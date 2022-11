GolGana te lleva a Londres

PROMOCIÓN DENOMINADA

"GOL GANA CON BP”

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

1. NOMBRE Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:

CMG SOLUCIONES BTL, S. A. DE C. V., con domicilio en Calle Monte Elbruz número 132-502, colonia Chapultepec Morales, C. P. 11570 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

2. BIENES OBJETO DE LA PROMOCIÓN. COMBUSTIBLES:

Gasolina Regular; Ultimate; y Diesel de la marca bp.

3. INCENTIVO QUE SE OFRECE EN LA PROMOCIÓN:

En la compra mínima de veinte (20) litros de combustibles ya sea Regular, Ultimate y/o Diesel de la marca bp, el Cliente que utilice su Monedero PAYBACK tendrá la oportunidad de participar por un premio al instante que consiste en un Vaso Coleccionable y adicionalmente también para usuarios de Monedero PAYBACK, la oportunidad de participar en una dinámica de habilidad y conocimientos para aspirar a ganar un premio que consiste en un viaje a la Ciudad de Londres, en el Reino Unido.

4. VIGENCIA Y LÍMITES DE LA PROMOCIÓN:

La Promoción da inicio el 2 de noviembre y termina el 21 de diciembre de 2022.

5. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA PROMOCIÓN:

NACIONAL: La Promoción es válida dentro del territorio de Estados Unidos Mexicanos.

6. LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA PROMOCIÓN:

La Promoción se llevará a cabo en las Estaciones de Servicio de la Marca bp participantes, mismas que se enlistan en los Anexos 1 y 2 de estos Términos y Condiciones (ver Anexo 1 y 2).

7. RESTRICCIONES AL CONSUMIDOR:

No hay restricciones al consumidor respecto de la cantidad máxima de compra de los bienes promocionados.

8. PARTICIPANTES:

8.1. Para participar de la Promoción se requiere cumplir los siguientes requisitos:

A. Ser mayor de edad.

B. Contar con una identificación oficial vigente y con fotografía.

C. En caso de ser extranjero, deberá acreditar con documentos su estancia y/o condición migratoria legal.

D. Contar con un Monedero electrónico denominado PAYBACK el cual debe estar registrado. Consulta Términos y Condiciones del Programa PAYBACK en: https://www.payback.mx/terminos-y-condiciones

E. Realizar dentro de un horario de las 08:00 horas y hasta las 20:00 horas de cada día de vigencia de la Promoción, dentro de las estaciones participantes, una o más cargas de por lo menos veinte (20) litros de combustibles ya sea Regular, Ultimate y/o Diesel de la marca bp.

F. Conservar en buen estado y legible el ticket de compra que avale la compra mínima establecida.

G. Cumplir con todos los requisitos que establecen estos Términos y Condiciones, y cumplir con la mecánica de la Promoción señalada en el punto 12.

9. GARANTÍAS:

No se ofrecen garantías sobre los incentivos objeto de la Promoción. En todo caso, la garantía corre por cuenta del fabricante o proveedor de los productos o servicios en las condiciones establecidas en la póliza correspondiente.

10. NÚMERO DE BOLETOS, CUPONES O CONTRASEÑAS:

Debido a que no participa el azar, no se expiden boletos, cupones o contraseñas para poder participar.

11. NÚMERO TOTAL DE INCENTIVOS:

En total se ofrecen 660,251 (seiscientos sesenta mil, doscientos cincuenta y uno) incentivos que consisten en:

A. 660,240 premios al instante consistentes en Vasos coleccionables de la marc bp.

B. Once (11) viajes a la Ciudad de Londres, Reino Unido.

12. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN (LA “MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN”):

12.1. La mecánica para participar será la siguiente:

A. Los participantes deberán realizar dentro de las estaciones bp participantes una carga mínima de 20 (veinte) litros de Gasolina Regular, Ultimate o Diesel de la marca bp, dentro de un horario de las 8:00 y hasta las 20:00 horas durante cualquiera de los días de vigencia de la Promoción presentando su Monedero PAYBACK.

B. Una vez que el participante ha realizado su carga de combustible deberá solicitar su ticket de compra y conservarlo original y en buen estado, legible y sin alteraciones.

C. Si la carga fue hecha en las estaciones de servicio de la marca bp participantes, mismas que se enlistan en el Anexo 1 y 2 del presente documento, si el sistema le asigna un premio “vaso coleccionable” el cliente deberá responder acertadamente una pregunta relacionada con la marca, y si contesta correcto junto con su ticket de compra recibirá un premio al instante consiste en un Vaso Coleccionable de la marca bp.

