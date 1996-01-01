En esta página encontrarás las condiciones generales de compra aplicables a los bienes y servicios adquiridos por la refinería de bp en Castellón a partir del 5 de octubre de 2026.
Estas condiciones aplican a todas las órdenes de compra emitidas por la refinería de Castellón, salvo que exista un acuerdo específico entre las partes que establezca condiciones distintas.
La aceptación de una orden de compra, el inicio de los trabajos, la entrega de bienes o la prestación de servicios por parte del proveedor implicarán su conformidad con los términos y condiciones publicados en esta página.
Las expectativas de bp con respecto a sus proveedores recogen los principios y compromisos que esperamos compartir con las empresas con las que trabajamos, basados en nuestro Código de Conducta y centrados en aspectos como la ética y el cumplimiento normativo, la salud, la seguridad y el medio ambiente, la sostenibilidad, los derechos humanos, la prevención de la discriminación y el acoso, la protección de datos y la ciberseguridad, entre otros.
Esperamos que nuestros proveedores cumplan estas expectativas y las comuniquen a sus empleados, subcontratistas, agentes y demás socios comerciales que participen en trabajos para bp.