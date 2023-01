Offre menu

Délicieuse focaccia aux tomates avec poulet La focaccia est un pain plat originaire d’Italie tout ce qu'il y a de plus savoureux. Notre variante de sandwich focaccia grillée et croustillante est garnie de généreuses tranches de poulet, de tomates goûteuses et d’une délicieuse mozzarella. De la roquette croquante ainsi qu’une succulente sauce tomate finissent de compléter cette harmonie. Se déguste comme en-cas entre deux, ou en plat principal pour les grandes faims. De quoi vous donner l’eau à la bouche. Le prix comprend une bouteille de Rivella 0,5 litre pour vous désaltérer. Tentant, n'est-ce pas? Alors essayez dès maintenant notre offre menu. Bon appétit!

Un café pour tous les moments de la journée



Son parfum aromatique embaume l’atmosphère, et son goût est apprécié de tous. La boisson chaude par excellence saura en outre vous donner un coup de fouet et renforcer votre concentration. Vous trouverez chez nous un café onctueux aux arômes particulièrement riches. Et surtout: toujours fraîchement moulu, car c’est comme ça qu’il est le meilleur. Peu importe que vous choisissiez l’intensité d’un expresso ou la gourmandise d’un cappuccino et de sa mousse de lait; notre café en grains est 100% arabica dans tous les cas! Faites simplement votre choix parmi les spécialités suivantes: café, expresso, café au lait, cappuccino, latte macchiato, thé, chocolat chaud. D’ailleurs: toutes ces variétés sont disponibles dans un mug «Coffee to go»

très pratique ou dans un mug isotherme Wild Bean Cafe à emporter. Lorsque vous achetez un mug isotherme, le premier remplissage est gratuit et vous bénéficiez ensuite de 10 ct de remise sur chaque remplissage.

Certification UTZ

Le café que vous dégustez dans nos Wild Bean Cafes n’est pas seulement délicieux: il a aussi été produit de façon responsable et bénéficie à ce titre du label «UTZ Certified». Pour en savoir plus sur ce programme mondial de certification en faveur d’un café durable: https://utz.org/



Douceurs & co.



Parce qu’il est parfois bon d’être gourmand. Que ce soit un croissant garni d’une branche Cailler ou des donuts fourrés au chocolat ou à la vanille, les gourmands en auront pour leur compte. À déguster sur place ou idéal pour emporter. Laissez-vous tenter!



Bons et bien garnis



Nos en-cas vous assurent une alimentation variée. Tous les jours, de délicieux sandwiches fraîchement préparés à déguster froids ou chauds vous attendent dans nos Wild Bean Cafes. De plus, vous trouverez toujours un sandwich de saison adapté à chaque période de l’année. Que diriez-vous d’une baguette au thon, au jambon ou au salami? Ou de l’un de nos paninis garnis, délicieux tout juste sorti du four? Les tartelettes au

fromage ou les friands à la saucisse constituent de savoureux petits en-cas. Les végétariens y trouveront aussi leur compte. Avez-vous déjà goûté à notre

croustillante baguette multicéréales au fromage ou à notre panini tomate-mozzarella? À bientôt!



Une petite histoire du café



Qui aurait cru que la bourse de Londres était autrefois un café? D’ailleurs, les garçons de courses s’y faisaient encore appeler waiter (serveur) il y a peu… des serveurs grassement surpayés! La Révolution française elle aussi a débuté dans un café. En juillet 1789, Camille Desmoulins monte sur la table du café du Palais Royal et exhorte la foule à se révolter contre l’aristocratie française. Vincent van Gogh a passé beaucoup de temps dans les cafés et a même dit un jour: «J’ai cherché à exprimer l’idée que le café est un endroit où l’on peut devenir fou.» Aujourd’hui, la planète compte plus d’un milliard de buveurs de café. Les autres ne savent pas ce qu’ils manquent.

Sauvons la nourriture – réservez une portion-surprise



Un sandwich garni, du pain, des fruits et des légumes ou des œufs invendus ne doivent pas forcément finir à la poubelle. Avec Too Good To Go, des stations bp proposent de délicieux repas dans des portions-surprises à un prix avantageux. Pour le bien de votre porte-monnaie et celui de la planète.