D. Si la carga fue hecha en las estaciones de servicio de la Marca bp participantes que aceptan Monedero PAYBACK mismas que se enlistan en el Anexo 1 del presente documento el cliente además, podrá participar por uno de los Once Viajes a la Ciudad de Londres, Reino Unido de la siguiente forma:

a) Una vez hecha la carga mínima de combustible y haber recibido ticket de compra, el participante deberá mostrar su Monedero PAYBACK al personal de la estación,

b) Si el participante logra que su número de transacción PAYBACK sea uno de los que se indican más adelante, podrá participar si lo desea, en una trivia de conocimientos y en caso de resolverla correctamente, será a NIVEL Nacional ganador de un Viaje personal a la Ciudad de Londres, Reino Unido.

c) Las transacciones PAYBACK que podrán participar para ganar uno de los Once Viajes a la Ciudad de Londres son los que correspondan a las fechas y estados de la República que se indican a Continuación:

TABLA DE NÚMEROS DE TRANSACCIÓN PAYBACK

Numero de semana Periodo de la semana Números de transacción PAYBACK FECHA DE CONTACTO PARA INVITAR A LA TRIVIA A nivel nacional UNO Del 2 al 8 de noviembre de 2022 Distrito Centro y Norte 100

60 16 de noviembre de 2022 DOS Del 9 al 15 de noviembre de 2022 Distrito Bajío, Sur y Centro 150

90 23 de noviembre de 2022 TRES Del 16 al 22 de noviembre de 2022 Distrito Bajío y Norte 200 30 de noviembre de 2022 CUATRO Del 23 al 29 de noviembre de 2022 Distrito Centro 250 105 7 de diciembre de 2022 CINCO Del 30 de noviembre al 6 de diciembre de 2022 Distrito Sur 50 14 de diciembre de 2022 SEIS Del 7 al 13 de diciembre de 2022 Distrito Norte 180 22 de diciembre de 2022 SIETE Del 14 al 21 de diciembre de 2022 Distrito Centro, Sur, Bajío o Norte 310 29 de diciembre de 2022

E. En la FECHA DE CONTACTO PARA PARTICIPAR EN LA TRIVIA el responsable de la promoción contactará por vía telefónica (de acuerdo con los datos registrados en su Monedero PAYBACK) a las personas que lograron su número de transacción de acuerdo con la tabla TABLA DE NÚMEROS DE TRANSACCIÓN PAYBACK, para invitarlos a participar, vía correo electrónico, en una trivia de conocimientos que en caso de ser resuelta de forma correcta, podrá hacerle ganar un premio consistente en un viaje personal a la ciudad de Londres, Reino Unido.

a) Si el usuario PAYBACK acepta, se le envía desde la cuenta promocionbp@gideas.com.mx y a su cuenta de correo electrónico registrado en su Monedero PAYBACK una trivia de cinco (5) preguntas con respuestas de opcion múltiple para contestar por el mismo medio en un plazo máximo de 2 horas.

b) Si el usuario que recibió el correo antes descrito, NO acepta la invitación o no contesta el correo dentro del tiempo establecido perderá su oportunidad de participar y se contactará al siguiente usuario de acuerdo con la mecánica establecida para repetir el proceso y hasta lograr un ganador.

F. El responsable de la promoción publicará en la página www.bp.com.mx a partir del 30 de diciembre de 2022 los nombres de los probables ganadores de premios que consisten en un Viaje personal a la Ciudad de Londres, Reino Unido.

G. Para ser declarado ganador de uno de los viajes para una persona el participante que haya sido probable ganador, deberá haber resuelto y contestado en el tiempo establecido y de forma correcta la trivia recibido a través de su correo electrónico y cumplir de forma total el siguiente PROCESO DE VALIDACION.

12 bis Para participar en las estaciones de Sonora y Baja California denominadas VIP (Ver listado de 47 estaciones al final del documento Anexo 2) que no cuentan con Monedero PAYBACK, la mecánica será de la manera siguiente.

A. Los clientes que logren que su ticket de transacción sea el número doscientos (200) de ese día, recibirá el mismo con la siguiente leyenda "Eres posible ganador de un viaje a Londres, por favor comunícate al número 55 3225 6454”

B. Si el cliente se comunica al teléfono indicado, el responsable de la promoción le solicitará una Cuenta de correo electrónico personal y lo invitará a participar en una trivia de conocimientos que en caso de ser resuelta de forma correcta, podrá hacerle ganar un premio consistente en un viaje personal a la ciudad de Londres, Reino Unido.

C. Si el cliente acepta la invitación se le envía desde la cuenta promocionbp@gideas.com.mx y a su cuenta de correo electrónico proporcionado en la llamada telefónica, una trivia de cinco (5) preguntas con respuestas de opción multiple para contestar por el mismo medio en un plazo máximo de 2 horas.

D. Si el usuario que recibió el correo antes descrito, NO acepta la invitación o no contesta el correo dentro del tiempo establecido perderá su oportunidad de participar y se contactará al siguiente usuario de acuerdo con la mecánica establecida para repetir el proceso y hasta lograr un ganador.

H. El responsable de la promoción publicará en la página www.bp.com.mx a partir del 30 de diciembre de 2022 los nombres de los probables ganadores de premios que consisten en un Viaje personal a la ciudad de Londres, Reino Unido.

I. Para ser declarado ganador de uno de los viajes para una persona el participante que haya sido probable ganador, deberá haber resuelto y contestado en el tiempo establecido y de forma correcta la trivia recibido a través de su correo electrónico y cumplir de forma total el siguiente PROCESO DE VALIDACIÓN.

13. PROCESO DE VALIDACION Y ENTREGA DE PREMIOS

A. Dentro de las 72 horas siguientes al día de su participación en la trivia por medio de su correo electrónico, a los probables ganadores se les llamará por teléfono o enviará un correo electrónico desde la cuenta promocionbp@gideas.com.mx para validación de los tickets de compra y número de transacción PAYBACK de quien sea un probable ganador.

