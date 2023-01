PROMOCIÓN DENOMINADA

“La carga del Año con bp”

INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR

1. NOMBRE Y DOMICILIO DEL RESPONSABLE DE LA PROMOCIÓN:

CMG SOLUCIONES BTL, S. A. DE C. V., en adelante GIDEAS, con domicilio en Calle Monte Elbruz número 132-502, colonia Chapultepec Morales, C. P. 11570 Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

2. BIENES OBJETO DE LA PROMOCIÓN. COMBUSTIBLES:

Gasolina Regular; Gasolina BP Ultimate; y Diesel de la marca BP.

3. INCENTIVO QUE SE OFRECE EN LA PROMOCIÓN:

3.1 El incentivo de la Promoción consiste en que a los clientes de las estaciones de servicio BP que adquieran un mínimo veinte (20) litros de combustibles Gasolina Regular, Gasolina Premium y/o Diesel de la marca BP, podrán obtener un incentivo de acuerdo con la mecánica descrita en este documento que consiste en 100 (cien) litros mensuales de Gasolina Bp Ultimate que serán entregados de acuerdo con lo siguiente:

3.2 Un depósito mensual a monedero bp fleet por cien (100) litros de gasolina BP Ultimate para ser utilizados únicamente en estaciones bp durante los siguientes 12 meses posteriores al término de la promoción.

· Primer depósito en el mes de abril de 2023 y

· Ultimo depósito el mes de marzo de 2024.

· Los depósitos de gasolina bp Ultimate en el monedero bp fleet, serán abonados el día primero de cada mes ya sea hábil o inhábil.

· Solo podrán utilizarse para carga de combustible gasolina bp Ultimate en las estaciones bp dentro de territorio nacional

· El monedero bp es una tarjeta de plástico con chip anticlonación y NIP personalizado, y solo para uso individual.

· Para conocer las condiciones de uso del monedero bp fleet, consulte: https://bpfleet.mx/

· IMPORTANTE: Toda vez que el precio de la gasolina puede variar al alza o a la baja, el depósito que se realice será únicamente en combustible, por lo que cada deposito mensual será por un total de cien (100) litros de gasolina bp Ultimate, que el consumidor puede utilizar en una o varias ocasiones y/o cantidades dentro del mismo mes, hasta completar 100 litros al mes.

3.3 Podrán participar clientes que también sean usuarios de Monedero PAYBACK.

3.4 Únicamente se otorgarán 23 (veintitrés) incentivos durante toda la vigencia de la Promoción y una persona solo podrá obtener un incentivo como máximo durante toda la promoción.

4. VIGENCIA Y LÍMITES DE LA PROMOCIÓN:

La Promoción da inicio el 16 de enero de 2023 y finaliza el 12 de marzo de 2023.

5. COBERTURA GEOGRÁFICA DE LA PROMOCIÓN:

La Promoción es válida en territorio Nacional y participan todas las Estaciones de Servicio de la Marca BP (las “Estaciones de Servicio de la Marca BP”) que se enlistan al final del presente documento, como ANEXO UNO (estaciones sin monedero PAYBACK) y ANEXO DOS (estaciones con monedero PAYBACK).

6. LUGAR DONDE SE LLEVA A CABO LA PROMOCIÓN:

La Promoción se llevará a cabo dentro de las Estaciones de Servicio de la Marca BP participantes, mismas que se enlistan en los Anexos uno y dos del presente (ver al final del documento).

7. RESTRICCIONES AL CONSUMIDOR:

No hay restricciones al consumidor respecto de la cantidad máxima de compra de los bienes promocionados.

