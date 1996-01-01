Condiciones generales de compra

En esta página encontrarás las condiciones generales de compra aplicables a los bienes y servicios adquiridos por la refinería de bp en Castellón a partir del 5 de octubre de 2026.



Estas condiciones aplican a todas las órdenes de compra emitidas por la refinería de Castellón, salvo que exista un acuerdo específico entre las partes que establezca condiciones distintas.



La aceptación de una orden de compra, el inicio de los trabajos, la entrega de bienes o la prestación de servicios por parte del proveedor implicarán su conformidad con los términos y condiciones publicados en esta página.