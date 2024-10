BP me lleva a la gran carrera

NOMBRE DE LA DINÁMICA DE REDES SOCIALES:

BP Me premia

DINAMICA LOCAL: República Mexicana

VIGENCIA:

● La dinámica de redes sociales tiene vigencia del martes 15 de octubre 2024 al miércoles 23 de octubre del 2024 a las 18:30 horas del centro de México.

PARTICIPANTES:

● Al participar estás aceptando las reglas del concurso y deberás suministrar la información solicitada, misma que será veraz, sin falsificación o suplantación de cuentas. Únicamente será válida una participación por usuario.

● Todos los participantes deben ser mayores de edad (18 años).

● Se elegirán 10 ganadores que hayan acertado en nuestra dinámica.

CÓMO PARTICIPAR:

Para participar deberás:

1. Ser ciudadano de cualquier entidad federativa de los Estados Unidos Mexicanos.

2. Ser fan de la página en Instagram de @bp_ mex https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq.

Participa en nuestro filtro disponible en @bp_ mex https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq , juega, publícalo en tu perfil de Instagram y mándanos un screenshot por mensaje directo. Te responderemos con la segunda etapa.

Encuentra a nuestros pilotos que están ocultos en nuestros posteos publicados en el perfil de Instagram:@bp_ mex https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq . Toma captura de pantalla y envía los testigos de que los has hallado. Te daremos un número de participante y en automático estarás participando en el concurso. El 23 de octubre del 2024 realizaremos un Live en nuestro perfil de Instagram: @bp_ mex https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq. Donde daremos a conocer todos los números participantes y nombraremos a los ganadores.

1. Para participar en la presente dinámica de redes sociales, no se otorga estampa, tapa, etiqueta, envoltura, empaque o cualesquiera otro similar, por lo que no cae en la definición contemplada en el numeral 2.6 de la NOM-028-SCFI-2007 prácticas comerciales – elementos de información en las promociones coleccionables y/o promociones por medio de sorteos y concursos.

INFORMACIÓN PERSONAL Y CONFIDENCIALIDAD:

● En el momento que el participante entra a la dinámica de redes sociales, acepta que BP México cuente con sus datos personales y pueda resguardarlos en una base de datos para fines que de forma enunciativa y no limitativa podrán ser comerciales de sus productos, publicitarios, mercadológicos y/o estadísticos; así mismo, otorga su consentimiento y aceptación para que BP MÉXICO pueda transferir sus datos a terceros como pueden ser de forma enunciativa y no limitativa a agencias de publicidad, agencias de mercadotecnia y/o agencias de consultas.

● Los Participantes y Ganadores declaran conocer y aceptar que, una vez publicado su comentario, fotografía y/o video (en adelante “el Material”) conforme los presentes Términos y Condiciones, éste se considerada automáticamente como Fuente de Acceso Público (“Fuente de Acceso Público”), y por lo anterior libera de toda responsabilidad a BP México en relación con el uso que se brinde al mismo.

LEGALES:

● En caso de que BP México llegara a detectar que uno o varios usuarios participaron mediante métodos no establecidos o que no se describen en la presente mecánica, BP México estará en facultad de eliminar los registros de dichos participantes sin ninguna responsabilidad y sin aviso.

● Al participar en la promoción, los concursantes aceptan otorgar todas las autorizaciones y derechos necesarios sobre “el Material”, cediendo todos los derechos en materia de autoría o en cualquier responsabilidad civil o penal, por el uso de material, por lo tanto, en el acto liberan a BP México y se obliga a sacarla en paz y a salvo de cualquier reclamación.

● Todos los participantes manifiestan que los comentarios participantes en esta dinámica no han sido registrados ante el INDAUTOR y se comprometen a dejar en paz y bien librado a BP México, en caso de que exista reclamación alguna por parte de terceros.