B. Para lo antes descrito será necesario que el probable ganador consulte el aviso de privacidad disponible en www.bp.com.mx y envíe fotografía o escáner de la documentación comprobatoria que le sea solicitada por el responsable del proceso de validación y de la promoción dentro de un plazo máximo de 24 horas a partir de haber recibido el correo antes descrito, incluyendo lo siguiente:

a) Copia de Identificación Oficial con fotografía y vigente (INE).

b) Pasaporte vigente y que su vigencia cubra hasta el mes de agosto de 2023 de la persona que realizará el vieje.

C. Si el proceso de validación se cumple de forma satisfactoria, dentro de las siguientes 48 horas se enviará al ganador un correo electrónico confirmando ser ganador y el premio que obtuvo y en su caso, la documentación correspondiente.

D. En caso de que no se dé respuesta aceptando el premio al correo recibido dentro del plazo de 24 horas antes establecido estos serán reasignados a los participantes que correspondan de acuerdo con la mecánica establecida y repitiendo el mismo proceso hasta lograr un ganador del incentivo.

E. En caso de que el ganador no desee o no pueda realizar premio que consiste en un viaje para una persona, podrá cederlo a otra persona dentro de un plazo máximo de cinco dias (5) hábiles que cumpla los requisitos para poder realizar el viaje.

F. El participante deberá aceptar el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones de la promoción para poder participar visibles y a su disposición en: www.bp.com.mx.

G. En caso de que algún participante haya proporcionado datos falsos, erróneos o incompletos, perderá el derecho a recibir el incentivo obtenido y dicho incentivo será reasignado de acuerdo con la mecánica establecida.

14. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FECHAS PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE LA PROMOCIÓN Y FECHA ENTREGA DE PREMIOS:

Fecha de publicación de ganadores a partir del 30 de enero del 2023 a través de la página www.bp.com.mx

15. PLAZO PARA RECOGER LOS PREMIOS:

15.1 Para el caso de que el ganador sea usuario activo de algún Monedero PAYBACK diferente del Monedero PAYBACK bp la entrega del premio deberá ser bajo el siguiente proceso:

i. PAYBACK recibirá el # de Monedero de parte del responsable de la promocion de los probables ganadores de un premio,

ii. PAYBACK se comunicará con los probables ganadores para solicitarles que se comuniquen con el responsable de la promoción al teléfono 55-32-25-64-54, en un horario de la Ciudad de México de las 10:00 a las 18:00 de lunes a viernes, para iniciar el proceso de entrega del premio obtenido, señalándoles que cuentan con 03 días hábiles para comunicarse al teléfono proporcionado.

iii. Una vez que el ganador se ha comunicado al teléfono del responsable de la promoción, continuará el proceso de entrega del premio de acuerdo con las instrucciones que el responsable de la promoción le comunique al ganador.

iv. Para el caso de que sea posible localizar a algún cliente ganador o este no se comunique con el responsable de la promoción, el premio podrá quedar a disposición del responsable de la promoción o podrá ser reasignado de acuerdo con la mecánica establecida.

v. PAYBACK no será responsable de la organización de la entrega del incentivo. La empresa GIDEAS (CMG SOLUCIONES BTL, S. A. DE C. V.) la única responsable de la entrega de los incentivos.

16. LUGAR Y HORARIO PARA RECOGER y/o ENTREGA DE LOS PREMIOS

16.1 Los ganadores de los premios que consisten en un viaje, podrán recibir su incentivo en la estación bp que le indiquen una vez que le confirmen que son ganadores del viaje a la ciudad de Londres en el día y horario indicado, presentando el Monedero PAYBACK con el que realizó la carga de combustible (en caso de aplicar) o los tickets de compra, la identificación oficial vigente con fotografía que utilizó para su registro en la Promoción.

16.2 La entrega de este premio será de la siguiente manera:

a) Dentro de los siguientes tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de publicación del nombre de los ganadores, recibirán la documentación que acredita el derecho para poder realizar el viaje para una persona que incluye:

1. Boletos de avión (Ciudad de México-Londres- Ciudad de México)

2. Transbordos

3. 3 noches en hotel con desayuno

4. Visita al estadio

5. Hospitalidad el día del partido

6. Entrada a un partido de fútbol de la Premier League. (por definir, juego en el mes de marzo)

B.1 La salida será desde la Ciudad de México en el mes de marzo del 2023, y será responsabilidad total del ganador acudir el día y hora con la antelación requerida por la línea aérea para poder realizar el viaje. En caso de demora o inasistencia que lleve a perder el vuelo, el premio no será reembolsado ni sustituido por ningún otro en ninguna forma.

B.2 Los gastos de traslado, pasajes, hotel, peajes, viáticos y/o cualquier otro que se deban generar para que el ganador acuda en tiempo al aeropuerto internacional de la Ciudad de México desde su lugar de residencia, será por su propia cuenta y responsabilidad, sin posibilidad de reembolso.

B.3 Es y será responsabilidad absoluta del ganador cumplir con todas y cada una de las disposiciones y/o restricciones migratorias que se encuentren vigentes en su lugar de residencia y/o al ingreso a la terminal aérea, al abordar el avión, durante el traslado y para la entrada y estadía en la Ciudad de Londres, Reino Unido así como los lugares a visitar.

