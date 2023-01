Exécution et

déroulement



Les conditions suivantes s'appliquent à la participation au jeu-concours d'hiver de bpswiss «Chaussures de ski et une powerbank pour l'hiver». L’organisateur du jeu-concours est la société Oel-Pool AG, Spittelweg 1, 5034 Suhr, Suisse.



La participation au jeu-concours entraîne l’acceptation des conditions ci-dessous par le participant/la participante.



Comment ça marche:



Durée du jeu-concours: 23.01. - 29.01.2023, 23 h 59



Pour participer au tirage au sort, le/la participant(e) doitaimer le post du jeu-concours sur la page Facebook de bpswiss, en indiquant avec qui il/elle aimerait aller sur les pistes de ski.

Le/la participant(e) ne peut participer qu’une seule fois; commenter plusieurs fois n’augmente pas les chances de gagner. La participation est possible uniquement par la voie mentionnée ci-dessus.

Prix:



Tous les participants correctement enregistrés participeront à un tirage au sort pour gagner 2 sets avec un sac à chaussures de ski et une powerbank.



Conditions

préalables à la participation et enregistrement des données:



Le/la participant(e) est responsable de l’exactitude de ses coordonnées.

Le/la gagnant(e) est tiré(e) au sort selon la loi du hasard parmi tou(te)s les participant(e)s.

Les gagnant(e)s seront informé(e)s par écrit une fois le concours terminé par un message privé sur Facebook. Le/la gagnant(e) contacté(e) doit communiquer ses coordonnées par message privé (nom complet, adresse postale et adresse e-mail) dans un délai de 48 h. Le cas contraire, il/elle perdra le bénéfice de son gain et un nouveau gagnant/une nouvelle gagnante sera tiré(e) au sort.

La base juridique du traitement des données est l’exécution du présent jeu-concours. Les données personnelles telles que le nom ou l’adresse e-mail ne sont collectées et traitées que par la société Oel-Pool AG et par les prestataires de service mandatés pour le déroulement du jeu-concours, et exclusivement à des fins de désignation des gagnant(e)s et de remise des gains. Ces données sont traitées de façon strictement confidentielle et ne sont pas transmises à des tiers. Pour plus d’informations sur les

directives en matière de cookies et de protection des données, consulter le lien suivant: https://www.bp.com/de_ch/switzerland/home/cookie-einstellungen.html

Seules sont autorisées à participer les personnes de plus de 18 ans. Les collaborateurs et collaboratrices de Oel-Pool AG et de Moveri AG sont exclus de la participation. Le recours juridique est exclu. Aucun versement des prix en espèce n’est possible.