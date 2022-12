Politica Privacidad

Esta website ofrece información sobre las tarjetas profesionales de BP, así como de los servicios relacionados con las mismas, siendo el responsable del tratamiento:



B2Mobility GmbH, empresa del grupo BP

Wittener Straße 45

44789 Bochum

Tel.: 910 10 20 30

E-mail: tarjetasprofesionales@bp.com o privacy@b2mobility.de

N.º de sociedad: HRB 16999



Consejeros Delegados: René Jansen, Michael Brell, Monika Loup-Würdemann



Código fiscal: 27/151/01346



NIF IVA en Alemania: DE316163295



NIF IVA en España: ESN2765289J



La web contiene enlaces a páginas de terceros no sujetos a esta política de protección de datos. Por ello le recomendamos que consulte las políticas de protección de datos que el resto de proveedores publican en sus respectivas webs.

Para nosotros, la protección de datos es muy importante y deseamos que conozca el proceso que utilizamos para tratar sus datos personales. Esta política de protección de datos explica dicho proceso de forma más detallada.



1. Recopilación y uso de datos personales

a) Disposiciones generales y funciones



Nuestras tarjetas de combustible ayudan a los propietarios de vehículos y de flotas de vehículos a gestionar los gastos de sus vehículos. Dependiendo de las opciones elegidas, estas tarjetas permiten pagar sin efectivo combustible, lubricantes, otros productos y diferentes servicios, incluyendo servicios telemáticos (p. ej., pago de peajes, ferris o servicios de ayuda en carretera para camiones). La web de Servicios de gestión online permite a los titulares de tarjeta administrar las mismas y les ofrece información detallada sobre las transacciones, como el número de tarjeta, la fecha, el lugar, el importe, la moneda y los bienes o servicios pagados. Como cliente, también tiene la opción de utilizar la opción con PIN de conductor, con la que se asigna un código de conductor y un número PIN a cada usuario. Gracias al PIN de conductor, el titular de la tarjeta profesional de BP puede identificar qué usuario ha realizado cada operación para evitar el uso fraudulento de la misma.



b) Recopilación de datos personales



Si usted se pone en contacto con nosotros porque desea recibir una oferta o más información sobre nuestros servicios, le solicitaremos algunos datos que nos permitirán ponernos en contacto con usted de forma adecuada. Si es o desea convertirse en titular o usuario de una tarjeta profesional de BP, le solicitaremos datos personales de las siguientes categorías: (a) datos personales del titular (nombre y apellidos, dirección, número de cuenta, etc.); (b) si procede, datos personales del usuario autorizado (nombre y apellidos, dirección si procede); (c) si procede, PIN personal del usuario; (d) datos sobre las transacciones que se realizan con la tarjeta (número de tarjeta, fecha, lugar, importe y moneda, bienes o servicios pagados, etc.); y (e) datos del vehículo vinculado a la tarjeta, datos sobre el consumo y repostaje (matrícula, kilómetros, consumo de combustible, etc.)



c) Uso de datos personales



Los datos personales que recopilamos de los titulares y, en su caso, de los usuarios de tarjetas profesionales de BP se utilizan con los siguientes fines: (i) entregar de la tarjeta al titular o al usuario; (ii) prestar los servicios seleccionados por el titular; (iii) facilitar el pago sin efectivo; (iv) ayudar al titular a gestionar los gastos de sus vehículos en circulación; (v) crear una cuenta de usuario con la que el titular pueda acceder a nuestros servicios online; (vi) garantizar la autorización del titular y del usuario; (vii) para detectar y prevenir el fraude; (viii) para analizar el consumo de nuestros clientes y mejorar nuestros productos, servicios y comunicación con el cliente; y (ix) enviar al cliente boletines informativos y correos electrónicos personalizados. Solo enviaremos boletines informativos y otras comunicaciones si nos ha prestado su consentimiento expreso para ello. Puede revocar dicho consentimiento en todo momento. Para ello, utilice el correspondiente enlace que aparece al final de cada comunicación.



d) Plazo de mantenimiento de los datos



Los datos personales recopilados se mantendrán en la medida en la que siga vigente el contrato y serán eliminado una vez terminado éste, salvo que por requerimiento legal hubiera de mantenerse por un periodo superior.



2. Seguridad de los datos

Una vez recibidos sus datos, aplicamos las medidas de seguridad adecuadas para protegerlos frente a un acceso no autorizado, divulgación o uso fraudulento, modificación no autorizada, destrucción ilícita o pérdida fortuita. Por desgracia, la transmisión de datos por internet no está exenta de riesgos, por lo que no podemos garantizar la seguridad de los datos que se envían a nuestra web por internet. Es responsabilidad del titular de la tarjeta que sus datos personales y los de los eventuales usuarios sean correctos, estén actualizados en todo momento, modificándolos en caso necesario con las herramientas online.