8. PARTICIPANTES:

8.1. Para participar en la Promoción en una Estación en la que si pueden procesar transacciones con Monedero PAYBACK se requiere:

a) Ser persona física mayor de edad.

b) Contar con una identificación oficial vigente y con fotografía.

c) Ser usuario activo y contar con un Monedero electrónico denominado PAYBACK el cual debe estar registrado. (Si el usuario tiene más de un monedero PAYBACK activo, podrá enlazarlos a solo uno, visite https://www.payback.mx/)

d) Realizar dentro de la vigencia de la Promoción, una o más cargas de Combustible en cualquiera de las estaciones participantes y utilizar su Monedero PAYBACK al momento de hacer el pago.

e) Cumplir con todos los requisitos que establecen estos Términos y Condiciones, y cumplir con la mecánica de la Promoción señalada en el punto 12.

8.2 Para participar en la Promoción en una Estación en la QUE NO SE PROCESAN transacciones con Monedero PAYBACK se requiere:

a) Ser persona física mayor de edad.

b) Contar con una identificación oficial vigente y con fotografía

c) Conservar en buen estado el ticket de Compra, legible, sin alteraciones de ningún tipo intencionales o no y que avale la compra mínima de 20 litros con un solo ticket. (no se permite completar los 20 litros con diferentes compras o tickets.)

d) Realizar dentro de la vigencia de la Promoción, una o más cargas de Combustible en cualquiera de las estaciones participantes y conservar el ticket de compra.

e) Cumplir con todos los requisitos que establecen estos Términos y Condiciones, y cumplir con la mecánica de la Promoción señalada en el punto 12.

9. GARANTÍAS:

No se ofrecen garantías sobre los incentivos objeto de la Promoción.

10. NÚMERO DE BOLETOS, CUPONES O CONTRASEÑAS:

Debido a que no participa el azar, no se expiden boletos, cupones o contraseñas para poder participar.

11. NÚMERO TOTAL DE INCENTIVOS:

11.1 En total se ofrecen 23 (veintitrés) incentivos que consisten cada uno en un máximo de cien (100) litros de gasolina bp Ultimate. (el premio se entrega en abono al monedero electrónico bp fleet de 100 litros de gasolina bp Ultimate.)

11.2 Un participante únicamente podrá obtener hasta un máximo de 1 incentivo. Este incentivo se entregará como se describe en el anterior numeral 3.

11.3 DEBIDO A LA NATURALEZA DEL INCENTIVO, LOS GANADORES DE ESTOS, AL RECIBIRLOS SIN NINGUN COSTO, ES DECIR, DE FORMA GRATUITA, NO PODRAN OBTENER UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL FACTURA POR LA RECEPCION DEL COMBUSTIBLE GANADO.

12. MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN (LA “MECÁNICA DE LA PROMOCIÓN”):

12.1 La mecánica para participar de la Promoción en una Estación en la que pueden procesar transacciones con Monedero PAYBACK (Ver Anexo 1) será la siguiente:

a) Los participantes deberán realizar dentro de las estaciones BP participantes una carga mínima de 20 (veinte) litros de Gasolina Regular, Gasolina Premium o Diesel de la marca BP durante cualquiera de los días de vigencia de la Promoción.

b) Una vez que el participante ha realizado su carga de combustible deberá presentar su Monedero PAYBACK al personal de la estación de servicio para registrar su recarga de combustible o en su caso, conservar legible y en buen estado el Ticket original de compra mínima con 20 litros de combustible.

c) Cada recarga de combustible se irá registrando en el sistema PAYBACK a través del Monedero PAYBACK de cada participante mediante un número consecutivo único y en caso de que dicho número sea uno de los asignados en la tabla más abajo detallada (Número de transacción PAYBACK), será un probable ganador de uno de los premios de la promoción.

12.2 En el caso de no contar con monedero PAYBACK, el consumidor participará con su ticket de compra y en caso de que dicho ticket sea uno de los asignados como la transacción número cien (100) del día será un probable ganador de uno de los premios de la promoción.