El incumplimiento del ganador a cualquiera de las disposiciones sanitarias o migratorias requeridas para poder realizar y disfrutar del viaje, y que generen la cancelación, suspensión o imposibilidad de realizar el mismo serán bajo su responsabilidad, sin derecho a reclamo alguno

17. TELÉFONO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES, SEÑALANDO EL HORARIO DE ATENCIÓN:

17.1 Para información y aclaraciones al teléfono: 55-32-25-64-54

17.2 Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:

1. Los productos que participan en la Promoción son únicamente los que se adquieran en las Estaciones de Servicio de la Marca bp Participantes ubicadas dentro del territorio nacional y enlistadas en el Anexo 1 y 2.

2. Las personas que de manera voluntaria deseen participar en la presente Promoción aceptan dar lectura total al presente documento por lo que al registrarse y participar se entenderá que han leído y entendido totalmente la Mecánica, Los Términos, Las Condiciones y el Aviso de Privacidad respectivo y a su disposición en la liga: www.bp.com.mx/terminos, por lo que se compromete a cumplir con la Mecánica, los Términos y las Condiciones contenidos en este documento.

3. Del mismo modo manifiesta tener conocimiento y aceptar los términos y condiciones de uso del monedero PAYBACK para el caso de ser usuario activo.

4. Es derecho de cada participante estar debidamente informado en todo lo relacionado a esta Promoción, por lo que se le recomienda que, en ejercicio de su derecho, se mantenga informado y actualizado de ésta, consultando regularmente la página de internet: www.bp.com.mx para conocer sus derechos y obligaciones adquiridas al participar en la presente Promoción.

5. Cualquier cambio en los datos aportados en la Promoción o en el Monedero PAYBACK, deberá ser notificado oportunamente para poder acceder a los beneficios de esta Promoción, incluyendo cambios de domicilio, de teléfono, identificación, etc. Excepto cambio de nombre del titular participante.

6. La mecánica de participación se desarrollará solamente dentro de la Vigencia, periodos y horarios indicados.

7. Solo participan números de tickets generados durante la vigencia de la Promoción y que hayan sido expedidos por las Estaciones de Servicio de la Marca bp participantes.

8. Los participantes solo podrán ser acreedores hasta un máximo de 1 (un) incentivo consistente en premio consistente en un viaje para una persona.

9. Un número de ticket puede ser usado en una única ocasión sin excepción. El participante que utilice un mismo número de ticket en más de una ocasión a lo largo de la Promoción será descalificado en forma automática de la promoción y perderá su derecho a obtener cualquier de los incentivos ofrecidos.

10. El participante deberá conservar y presentar todos los tickets originales en buen estado con el cual participó en forma legible, para el caso de que sean requeridos por el responsable de la Promoción.

11. Los Incentivos se entregan únicamente en territorio nacional y no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo ni por ningún otro medio.

12. Los Incentivos serán entregados de conformidad con lo establecido en el presente documento.

13. Únicamente participan mayores de 18 años.

14. Los tickets de compra deben reflejar una carga mínima de 20 litros (veinte) de combustible, de conformidad con el punto 2 del presente, para poder ser considerados a participar, y únicamente serán los probables ganadores aquellos participantes que hayan dado cumplimiento total a la mecánica de promoción establecida en el punto 12 anterior.

15. La participación debe llevarse a cabo aportando correctamente todos y cada uno de los datos que se solicitan a fin de tener derecho a participar en la Promoción.

16. El incentivo únicamente será entregado al ganador del mismo y en el caso del premio consistente en un viaje para una persona Londres, Reino Unido, podrá ser cedido presentando la documentación que corresponda a dicha cesión. (no se aceptan cartas poder).

17. No podrán participar los empleados ni familiares hasta segundo grado (tios/as) de las empresas del mismo grupo de intereses de bp Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V., ni los empleados de las agencias de publicidad o de servicios que mantengan una relación con las sociedades mercantiles antes referidas.

18. Queda a juicio del responsable de la promoción entregar o no un premio de cualquier naturaleza, si ante la simple sospecha de que la entrega de algún premio genere o pueda generar un "conflicto de interés" entre la agencia CMG SOLUCIONES BTL, S. A. DE C. V., y/o BP ESTACIONES Y SERVICIOS ENERGÉTICOS, S. A. de C. V., PAYBACK MÉXICO, DE de R. L. DE C.V., y el ganador o cualquiera de sus familiares hasta tercer grado, que ponga en riesgo la transparencia de la promoción.

19. Los Incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a los estipulados o detallados por el responsable de la Promoción y podrán ser sustituidos por otros equivalentes en caso de que no haya disponibilidad en el mercado.

20. El responsable de la Promoción no será responsable por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionada al ganador o cualquier otro tercero en sus personas y/o bienes, debido a/o con motivo o en relación con el uso y goce de los Incentivos o premios.

21. En caso de que el participante ganador del incentivo requiera realizar algún gasto inherente para recibir o hacer efectivo el premio tales como transporte, alimentos, hospedaje, combustible, seguros, peajes, limpieza y/o mantenimiento, y/o cualquier otro, correrán por su propia cuenta y no serán reembolsables de forma alguna.

22. El responsable de la presente actividad promocional cuenta con infraestructura y seguridad en los servidores de almacenamiento, Seguridad informática, Firewall, WAF/SSL (Sitio seguro), no obstante no se hace responsable por las fallas ajenas que el sistema de participantes pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia de la presente actividad, en la prestación del servicio del canal electrónico utilizado o en caso de que sean resultado de causas de fuerza mayor tales como desastres naturales, contingencias sanitarias o cualesquiera otra que no estén en control directo del responsable de la Promoción.