3. Divulgación y transmisión de datos personales

Nos reservamos el derecho a divulgar sus datos personales a terceros si estamos facultados u obligados a ellos por imperativo legal. Asimismo, nos reservamos ese derecho en caso de que, en nuestra opinión, dicha divulgación sea necesaria para proteger nuestros derechos o seguir o hacer cumplir correctamente un proceso judicial, una resolución judicial, una solicitud de una autoridad reguladora o cualquier conflicto con B2Mobility.

Para poder prestar aquellos servicios solicitados por los clientes, en determinados casos transmitimos sus datos personales a otras empresas del Grupo BP o a proveedores de servicios externos (p. ej., fabricantes de tarjetas) que se encargan de prestar algunos servicios en nombre de BP. Dichos proveedores externos solo pueden utilizar sus datos de acuerdo con nuestras instrucciones y deben cumplir aquellas medidas de seguridad técnicas y organizativas que hemos implantado.

Los titulares de tarjeta pueden ver los datos personales de los usuarios autorizados de sus tarjetas.

Como empresa internacional, BP podría almacenar o transferir sus datos personales a otras entidades del grupo BP a lo largo del mundo. Cuando esta transferencia se produce, se realiza bajo un marco global flexible que implementa las normas y salvaguardas (incluidas las cláusulas estándar de la Unión Europea) para asegurar que su información personal está protegida de acuerdo con las normas vigentes de protección de datos.



4. Base jurídica del tratamiento de datos personales

La base jurídica de la mayor parte de los fines detallados anteriormente es el art. 6.1.b) del RGPD (tratamiento para la ejecución de un contrato o la aplicación de medidas precontractuales). Por lo demás, BP se apoya en el hecho de que tiene un interés legítimo en la recopilación y uso de sus datos personales para fines tales como facilitar los pagos sin efectivo, garantizar la autorización necesaria, prevenir el fraude, enviar ofertas y realizar análisis e investigaciones estadísticas. La base jurídica de este fin es el art. 6.1.f) del RGPD (tratamiento para la satisfacción de intereses legítimos perseguidos por el responsable del tratamiento). En determinadas situaciones, como por ejemplo el uso de datos personales de los usuarios autorizados, contamos con que el titular de la tarjeta dispone de la autorización del usuario de la tarjeta para que se nos divulguen dichos datos y para el uso de los mismos. En estos casos, la base jurídica del tratamiento es el art. 6.1.a) del RGPD (consentimiento del interesado)

5. Derechos de los usuarios

En cualquier momento, podrá modificar sus preferencias de comunicación, así como ejercer los siguientes derechos:

Derecho de Acceso, podrá consultar sus datos personales.

Derecho de Rectificación, podrá modificar sus datos personales cuando sean inexactos.

Derecho de Supresión, podrá solicitar la eliminación de sus datos personales asociados al servicio.

Derecho de Oposición, podrá solicitar que no se traten sus datos personales.

Derecho de Limitación del tratamiento, podrá solicitar la limitación al tratamiento de sus datos en los siguientes casos: Mientras se comprueba la impugnación de la exactitud de sus datos. Cuando el tratamiento es ilícito, pero usted se opone a la supresión de sus datos. Cuando B2Mobility no necesite tratar sus datos, pero usted los necesite para el ejercicio o la defensa de reclamaciones. Cuando usted se haya opuesto al tratamiento de sus datos para el cumplimiento de interés legítimo por parte de B2Mobility, mientras se verifica si los motivos legítimos para el tratamiento prevalecen sobre los suyos.

Derecho de Portabilidad, podrá recibir, en formato electrónico, los datos personales que haya facilitado, así como a transmitirlos a otra entidad.

Derecho de Revocación del consentimiento, tendrá derecho a retirar el consentimiento otorgado para el tratamiento de los datos personales, en cualquier momento, y a través de cualquiera de los canales que se indican a continuación, sin que ello afecte a la legalidad de los tratamientos realizados con previos a su retirada.

Podrá ejercer estos derechos mediante cualquier medio, que permita acreditar el envío y recepción de su solicitud que habrá de dirigirse a privacy@b2mobility.de a través de los datos que se incluyen en el inicio de esta Política de Privacidad, indicando la referencia “Protección de Datos”. En la solicitud debe constar: Nombre, apellidos y fotocopia de su DNI, detalle de su solicitud y domicilio a efectos de notificaciones.