12.3 El responsable de la Promoción publicará en la página www.bp.com.mx durante el periodo del 15 de marzo al 31 de marzo del 2023 los nombres de los probables ganadores que serán los clientes cuya transacción sea la transacción QUE SE DETALLA EN LA SIGUIENTE TABLA para de cada una de las ocho (8) semanas de vigencia de la Promoción, para cada uno de los Distritos donde se encuentran las Estaciones de Servicio participantes de conformidad con el siguiente Calendario:

Numero de semana Periodo de la semana Distrito # DE PREMIOS N° de transacción UNO Del 16 al 22 de enero de 2023 BAJIO, CENTRO (2), SUR, NORTE 5 400, 200, 115, 130 Y 90 DOS Del 23 al 29 de enero de 2023 BAJIO, CENTRO (2), NORTE 4 50, 35, 80 Y 250 TRES Del 30 de enero al 05 de febrero de 2023 CENTRO, SUR, NACIONAL 3 360, 290 Y 1010 CUATRO Del 06 al 12 de febrero de 2023 BAJIO, SUR, NORTE 3 265, 675 Y 40 CINCO Del 13 al 19 de febrero de 2023 SUR, NORTE 2 210 Y 460 SEIS Del 20 al 26 de febrero de 2023 BAJIO, NORTE 2 25 Y 15 SIETE Del 27 de febrero al 05 de marzo de 2023 CENTRO, SUR 2 185 Y 265 OCHO Del 06 al 12 de marzo de 2023 BAJIO 1 160

12.4 USUARIOS DE MONEDERO PAYBACK: Al final de cada uno de los ocho periodos semanales a los probables ganadores que sean usuarios de MONEDERO PAYBACK se les llamará por teléfono o enviará un correo electrónico desde la cuenta promocionbp@gideas.com.mx , para realizar una pregunta acerca de la marca BP y si el participante contesta de forma correcta la pregunta ya sea por teléfono o por correo electrónico el mismo día, ganará un premio consistente en 100 (cien) litros mensuales de combustible bp que serán entregados como se describe en el anterior numeral 3 INCENTIVO QUE SE OFRECE EN LA PROMOCIÓN .

12.5 USUARIOS SIN MONEDERO PAYBACK: Al final de cada uno de los ocho periodos semanales los probables ganadores que hayan visto publicado su nombre y número de ticket, dentro de las siguientes 48 horas (2 días) deberán comunicarse al teléfono 55-32256454 en un horario de Lunes a Sábado de 10:00 A 19:00 horas para reclamar su premio el cual podrán obtener si contestan de forma acertada una pregunta acerca de la marca bp y si el participante contesta de forma correcta la pregunta por teléfono ganará un premio consistente en 100 (cien) litros mensuales de combustible bp que serán entregados como se describe en el anterior numeral 3 INCENTIVO QUE SE OFRECE EN LA PROMOCIÓN .

12.6 En caso de que el participante no conteste de forma acertada la pregunta, el incentivo será reasignado al participante que haya colocado su número de transacción o ticket sea el siguiente número en orden ascendente, por ejemplo, el número de transacción ciento uno (101), ciento dos (102) o ciento tres (103) según corresponda, repitiendo el mismo proceso hasta lograr un ganador del incentivo.

12.7 El participante deberá aceptar el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones de la Promoción para poder participar visibles y a su disposición en: www.bp.com.mx

12.8 En caso de que algún participante haya proporcionado datos falsos, erróneos o incompletos, perderá el derecho a recibir el incentivo obtenido y dicho incentivo será reasignado de acuerdo con la mecánica establecida.

13. MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y FECHAS PARA DAR A CONOCER RESULTADOS DE LA PROMOCIÓN Y FECHA ENTREGA DE INCENTIVOS:

13.1 Fecha de publicación de ganadores: Los ganadores se publicarán a partir del último día de la promoción y hasta 15 días posteriores siendo esto de 15 de marzo al 31 de marzo de 2023.