● Al participar en la promoción, los concursantes reconocen en el acto que cuentan con todas las autorizaciones y derechos necesarios sobre “el Material” que proporcionen en materia de derecho de autor o en cualquier responsabilidad civil o penal, por el uso de material, por lo tanto, en el acto liberan a BP México y cualquier empresa que participa en la ejecución de esta promoción de cualquier responsabilidad y se obliga a dejarlos en paz y a salvo de cualquier reclamación.

● La participación en la promoción implica el sometimiento a las reglas y decisiones de BP México. en el entendido de que cualquier violación a las presentes bases y condiciones o, al mecanismo establecido para la realización de la promoción o del concurso relacionado con ésta, tiene como consecuencia la inmediata exclusión de quien haya incurrido en dicha violación o, en su caso, la revocación de cualquier incentivo.

● No aplica número de permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación que establece los numerales 3.3 y 4.1.10.1 de la NOM-028-SCFI-2007 prácticas comerciales – elementos de información en las promociones coleccionables y/o promociones por medio de sorteos y concursos, toda vez que no cae dentro del supuesto contemplado en el artículo 7 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que a la letra dice: “ARTICULO 7o.- La Secretaría de Gobernación ejercerá la vigilancia y control de los juegos con apuestas y sorteos, así como el cumplimiento de esta Ley, por medio de los inspectores que designe.”.

MECÁNICA Y RESTRICCIONES:

● La participación en esta dinámica de redes sociales no implica condición de compra.

2. Los participantes deberán ser fan de la página en Instagram @bp_mex: https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq

3. La dinámica en la que participarán los usuarios será realizada dentro de la página de Instagram @bp_mex, en la liga: https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq

Los ganadores se darán a conocer en la página de Instagram de @bp_mex https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq l, el 23 de octubre a las 18:00 hrs y serán contactados vía mensaje directo.

● Los premios serán enviados por paquetería a las direcciones proporcionadas en el mensaje directo, dentro de la República Mexicana.

● El boleto doble será entregado el día del evento con un representante de la agencia.

BP México se reserva el derecho de someter a revisión las participaciones para garantizar que cumple con los términos y condiciones aquí descritos. Si el participante no cumple con lo establecido en estos términos y condiciones podrá ser descalificado por BP México sin la obligación para éste, de realizar alguna notificación.

● Esta Dinámica y sus Términos y Condiciones quedan sujetos a cambios sin previo aviso, lo cual no generará responsabilidades ni compensaciones de ningún tipo a favor de terceros por parte de BP México

BP México no se hace responsable por fallas en el sistema, correos electrónicos incompletos o problemas ocasionados por el servidor, problemas de comunicaciones, fraudes, problemas de envío o problemas de cualquier naturaleza, ya sea mecánica, humana o electrónica.

● BP México pagará los gastos de envío de los paquetes a la dirección proporcionada por los participantes.

● Para el caso de que el ganador no sea localizado en el tiempo establecido, no se contacte en el tiempo establecido o no envíe la documentación e información requerida en el tiempo establecido, se le cancelará su participación y, por ende, no podrá ser exigible el incentivo obtenido.

● Para que BP México pueda entregar el incentivo, el participante que haya resultado ganador deberá demostrar su personalidad presentando una Identificación Oficial con fotografía y entregando copia simple de la misma.

● Los ganadores serán elegidos por destreza y serán anunciados por medio de un live en Instagram, en el perfil @bp_mex https://www.instagram.com/bp_mex/?igsh=MzQ1N2E5dmh6cTJq

● Únicamente se tomarán en cuenta los registros que cumplan con los requerimientos indicados, todos aquellos registros que no cumplan serán descartados de forma automática, perdiendo la oportunidad de participar.

● Las decisiones, políticas, mecánica y restricciones de BP México no son apelables, ni están sujetas a negociación.

● En caso de no existir participación alguna en la promoción o bien el ganador no reclame su incentivo BP México. podrá disponer libremente de dichos incentivos como mejor le convenga.