Si su nombre o su dirección de correo electrónico han cambiado o si desea que su cuenta de usuario sea desactivada o borrada, comuníquenoslo pulsando el botón Contacte con nosotros a fin de poder mantener sus datos correctos y actualizados.

Si tiene alguna pregunta o inquietud respecto al tratamiento de sus datos personales durante el uso de este portal, o desea solicitar la consulta de extractos no comercialmente sensibles de estos contratos relativos a la protección de datos, contacte con nosotros en el correo electrónico detallado en el inicio de la información.

Podrá presentar sus reclamaciones ante la Agencia Española de Protección de Datos.

6. Información sobre la transmisión de datos y las cookies

La primera vez que entra en esta web se le solicita mediante un banner que acepte el uso de cookies y tecnologías similares de nuestra web. Queremos explicarle el uso que hacemos de estas tecnologías.

Si tiene interés en recibir información general sobre las cookies y las tecnologías que utilizan, le recomendamos que consulte la siguiente web externa: www.allaboutcookies.org.

Al igual que la práctica totalidad de webs, nosotros también utilizamos cookies con diferentes fines. Las cookies no permiten identificar personalmente a un usuario de la web. Estas tecnologías hacen uso de la información sobre el equipo que utiliza su navegador y sobre su interacción con nuestra web.

Estos datos nos ayudan a:

mejorar el funcionamiento de esta web, recopilando para ello información sobre el comportamiento de los usuarios (p. ej., para personalizar el aspecto y las opciones para cada usuario);

permitirle navegar por la web y utilizar sus funciones especiales, como por ejemplo el acceso a áreas seguras. Sin las cookies no podemos ofrecerle algunos de los servicios de los que desea disfrutar;

mejorar el funcionamiento de la web y ajustarlo a sus necesidades personales a través de los ajustes de usuario (p. ej., ubicación, fuente y tamaño de fuente preferidos, etc.), ofreciendo las funciones mejoradas que se detallan en el listado de cookies;

mostrar publicidad online en redes sociales como Facebook, Twitter o LinkedIn, y en otras webs de terceros.



Al usar esta web, presta su consentimiento al uso de nuestras cookies para los fines detallados anteriormente.

Esta web utiliza Userlike, un programa de chat en directo de la empresa Userlike UG (con responsabilidad limitada). Userlike utiliza cookies, que son archivos de texto que se almacenan en su dispositivo y que nos permiten mantener con usted una conversación por chat en directo a través de la web. Los datos recopilados no se utilizan para identificar personalmente a los visitantes de la web y no se vinculan con ningún dato personal a través del nombre de usuario.

7. Información sobre el uso de Google Analytics

Esta web utiliza Google Analytics, un servicio de análisis web de Google Inc. ("Google"). Google Analytics utiliza las denominadas "cookies", que son archivos de texto que se almacenan en su ordenador y que permiten analizar el uso que usted hace de la web. La información generada por la cookie sobre el uso que usted hace de esta web se envía por lo general a un servidor de Google en EE. UU., donde se almacena. No obstante, se eliminan los últimos ocho bits de su dirección IP, por lo que no queda identificable. La función de anonimización de IP se encuentra activa en nuestra web. Google utilizará esta información en nombre del operador de esta web para evaluar el uso que usted hace de la web, recopilar informes sobre la actividad de la web y prestar al operador de la web otros servicios relacionados con la actividad de la misma y el uso de internet. La dirección IP de su navegador transmitida por Google Analytics no se asociará con otros datos de Google. Puede evitar que se almacenen cookies configurando para tal fin el software de su navegador; sin embargo, tenga en cuenta que, si lo hace, es posible que no pueda usar plenamente todas las funciones de esta web. Asimismo, puede evitar que Google recopile los datos generados por la cookie y relacionados con el uso que usted hace del sitio web (incluida su dirección IP), y que Google procese estos datos; para ello deberá descargar e instalar el complemento del navegador disponible en el siguiente enlace.

8. Contacto

Para consultas sobre sus datos personales o preguntas sobre nuestra política de protección de datos, envíe un correo electrónico a tarjetasprofesionales@bp.com o privacy@b2mobility.de o escriba a la siguiente dirección:

B2Mobility GmbH

Protección de Datos

Wittener Strasse 45

D-44789 Bochum

Podemos cambiar esta declaración de protección de datos a su debido tiempo y, por lo tanto, le recomendamos que vuelva a llamar nuestra declaración de protección de datos cuando tenga la oportunidad de conocer el estado actual. Última revisión de la declaración: enero de 2021.