13.2 Los ganadores de los incentivos serán dados a conocer mediante la página www.bp.com.mx

14. PLAZO PARA RECOGER LOS INCENTIVOS:

14.1 Los ganadores de los incentivos que no utilizan Monedero PAYBACK tendrán dos días hábiles a partir de ver publicado su nombre en la página www.bp.com.mx para reclamar su incentivo.

14.2 Para el caso de que un usuario de Monedero PAYBACK ganador del incentivo no responda para reclamar el mismo en la fecha previamente acordada, dicho incentivo será reasignado al participante que tenga el número de transacción en el siguiente número en orden ascendente, repitiendo el mismo proceso hasta lograr un ganador del incentivo.

15. LUGAR Y HORARIO PARA RECOGER LOS INCENTIVOS:

15.1 Los ganadores de los incentivos señalados en el punto 11 anterior, podrán recoger su incentivo (Monedero bp fleet) en la estación de servicio en la que hizo su carga de combustible, en el horario de servicio de la estación, presentando el Monedero PAYBACK o ticket de compra con el que realizó o compruebe la carga de combustible (en caso de aplicar), y una identificación oficial vigente con fotografía.

15.2 ENTREGA DE LOS INCENTIVOS: LA ENTREGA DE LOS INCENTIVOS será a través del uso de una tarjeta plástica con chip denominada bp fleet (tipo monedero electrónico). A esta tarjeta, bp le abonará dentro de los tres (3) días primeros de cada mes durante doce meses consecutivos, 100 (cien) litros mensuales de combustible bp Ultimate.

15.3 El ganador podrá utilizar esta tarjeta como medio de pago en cada ocasión que cargue gasolina en las estaciones bp y sólo por la cantidad máxima de cien litros de gasolina bp Ultimate al mes.

15.4 El uso de la tarjeta es responsabilidad total del usuario, por lo que, en caso de pérdida o extravío de la tarjeta, ni bp Fleet, ni PAYBACK ni el responsable de la promoción ni bp, podrán ser responsables de tal hecho. Y del mismo modo, en caso de que suceda la pérdida o extravío, el premio no podrá ser repuesto.

15.3 Para el caso de que el ganador sea usuario activo de algún Monedero PAYBACK diferente del Monedero PAYBACK-bp la entrega del premio deberá ser bajo el siguiente proceso:

i. PAYBACK recibirá el # de Monedero de parte del responsable de la promoción de los probables ganadores de un premio,

ii. PAYBACK se comunicará con los probables ganadores para solicitarles que se comuniquen con el responsable de la promoción al teléfono 55-32-25-64-54, en un horario de la Ciudad de México de las 10:00 a las 18:00 de lunes a viernes, para iniciar el proceso de entrega del premio obtenido, señalándoles que cuentan con 03 días hábiles para comunicarse al teléfono proporcionado.

iii. Una vez que el ganador se ha comunicado al teléfono del responsable de la promoción, continuara el proceso de entrega del premio de acuerdo con las instrucciones que el responsable de la promoción le comunique al ganador.

iv. Para el caso de que sea posible localizar a algún cliente ganador o este no se comunique con el responsable de la promoción, el premio podrá quedar a disposición del responsable de la promoción o podrá ser reasignado de acuerdo con la mecánica establecida.

v. PAYBACK no será responsable de la organización de la entrega del incentivo. La empresa GIDEAS es la única responsable de la entrega de los incentivos.

16. TELÉFONO PARA INFORMACIÓN Y ACLARACIONES, SEÑALANDO EL HORARIO DE ATENCIÓN:

16.1 Para información y aclaraciones al teléfono: 55-32-25-64-54

16.2 Horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 horas. Horario de la Ciudad de México.

TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LA PROMOCIÓN:

1. Los productos que participan en la Promoción son únicamente los que se adquieran en las Estaciones de Servicio de la Marca BP Participantes ubicadas dentro del territorio nacional. (Ver Anexo 1).

