalidad de pago el Titular podrá aplazar en 3, 6, 9 y 12 meses una compra de un importe mínimo de 60,00€ o la cantidad mínima que se determine en cada momento, desde el propio TPV del comercio; manteniendo la modalidad de Pago a Fin de Mes para el resto.

Tipo de Interés Nominal (T.I.N.):



(i) En la modalidad de Pago Fin de Mes: sin intereses (0,00% T.A.E.).



2(ii) En la modalidad de Pago Aplazado (“Revolving”) en Compras: 18,36% (19,99% T.A.E.). Ejemplo representativo bajo la hipótesis de que el Contrato se mantendrá en vigor durante toda su vigencia y las Partes cumplirán sus obligaciones en las condiciones y plazos acordados. Para una disposición de 1.500,00 €, realizada el día 1 de mes en la modalidad de Pago Aplazado (“Revolving”) plazo de amortización de 4 años, a devolver mediante 48 cuotas mensuales iguales calculadas bajo sistema de amortización de cuotas constantes. Con la aplicación del tipo de interés nominal anual fijo: 18,36% (19,99% T.A.E.). En ese supuesto el Importe total a pagar ascendería a 2.128,47 € (1.500,00 € de capital y 628,47 € de intereses), a través de 47 cuotas mensuales de 44,35 € (estando compuesta la primera cuota por 21,40 € de capital y 22,95 € de intereses) y por una cuota final de 44,02 € (43,36 € de capital y 0,66 € de intereses). Coste total del crédito 628,47 €.

(iii) En la modalidad de Financiación de movimientos: 18,36% (19,99% T.A.E.). Sistema de amortización de cuota constante. La T.A.E. podrá variar en función del día del mes de contratación. Dicha modalidad de Financiación de movimientos permite aplazar entre 3 y 36 meses, o dentro de las opciones que estén disponibles en cada momento, el pago de una o más compras que sumen un importe mínimo de 90,00 €, manteniendo la forma de pago a fin de mes para el resto. Ejemplos representativos bajo la hipótesis de que el Contrato se mantendrá en vigor durante toda su duración y las Partes cumplirán sus obligaciones en las condiciones y plazos acordados: Para una disposición de 5.000,00 €, realizada el día 1 del mes con un plazo de amortización de 13 meses, a un tipo de interés anual fijo del 18,36% (19,99% T.A.E.). En esta hipótesis el importe total a pagar ascendería a 5.587,58 € (5.000,00€ de capital y 587,58 € de intereses), compuesto por una primera cuota de 76,50 € que incluye exclusivamente intereses, por 11 cuotas de 459,26 € (estando compuesta la primera de estas 11 cuotas por 382,76 € de capital y 76,50 € de intereses) y por una cuota final de 459,22 € (452,30 € de capital y 6,92 € de intereses). Coste total del crédito 587,58 €.

(iv) En la modalidad de Pago Aplazado en Comercios: 18,36% (19,99% T.A.E.). Sistema de amortización de cuota constante. La T.A.E. podrá variar en función del día del mes de contratación. Ejemplo representativo bajo la hipótesis de que el Contrato se mantendrá en vigor durante toda su duración y las Partes cumplirán sus obligaciones en las condiciones y plazos acordados. Para una disposición de 5.000,00 €, realizada el día 1 del mes, con un plazo de amortización de 12 meses, con un T.I.N. 18,36% (19,99% T.A.E.). En ese supuesto, el Importe total a pagar ascendería a 5.511,08 € (5.000,00 € de capital y 511,08 € de intereses), a través de 11 cuotas mensuales de 459,26 € (estando compuesta la primera cuota por 382,76 € de capital y 76,50 € de intereses) y por una cuota final de 459,22 € (452,30 € de capital y 6,92 € de intereses). Coste total del crédito 511,08 €.



Se informa al Titular que podrá encontrar más información sobre el cálculo de los intereses, de las características de las modalidades de pago y de los servicios asociados a la Tarjeta en las Condiciones Generales del Contrato y en la Información Precontractual (versión disponible en castellano, catalán, euskera, gallego y valenciano)

LÍMITE DE USO EN OPERACIONES: el importe de las operaciones realizadas a través de la Tarjeta no podrá ser superior al límite de crédito de su tarjeta, excepto en el caso del límite diario para disposición de efectivo en cajeros, que se tendrá en cuenta el menor entre el límite de crédito de su tarjeta y la cantidad de 600,00 €.

BENEFICIOS ADICIONALES: por compras en estaciones de servicio bp, a) en la modalidad de pago aplazado (“Revolving”) en compras: devolución del 6,00% de cada compra realizada con la tarjeta en estaciones de servicio bp, y del 1,00% en el resto de comercios. En la modalidad de pago fin de mes, devolución del 3,00% de cada compra realizada con la tarjeta en estaciones de servicio bp (12€ máximo al mes) , y del 0,1% en el resto de comercios. En los casos en que para beneficiarse de estas ventajas se requiera la forma de pago aplazado (“Revolving”) se entenderá que existe la misma cuando el pago mensual no supere el 40,00% del saldo dispuesto. El importe de las devoluciones se abonará en Ahorro Mi BP al Socio Titular, al mes siguiente de efectuar las compras, teniendo en cuenta la modalidad de pago seleccionada en la fecha de liquidación de la Tarjeta.​ Además, benefíciate de las ventajas del Programa de Fidelización Mi BP mostrando tu Carnet de Socio, en formato código QR, visible en el reverso de tu Tarjeta de Crédito en estaciones de servicio bp. Consultar condiciones en www.mibp.es​.

Estas condiciones sólo se aplicarán a las compras realizadas en comercios, no siendo extensible a otras operaciones, tales como retiradas de efectivo, recargas o adquisición de tarjeta prepago, envío de dinero, abono de tasas o impuestos, compraventa de criptoactivos , traspasos de efectivo a cuenta corriente o cualquier otra que no tenga como finalidad la adquisición de bienes o servicios.



No podrá obtenerse puntos por las compras en estaciones de servicio bp si el QR de la parte trasera de la Tarjeta Visa Mi BP no se procesa por el terminal de bp. Promoción válida en estaciones de servicio adheridas. La Tarjeta Visa Mi BP no es compatible con otros descuentos aplicados asociados a la utilización de la Tarjeta BP Bonus en estaciones de servicio bp. Consultar condiciones en www.mibp.es.

OFERTA DE BIENVENIDA: bonificación de 20€ una vez realizadas compras con su Tarjeta por valor superior a 350€, con independencia de la modalidad de pago, durante los tres (3) primeros meses a contar desde la fecha de emisión de la Tarjeta, cuyo dato figura recogido en la comunicación que la Entidad le envíe junto con la Tarjeta. Dicha cantidad serán abonada en la Tarjeta al mes siguiente de efectuar las compras.