23 septembre – Saint-Louis, Sénégal – bp et ses partenaires, Kosmos Energy et PETROSEN, annoncent la reconstruction réussie et l'inauguration de l'école Abdoulaye Mbengue Khaly à Guet Ndar. Cette initiative a été rendue possible grâce à la collaboration avec les autorités locales, les communautés et constitue un élément clé du programme d'investissement social de Grand Tortue Ahmeyim (GTA) au Sénégal.



Avec un investissement de plus de 450 millions de CFA, huit nouvelles salles de classe ont été construites en plus de la rénovation des quatre salles de classe existantes. De plus, une salle informatique entièrement équipée a été construite, ainsi qu'un bureau administratif pour le personnel enseignant. La construction et les améliorations visent à initier les élèves aux technologies éducatives numériques et à favoriser un environnement éducatif stimulant et collaboratif pour chaque membre de la communauté scolaire. La reconstruction de l'école Abdoulaye Mbengue Khaly marque une étape importante pour l'éducation et le développement durable des générations futures à Saint-Louis.

“bp s'engage à soutenir les communautés locales dans les régions où nous opérons, et nous sommes fiers de fournir cette installation pour soutenir l'éducation et le développement de plus de 600 élèves de Guet Ndar et de la Langue de Barbarie. La rénovation et la reconstruction de l'école, lancées en collaboration avec Kosmos Energy et PETROSEN en janvier 2025, font partie d'un programme complet visant à soutenir la jeunesse de Saint-Louis dans un environnement propice à une éducation de qualité, à la croissance et au succès." a déclaré, Massaer Cissé, Vice-Président et Directeur Général, bp Sénégal

La rénovation et la reconstruction de l'école Abdoulaye Mbengue Khaly constituent un élément important du programme d'investissement social GTA de plusieurs millions de dollars au Sénégal, axé sur les domaines de la santé communautaire, du développement économique, de la sensibilisation à l'environnement et de l'éducation.



Cet investissement fait partie du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA), un projet innovant de gaz naturel liquéfié (GNL) offshore à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.