2. Las personas que de manera voluntaria deseen participar en la presente Promoción “la carga del año bp”, aceptan dar lectura total al presente documento por lo que al participar se entenderá que han leído y entendido totalmente la Mecánica, Los Términos, Las Condiciones y el Aviso de Privacidad respectivo y a su disposición en la liga: www.bp.com.mx/terminos, por lo que se compromete a cumplir con la Mecánica, los Términos y las Condiciones contenidos en este documento.

3. Del mismo modo manifiesta tener conocimiento y aceptar los términos y condiciones de uso del Monedero PAYBACK del cual es usuario activo.

4. Es derecho de cada participante estar debidamente informado en todo lo relacionado a esta Promoción, por lo que se le recomienda que, en ejercicio de su derecho, se mantenga informado y actualizado de ésta, consultando regularmente la página de internet: www.bp.com.mx para conocer sus derechos y obligaciones adquiridas al participar en la presente Promoción y en su caso conocer si es ganador de algún premio.

5. Cualquier cambio en los datos registrados en el Monedero PAYBACK, deberá ser notificado oportunamente para poder acceder a los beneficios de esta Promoción, incluyendo cambios de domicilio, de teléfono, identificación, etc. Excepto cambio de nombre del titular participante.

6. Cada transacción generada en cualquiera de las Estaciones de Servicio de la Marca BP participantes que cumpla con los requisitos indicados deberá ser generado(a) durante la vigencia de la Promoción.

7. La mecánica de participación se desarrollará solamente dentro de la Vigencia y horarios indicados.

8. Solo participan números de transacción y de tickets generados durante la vigencia de la Promoción y que hayan sido expedidos por las Estaciones de Servicio de la Marca BP participantes.

9. Los participantes solo podrán ser acreedores hasta un máximo de 1 incentivo objeto de la promoción

10. Los Incentivos se entregan a través de la Tarjeta BPfleet y será válido únicamente en territorio nacional y no son transferibles ni canjeables por dinero en efectivo ni por ningún otro medio.

11. Los incentivos de la promoción se entregarán en la forma que se describe en el numeral 15.1, 15.2 y 15.3 de ENTREGA DE PREMIOS, y el participante entiende y acepta que el premio obtenido, será únicamente para compra de combustibles bp Ultimate para ser cargado en su automóvil, y no podrá ser entregado por ningún otro medio, incluyendo pero no limitando, el llenado de recipientes como bidones, garrafones o cualquier otro recipiente, independientemente de que el mismo sea o no adecuado para el almacenamiento de combustible.

12. Los Incentivos serán entregados de conformidad con lo establecido en el presente documento.

13. Únicamente podrán participar personas físicas mayores de 18 años.

14. Los tickets o números de transacción deben reflejar una carga mínima de 20 litros (veinte) de combustible participante, de conformidad con el punto 2 del presente, para poder ser considerados a participar, y únicamente serán los probables ganadores aquellos participantes cuya transacción sea la transacción de acuerdo con los números detallados en el CALENDARIO del inciso 12,12.1 inciso D.

15. Los errores en los datos del número de transacción participantes serán motivo para que el ticket respectivo no sea tomado en cuenta para la Promoción.

16. El incentivo únicamente será entregado al ganador del mismo (no se aceptarán cartas poder).

17. No podrán participar los empleados ni familiares hasta segundo grado de las empresas del mismo grupo de intereses de BP Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V., ni los empleados de las agencias de publicidad o de servicios que mantengan una relación con las sociedades mercantiles antes referidas.

18. Los Incentivos indicados no incluyen ninguna otra prestación y/o servicio adicional o distinto a los estipulados o detallados por el responsable de la Promoción y podrán ser sustituidos por otros equivalentes en caso de que no haya disponibilidad en el mercado.

19. El responsable de la Promoción no será responsable por ningún daño, perjuicio o pérdida ocasionada al ganador o cualquier otro tercero en sus personas y/o bienes, debido a/o con motivo o en relación con el uso y goce de los Incentivos.