23. El Organizador no será responsable por fallas en los equipos de computación, de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos, virus informáticos o cualesquiera otros programas o esquemas maliciosos que pudieran ocasionar pérdidas de información, robo o suplantación de identidad o interrupción de negocios; o acciones de terceros que pudieran perturbar el normal desarrollo de la Promoción.

24. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente Promoción. El Organizador pretende que todos los usuarios participen en igualdad de condiciones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases, a sólo juicio del responsable de la promoción, dará lugar a la descalificación y anulación del usuario de esta Promoción y Concurso.

25. Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique, el responsable de la Promoción podrá cancelar, suspender o modificar esta Promoción, previa notificación a la autoridad competente.

26. BP Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V. ni sus afiliadas, filiales, subsidiarias, accionistas, socios, empleados, factores y/o dependientes y no tendrán responsabilidad alguna en los registros de participación que pudieran perderse, retrasarse o sean dirigidos erróneamente, ni por causa de error tipográfico en las reglas o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso inesperado o fortuito.

27. CMG SOLUCIONES BTL, S. A. DE C. V., es responsable frente a los clientes de la promoción, beneficios y/o servicios que ofrece; cualquier reclamación derivada de los conceptos anteriores deberá hacerse directamente ante CMG SOLUCIONES BTL, S. A. DE C. V. PAYBACK MÉXICO, S. de R.L. de C.V. (PAYBACK) es únicamente el canal de comunicación de esta promoción, por lo que no asume responsabilidad respecto de la misma y/o de los beneficios y/o servicios ofrecidos por bp.

28. En caso de que, por cualquier causa, el ganador de un incentivo no pudiera recoger, utilizar, ceder y/o hacer efectivo el incentivo obtenido por razones ajenas a la organizadora, a partir de la fecha en que se le notifique al participante el carácter de acreedor al incentivo, no tendrá derecho a exigir compensación alguna.

29. En caso de cualquier controversia, el consumidor se somete a la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio presente o futuro.

30. Cualquier modificación a las presentes mecánicas, bases y condiciones será ajustada a la legislación vigente en la materia, dando el Aviso correspondiente a la Procuraduría Federal del Consumidor y debidamente comunicada a los consumidores participantes a través de los mismos medios de difusión de esta Promoción comercial.

Autorización de Uso de Datos, Obra e Imagen:

1. De así requerirse, el ganador se obliga a título gratuito a prestar su imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de comunicación que el responsable de la Promoción y las marcas participantes juzguen convenientes.

2. Al participar en esta Promoción los participantes autorizan al responsable de la Promoción a hacer publicidad de la Promoción con su imagen y detalles de su participación a través de cualquier medio de comunicación que estime conveniente.

3. Así mismo, se comprometen a firmar cualquier documento que el organizador estime pertinente para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse.

4. Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior, serán propiedad exclusiva del responsable de la Promoción y/o titular o licenciatario de las marcas de los productos cuya compra otorga el derecho a los interesados de participar, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier medio de comunicación.

5. En caso de controversia o reclamo de por regalías por cualquiera de los participantes, las mismas se fijarán en un máximo total de (1) una UDA (unidad de medida de derechos de Autor) Vigente para la Ciudad de México, por cada mes de uso de estas en cualquier medio.