● La determinación de ganadores es inapelable, y es facultad exclusiva de BP México.

● No se podrá utilizar para las participaciones símbolos patrios, billetes, monedas y/o ruletas. En caso de utilizarlos serán automáticamente descalificados.

● El incentivo es personal, intransferible y no podrá ser canjeable por dinero en efectivo. Prohibida su venta. No transferible y no aplica con otras promociones.

● Las entradas al evento serán entregadas por un representante de la agencia el día 25 de octubre en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez, con dirección en Viad. Río de la Piedad S/n, Granjas México, Iztacalco, 08400 Ciudad de México, CDMX

INCENTIVO:

● Habrá 10 (diez) ganadores.

● Cada uno de los (10) ganadores se llevará:

● El ganador del acceso doble + kit es el participante número 30 en participar.

● El segundo lugar ganador del kit es el participante número 10 en participar.

● El tercer lugar ganador del kit es el participante número 8 en participar.

● El cuarto lugar ganador del kit es el participante número 42 en participar.

● El quinto lugar ganador del kit es el participante número 21 en participar.

● El sexto lugar ganador del kit es el participante número 19 en

participar.

● El séptimo lugar ganador del kit es el participante número 9 en participar.

● El octavo lugar ganador del kit es el participante número 27 en participar.

● El noveno lugar ganador del kit es el participante número 14 en participar

● El décimo lugar ganador del kit es el participante número 3 en participar.

● El 23 se hará un live para anunciar ganadores

RENUNCIA DEL INCENTIVO:

● BP México no será responsable si el ganador no puede recibir su incentivo por causas distintas o acontecimientos de fuerza mayor o si renuncia al derecho de aceptarlo, perdiendo en esos casos todos los derechos que pudiera tener en relación con su incentivo.

CRITERIOS DE DESEMPATE:

● No existen posibilidades de empate entre los participantes, de acuerdo con la naturaleza misma de la promoción.

GANADORES:

● El incentivo será entregado vía paquetería a la dirección indicada en el mensaje directo

● BP México pagará los gastos de envío a la dirección proporcionada por los ganadores.

● BP México se reserva el derecho de reasignar el incentivo al siguiente participante en caso de que dentro de las 8 (ocho) horas naturales de haber sido contactado como ganador, el usuario no responda.

● La determinación de ganadores es inapelable, y es facultad exclusiva de BP México

PUBLICACIÓN DE GANADORES:

Una vez finalizada la vigencia de participación, el listado de ganadores será publicado por un live el 23 de octubre 2024 en la página de Instagram de bp_mx.

Instagram:

● Instagram se exime de toda responsabilidad relacionada con este concurso.

● Cualquier imprevisto, BP México podrá resolverlo en el momento. Para cualquier duda y/o aclaración respecto de la presente promoción, los participantes se podrán comunicar por medio de mensaje directo (inbox) de la página de bp_mx en Instagram, para ambos casos, en un horario de 9 a 18 horas de lunes a viernes.

● Responsable de la dinámica: BP Estaciones y Servicios, con domicilio en: Santa Fe Av. 505, 18th floor, Mexico City, CP 05349.

CESIÓN DE DERECHOS DE USO DE IMAGEN

Al participar en la dinámica “BP Me premia", los ganadores aceptan ceder de forma gratuita, indefinida y permanente a BP México, y a sus afiliados o terceros autorizados, todos los derechos de uso de su imagen, incluyendo su nombre, voz, fotografías, videos y cualquier otro material audiovisual que se derive de su participación. Dicho material podrá ser utilizado exclusivamente con fines de difusión, promoción o publicidad en medios digitales, impresos o cualquier otra plataforma que BP México determine, sin que esto implique compensación adicional alguna al participante. Esta cesión de derechos no será aplicable para la venta o comercialización directa del material en cuestión.