20. En caso de que el participante ganador del incentivo requiera realizar algún gasto inherente para su entrega, uso o para llevarlo consigo a su lugar de origen, tales como transporte, alimentos, hospedaje, combustible, seguros, peajes, limpieza y/o mantenimiento, y/o cualquier otro, correrán por su propia cuenta y no serán reembolsables de forma alguna.

21. El responsable de la presente actividad promocional cuenta con infraestructura y seguridad en los servidores de almacenamiento, Seguridad informática, Firewall, WAF/SSL (Sitio seguro), no obstante no se hace responsable por las fallas ajenas que el sistema de participantes pudiera sufrir de manera temporal o definitiva, dentro de la vigencia de la presente actividad, en la prestación del servicio del canal electrónico utilizado o en caso de que sean resultado de causas de fuerza mayor tales como desastres naturales, contingencias sanitarias o cualesquiera otra que no estén en control directo del responsable de la Promoción.

22. El Organizador no será responsable por fallas en los equipos de computación, de comunicación, de suministro de energía, de líneas telefónicas, de la red de Internet, ni por desperfectos técnicos, virus informáticos o cualesquiera otros programas o esquemas maliciosos que pudieran ocasionar pérdidas de información, robo o suplantación de identidad o interrupción de negocios; o acciones de terceros que pudieran perturbar el normal desarrollo de la Promoción.

23. Derecho de eliminación de participaciones fraudulentas: El Organizador se reserva el derecho de eliminar justificadamente a cualquier usuario que defraude, altere o inutilice el buen funcionamiento y el transcurso normal y reglamentario de la presente Promoción. El Organizador pretende que todos los usuarios participen en igualdad de condiciones y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ello, cualquier utilización abusiva o fraudulenta de estas Bases, a sólo juicio del responsable de la promoción, dará lugar a la descalificación y anulación del usuario de esta Promoción y Concurso.

24. Cuando por circunstancias no previstas, de caso fortuito o fuerza mayor que lo justifique, el responsable de la Promoción podrá cancelar, suspender o modificar esta Promoción, previa notificación a la autoridad competente.

25. BP Estaciones y Servicios Energéticos, S.A. de C.V. ni sus afiliadas, filiales, subsidiarias, accionistas, socios, empleados, factores y/o dependientes y no tendrán responsabilidad alguna en los registros de participación que pudieran perderse, retrasarse o sean dirigidos erróneamente, ni por causa de error tipográfico en las reglas o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso inesperado o fortuito.

26. En caso de que, por cualquier causa, el ganador de un incentivo no pudiera recoger, utilizar y/o hacer efectivo el incentivo obtenido por razones ajenas a la organizadora, a partir de la fecha en que se le notifique al participante el carácter de acreedor al incentivo, después de esa fecha no tendrá derecho a exigir compensación alguna.

27. En caso de cualquier controversia, el consumidor se somete a la competencia de la Procuraduría Federal del Consumidor, y/o la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro fuero por razón de su domicilio presente o futuro.

28. Cualquier modificación a las presentes mecánicas, bases y condiciones será ajustada a la legislación vigente en la materia, dando el Aviso correspondiente a la Procuraduría Federal del Consumidor y debidamente comunicada a los consumidores participantes a través de los mismos medios de difusión de esta Promoción comercial.

29. PAYBACK México, S. de R.L. de C.V. es únicamente el administrador del Programa de Lealtad PAYBACK, por lo que no asume ninguna responsabilidad de esta promoción ni de los beneficios, productos, y/o servicios ofrecidos por bp. Consulta términos y condiciones del Programa en https://www.payback.mx/terminos-y-condiciones

Autorización de Uso de Datos, Obra e Imagen:

1. De así requerirse, el ganador se obliga a título gratuito a prestar su imagen y/o voz para la elaboración de material fotográfico, así como grabaciones de audio y video a utilizarse en los medios de comunicación que el responsable de la Promoción y las marcas participantes juzguen convenientes.