ANEXO 1

LISTADO DE ESTACIONES PARTICIPANTES CON MONEDERO PAYBACK

SITE ID SITE NAME STATE 0M824 BP Tula Hidalgo 0M714 BP Mata Espino Veracruz 0M510 BP Ayuntamiento Tlaxcala 0M903 BP Zapata Morelos 0MA23 BP Atotonilco Tlaxcala 0M935 BP Ajijic Jalisco 0M766 BP Tepetitla Tlaxcala 0M973 BP Jaltiche Aguascalientes 0M103 BP Huasca Hidalgo 0M842 BP Huichapan Hidalgo 0M632 BP Bellagio Chalco Mexico 0M010 BP Leon I Guanajuato 0M771 BP Camino a la Resurreccion Puebla 0M985 BP Tepezala Aguascalientes 0M684 BP Colonia Humboldt Puebla 0M963 BP Jalpa Zacatecas 0M095 BP Chapultepec Hidalgo 0M982 BP Tercer Anillo Aguascalientes 0M986 BP Chona I Jalisco 0M678 BP Atlacomulco Toluca Mexico 0M984 BP Pabellon Aguascalientes 0M939 BP Collado Veracruz 0M961 BP San Buena Coahuila 0M104 BP Mineral Hidalgo 0M506 BP Nevado Toluca Mexico 0M504 BP Villa Victoria Mexico 0M772 BP El Sauz II Queretaro 0M845 BP Alpuyeca Morelos 0M765 BP Villa Alta Tlaxcala 0M968 BP Servicio Gutierrez Coahuila 0M969 BP Totomoxtle Veracruz 0MA14 BP Santa Rosa Nuevo Leon 0M960 BP Churubusco Nuevo Leon 0M831 BP Atasta Campeche 0M106 BP Petreos Hidalgo 0M092 BP Arenal Hidalgo 0M851 BP Tlaquiltenango Morelos 0M850 BP Unidad Morelos 0M647 BP Pantzingo Puebla 0M508 BP Norte Heroes Puebla 0M934 BP Chapala Jalisco 0M750 BP Circuito Cuauhtemoc Mexico 0M940 BP Araguaney Queretaro 0M646 BP Coxcatlan Puebla 0M030 BP Otay Baja California 0M858 BP Ixtlahuacan Jalisco 0M039 BP Libramiento Norte Guanajuato 0M105 BP Santiago Hidalgo 0M844 BP Teques Morelos 0M629 BP Altepexi Puebla 0M907 BP Loma Selva Morelos 0M730 BP Tierra Blanca Veracruz Veracruz 0M050 BP Aguascalientes Aguascalientes 0M880 BP Hidalgo Oaxaca 0M040 BP Jorge Negrete Guanajuato 0M914 BP Xochitecatl Puebla 0M978 BP Santa Lucia Queretaro 0M042 BP Turpial Queretaro 0MA30 BP Aurora Zacatecas 0M048 BP JB Lobos Veracruz 0M846 BP Zacatepec Morelos 0M976 BP Tequisquiapan Queretaro 0M015 BP Cuautitlan Centro Mexico 0M819 BP Baluartes Campeche 0M063 BP Coatza Mina Veracruz 0M741 BP Parque Ecologico Puebla 0M579 BP Puerta de Hierro Hidalgo 0M945 BP Canindo Michoacan 0M877 BP Club de Golf Encinos Mexico 0M972 BP Camino al Verde Puebla 0M840 BP San Miguel de Allende 3 Guanajuato 0M786 BP Acolman Mexico 0M663 BP Hilamas Guanajuato 0M031 BP Peñasco Baja California 0M736 BP Del Sol Queretaro 0M683 BP Apizaco Tlaxco Tlaxcala 0M064 BP Malecon Veracruz 0M810 BP Universidad Campeche 0M989 BP Ojinaga Chihuahua 0M812 BP Apetitlan Tlaxcala 0M753 BP Alborada Mexico 0M995 BP Patio Poza Rica Veracruz 0M800 BP Costera Campeche 0M941 BP Acapulco Diamante Guerrero 0M981 BP Morita Aguascalientes 0M774 BP Esteban de Antuñano Puebla 0M854 BP Camino a Cocoyoc Morelos 0M023 BP Via Morelos Mexico 0M038 BP Outlet Lerma Mexico 0M836 BP Pueblito Queretaro 0M988 BP Rohana Chihuahua 0M884 BP Juarez Oaxaca 0M061 BP Nueva Obrera Veracruz 0M915 BP Palmas Coahuila 0M894 BP Caoba Chiapas 0M927 BP Orandino Michoacan 0M701 BP Blvd. Fco. Villa Guanajuato 0M924 BP Calvillo Aguascalientes 0M729 BP Fortin Veracruz 0M623 BP Paseo Garzas Queretaro 0M711 BP Purga Veracruz 0M970 BP Francisco Villa Durango 0M695 BP Vicente Valtierra Guanajuato 0M717 BP Monteblanco Veracruz 0M791 BP Apatlako Morelos 0M008 BP Fresnos Mexico 0M036 BP Autopista Mexico 0M094 BP Huapalcalli Hidalgo 0M077 BP Alfonso Reyes Nuevo Leon 0M617 BP Blvd Colosio Hidalgo 0M505 BP Avenida Pacifico Mexico 0M034 BP Periferico Ecologico Puebla 0M987 BP Chona II Jalisco 0M720 BP Shangri-La Veracruz 0M855 BP El Pilar Zacatecas 0M733 BP Malibran Veracruz 0M033 BP Buenavista Baja California 0M832 BP Actopan 2 Hidalgo 0M573 BP Cuautla Morelos 0M638 BP Ajalpan Puebla 0M830 BP Tenabo Campeche 0M712 BP Palmas Geo Veracruz 0M792 BP Tecnologico Oaxaca 0M019 BP Galeana Baja California 0M078 BP San Felipe Chihuahua 0M637 BP Zinacatepec Puebla 0M513 BP Lago de Guadalupe I Mexico 0M099 BP Llano de en medio Veracruz 0M904 BP Ingenio Morelos 0M906 BP Laureles Morelos 0M755 BP Granjas I Mexico 0M835 BP Leji Hidalgo 0M589 BP Actocpan Hidalgo 0M731 BP Dos Hermanos Veracruz 0M696 BP Blvd. Hidalgo Leon Guanajuato 0M564 BP Xalostoc Tlaxcala 0M668 BP Tlayacapan Morelos 0M977 BP El Palomar Morelos 0M930 BP La Feria Aguascalientes 0M069 BP Melchor Ocampo Mexico 0M628 BP Teotitlan Oaxaca 0M005 BP Tecnologico Metepec Mexico 0MA18 BP Teapa Tabasco 0M055 BP Santin Mexico 0M503 BP Toluca Independencia Mexico 0M962 BP Rincon de los Romo Aguascalientes 0M068 BP 14 Sur Puebla 0M618 BP Blvd. Minero Hidalgo 0M983 BP Ribier Aguascalientes 0MA28 BP Servicio Tabasco Tabasco 0M936 BP Puente Centenario Durango 0M047 BP Tejerias Veracruz 0M049 BP Bernardo Quintana Queretaro 0M102 BP Bicentenario Hidalgo 0M044 BP Lopez Mateos Mexico 0M925 BP Las Americas Aguascalientes 0M534 BP Ecatepec I Mexico 0M079 BP Tecomatlan Chihuahua 0MA32 BP Nueva Chihuahua Chihuahua 0M965 BP Huatusco Veracruz 0MA29 BP Cintalapa Chiapas 0M756 BP Tomas Chiconautla Mexico 0M829 BP Jema Jalisco 0M748 BP Acatitlan Mexico 0M035 BP La Calma Jalisco 0M787 BP E y G Zacatepec Morelos 0M017 BP Viveros Baja California 0M761 BP Juan Ruiz de Alarcon Baja California 0M797 BP Aldama CDMX 0M101 BP Almoloya Mexico 0M098 BP Tihuatlan Veracruz 0M971 BP Francisco Fournier Durango 0M533 BP Izcalli I Mexico 0M509 BP San Martin Puebla 0M888 BP Quetzal Chiapas 0M591 BP Ixmiquilpan Hidalgo 0M645 BP Bayon Baja California 0M020 BP Diaz Ordaz Baja California 0M897 BP Cañon del Sumidero Chiapas 0M716 BP Cuenca Veracruz 0M773 BP Caseta San Martin-Puebla Puebla 0M559 BP Apizaco Tlaxcala 0M691 BP Tabscoov Tabasco 0MA21 BP Servicio La Joya Morelos 0M857 BP Saltillo Jalisco 0M081 BP Villa Chihuahua 0M052 BP La Piedad Queretaro 0M676 BP Congreso CDMX 0M826 BP SJR Queretaro 0M751 BP Carretera Zumpango Mexico 0M032 BP Rancho Viejo Baja California 0M641 BP Whistler Cuautla Morelos 0M808 BP Carmen Campeche 0M820 BP San Pedro Campeche 0M856 BP Ocotlan Jalisco 0M757 BP Segor Mexico 0M833 BP Actopan 6 Hidalgo 0M066 BP Cancun- Tulum Quintana Roo 0M688 BP Tecamac Mexico 0M853 BP Nogalera Jalisco 0M016 BP UABC Baja California 0M046 BP Cuautzingo Mexico 0M025 BP Pantitlan Mexico 0M028 BP San Antonio CDMX 0M051 BP El Dorado Mexico 0M917 BP Coral Baja California 0M779 BP Veranda Morelos 0M692 BP Playas Tabasco Tabasco 0M722 BP Cordoba Centro Veracruz 0M043 BP El Rastro Jalisco 0M967 BP Urano Veracruz 0M590 BP Huichapan II Hidalgo 0M012 BP Insurgentes Baja California 0M911 BP Jardinadas Michoacan 0M878 BP Mariano Escobedo CDMX 0M801 BP Cruz Blanco Campeche 0M507 BP Terminal Mexico 0M902 BP Entronque Guanajuato 0M572 BP San Miguel de Allende Guanajuato 0M739 BP Samaria Tabasco 0M809 BP Salsipuedes Campeche 0M920 BP 19 Hermanos Jalisco 0M749 BP Paraje Cantera Mexico 0M825 BP Actopan 5 Hidalgo 0M708 BP Tejeria Veracruz 0M626 BP Lopez Mateos Neza Baja California 0M790 BP Oblatos Jalisco 0M979 BP La Grange Nuevo Leon 0M037 BP Eje Ermita Iztapalapa CDMX 0M570 BP Punta Esmeralda Queretaro 0M788 BP Plaza Bella Oaxaca 0M889 BP Belisario Dominguez Chiapas 0M512 BP Lago de Guadalupe II Mexico 0M045 BP Cuatro Vientos Mexico 0M813 BP Huamantla Tlaxcala 0M059 BP La Bandera Jalisco 0M745 BP Venta de Carpio Mexico 0M746 BP Ejidos de San Cristobal Mexico 0M704 BP Americas Boca del Rio Veracruz 0M905 BP Manantial Morelos 0M627 BP La Mesa Baja California 0M702 BP Peñuela Veracruz 0MA27 BP Servicio Villahermosa Tabasco 0M775 BP Las Fuentes Puebla 0M752 BP Real de Tultepec Mexico 0M511 BP 20 de Noviembre Puebla 0M762 BP Nuevo Laredo Tamaulipas 0M783 BP Hacienda de San Agustin Puebla 0M082 BP Distrito 1 Chihuahua 0M571 BP Noria Queretaro 0M706 BP Tlajomulco Jalisco 0M675 BP Periferico Sur Jalisco 0M802 BP Las Brisas Campeche 0M024 BP Camino al Batan Puebla 0M754 BP Granjas II Mexico 0M931 BP Niños Traviesos Tabasco 0M083 BP Cantera Chihuahua 0M922 BP Libramiento Tecnologico Puebla 0M565 BP Juriquilla Queretaro 0M535 BP Arcos CDMX 0M737 BP Olmeca II Tabasco 0M664 BP Leon II Guanajuato 0M021 BP Puente de Vigas Mexico 0M921 BP Martires Jalisco 0M014 BP Perinorte Mexico 0M740 BP Deportiva Tabasco 0M895 BP El Tecolote Colima 0M764 BP El Sauz I Queretaro 0M013 BP Casa Blanca Baja California 0M502 BP Toluca Ciudad Altamirano Mexico 0M006 BP Miramontes CDMX 0M532 BP Merida CDMX 0M848 BP Potosino San Luis Potosi 0M080 BP La Fama Nuevo Leon 0M687 BP Republica Jalisco 0M697 BP Adolf Horn Jalisco 0M758 BP Jose Milla Mexico 0MA19 BP Ocuiltzapotlan Tabasco 0M747 BP Chilpan Mexico 0M715 BP Palmas Coyol Veracruz 0M883 BP Hidalgo Nicolas Mexico 0M694 BP Tultitlan Mexico 0M062 BP Juan Escutia Veracruz 0M837 BP Cieneguillas Mexico 0M862 BP Cocoyoc Morelos 0M768 BP Paraiso Tabasco 0M744 BP Altavilla Mexico 0M698 BP La Paz Jalisco 0M689 BP Olmeca I Tabasco 0M703 BP Zamorana Veracruz 0M780 BP San Jose Oaxaca 0M022 BP Santa Cecilia Mexico 0M908 BP San Juan de los Lagos Jalisco 0M003 BP Eje 3 CDMX 0M937 BP El arbol Mexico 0M990 BP Jeroah Chihuahua 0M918 BP La Luneta Michoacan 0M778 BP Del Mazo Toluca Mexico 0M738 BP Parador Tabasco 0MA05 BP Libramiento Baja California Sur 0M909 BP Carnicerito Jalisco 0M852 BP Abastos Gdl. Jalisco 0M770 BP Parque Industrial Puebla 2000 Puebla 0M004 BP Felix Cuevas CDMX 0MA06 BP 5 De Febrero Baja California Sur 0M929 BP Panamericano Mexico 0M705 BP Revolucion Jalisco 0M769 BP Blvd. Hermanos Serdan Puebla 0M818 BP Escarcega Campeche 0M847 BP Francisco Gonzalez Bocanegra San Luis Potosi 0M011 BP Centro Baja California 0M992 BP Supra Chihuahua 0M662 BP Pasama Guanajuato 0M007 BP Contadero CDMX 0M991 BP Camargo Chihuahua 0M018 BP Puente Machado Baja California 0MA26 BP Servicio El Rosario Guanajuato 0M784 BP Amozoc Puebla 0M767 BP Los Monos Tabasco 0M923 BP Zamora Norte Michoacan 0M610 BP Orion Texcoco Mexico 0M896 BP Tuxtlan Lugar de Conejos Chiapas 0M616 BP La Vista Puebla 0M893 BP angel Albino Corzo Chiapas 0M679 BP Xonacatlan Mexico 0M938 BP San Marcos Chiapas 0M892 BP Jaguar Chiapas 0M912 BP Tepa Jalisco 0M743 BP Sur 12 CDMX 0M531 BP San Cosme CDMX 0M530 BP Lomas Verdes Mexico 0M890 BP Jaime Sabines Chiapas 0M041 BP Orquidea Mexico 0M002 BP Satelite Mexico 0M674 BP Autonoma Jalisco 0M742 BP Claveria CDMX