2. Al participar en esta Promoción los participantes autorizan al responsable de la Promoción a hacer publicidad de la Promoción con su imagen y detalles de su participación a través de cualquier medio de comunicación que estime conveniente.

3. Así mismo, se comprometen a firmar cualquier documento que el organizador estime pertinente para hacer uso de su obra, voz y/o imagen a través de cualquier medio de comunicación conocido o por conocerse.

4. Los testimoniales de participación a que se hacen referencia en el párrafo anterior, serán propiedad exclusiva del responsable de la Promoción y/o titular o licenciatario de las marcas de los productos cuya compra otorga el derecho a los interesados de participar, los cuales podrá difundir y utilizar de la manera que más convenga a sus intereses, sin que esto implique pago alguno a dichos participantes por su aparición en cualquier medio de comunicación.

5. Los datos personales proporcionados por los clientes que participen en la Promoción y que estén registrados al Programa de Lealtad PAYBACK, serán tratados de conformidad con los términos del Aviso de Privacidad de bp y el Aviso de Privacidad Integral de PAYBACK respectivamente. Si desea consultarlos podrá visitar https://www.payback.mx/terminos-y-condiciones, https://www.payback.mx/aviso-de-privacidad y https://www.bp.com/es_mx/ mexico/home/proteccion_de_datos.html.

En caso de controversia o reclamo de por regalías por cualquiera de los participantes, las mismas se fijarán en un máximo total de (1) una UDA (unidad de medida de derechos de Autor) Vigente para la Ciudad de México, por cada mes de uso de estas en cualquier medio.

ANEXO UNO

LISTADO DE ESTACIONES PARTICIPANTES SIN MONEDERO PAYBACK

ID ESTACIÓN ESTADO 0M568 BP CEG Tlaxcala y 34 Sonora 0M958 BP La Tercera Baja California 0M596 BP CEG Gómez Morín Baja California 0M926 BP Playas Rosarito Baja California 0M595 BP Centro Cívico Baja California 0M562 BP Obregón y 16 Sonora 0M578 BP Napa Baja California 0M612 BP Reforma Baja California 0M577 BP Nuevo León y 9a Sonora 0M557 BP Cuauhtémoc Sonora 0M804 BP Josefa Sonora 0M803 BP Benito Sonora 0M552 BP Encino Baja California 0M550 BP Cetys Baja California 0M569 BP Descanso Baja California 0M556 BP Calz. 1810 Baja California 0M587 BP Libertad y 42 Sonora 0M606 BP Anáhuac VIP Baja California 0M594 BP Lázaro Cárdenas Baja California 0M600 BP Río Nuevo Baja California 0M601 BP Terán Baja California 0M597 BP Nuevo León y 42 Sonora 0M561 BP KM 43 Baja California 0M602 BP Puebla Baja California 0M576 BP Justo Sierra Baja California 0M563 BP Valle de las Palmas Baja California 0M598 BP Dalias Sonora 0M588 BP Constitución Sonora 0M585 BP Montecarlo Baja California 0M566 BP Loyola Baja California 0M560 BP Playitas Baja California 0M575 BP Joker Baja California 0M603 BP Américas Baja California 0M551 BP Rosarito Baja California 0M599 BP Islas Agrarias Baja California 0M567 BP Tecnológico VIP Baja California 0M605 BP Portales Baja California 0M555 BP Costero Baja California 0M584 BP Vista Hermosa Baja California 0M586 BP Cantamar Baja California 0M558 BP San Antonio de los Buenos Baja California 0M614 BP La Cuesta Baja California 0M608 BP Playas Baja California 0M611 BP Maneadero Baja California 0MA12 BP San Quintín Norte Baja California 0MA13 BP San Quintín Sur Baja California 0M910 BP Toluca - Tenango Mexico

ANEXO DOS

LISTADO DE ESTACIONES PARTICIPANTES CON MONEDERO PAYBACK