Anexo 2

LISTADO DE ESTACIONES PARTICIPANTES SIN MONEDERO PAYBACK

ID ESTACIÓN ESTADO 0M568 BP CEG Tlaxcala y 34 Sonora 0M958 BP La Tercera Baja California 0M596 BP CEG Gómez Morín Baja California 0M926 BP Playas Rosarito Baja California 0M595 BP Centro Cívico Baja California 0M562 BP Obregón y 16 Sonora 0M578 BP Napa Baja California 0M612 BP Reforma Baja California 0M577 BP Nuevo León y 9a Sonora 0M557 BP Cuauhtémoc Sonora 0M804 BP Josefa Sonora 0M803 BP Benito Sonora 0M552 BP Encino Baja California 0M550 BP Cetys Baja California 0M569 BP Descanso Baja California 0M556 BP Calz. 1810 Baja California 0M587 BP Libertad y 42 Sonora 0M606 BP Anáhuac VIP Baja California 0M594 BP Lázaro Cárdenas Baja California 0M600 BP Río Nuevo Baja California 0M601 BP Terán Baja California 0M597 BP Nuevo León y 42 Sonora 0M561 BP KM 43 Baja California 0M602 BP Puebla Baja California 0M576 BP Justo Sierra Baja California 0M563 BP Valle de las Palmas Baja California 0M598 BP Dalias Sonora 0M588 BP Constitución Sonora 0M585 BP Montecarlo Baja California 0M566 BP Loyola Baja California 0M560 BP Playitas Baja California 0M575 BP Joker Baja California 0M603 BP Américas Baja California 0M551 BP Rosarito Baja California 0M599 BP Islas Agrarias Baja California 0M567 BP Tecnológico VIP Baja California 0M605 BP Portales Baja California 0M555 BP Costero Baja California 0M584 BP Vista Hermosa Baja California 0M586 BP Cantamar Baja California 0M558 BP San Antonio de los Buenos Baja California 0M614 BP La Cuesta Baja California 0M608 BP Playas Baja California 0M611 BP Maneadero Baja California 0MA12 BP San Quintín Norte Baja California 0MA13 BP San Quintín Sur Baja California 0M910 BP Toluca - Tenango Estado de Mexico

bp Estaciones y Servicios Energéticos SA de CV.