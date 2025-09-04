Informasi Ketersediaan Stok BBM

Mohon maaf pelanggan terhormat,
BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini SPBU bp tidak dapat melayani penjualan BBM secara lengkap.
SPBU bp tetap setia melayani pelanggan dengan produk berkualitas, fasilitas lengkap beserta tenant yang tetap buka untuk menemani perjalanan Anda.
Kami senantiasa mengusahakan agar pasokan BBM kembali normal di jaringan SPBU bp. Anda bisa menemukan informasi ketersediaan BBM di SPBU bp di bawah ini (*).
|Kota
|SPBU bp
|Jakarta Barat
|Meruya Lilir
|Lingkar Luar Barat
|Kali Deres
|Daan Mogot
|Joglo Raya
|Jalan Panjang Kedoya
|Citra Palem
|Jakarta Selatan
|Perdatam Pancoran
|Margsatwa Barat
|Karang Tengah
|Tanjung Barat
|TB Simatupang
|Pangeran Antasari
|Teuku Nyak Arief
|Lenteng Agung
|Minangkababu
|Jakarta Utara
|Sunter Selatan
|Pluit
|Kelapa Gading
|Jakarta Timur
|Jakarta Garden City (JGC)
|Tangerang Selatan
|BSD Delatinos
|Bintaro Emerald
|Ciater Raya
|GR Silktown
|Puspitek Raya
|Pondok Cabe
|Tangerang
|Metland Cybercity
|Imam Bonjol
|Kab Tangerang
|GS Paramount
|Legok Summarecon
|PIK
|Asterra West BSD City
|Kab Bekasi
|Jababeka Hollywood
|Kota Harapan Indah (KHI) Boulevard
|Cikarang Sriwijaya
|Kota Bekasi
|Grand Galaxi
|Mustika Vida
|Grand Wisata
|Kab Bogor
|Cibubur Transyogi
|Gunung Puteri
|Alternatif Sentul
|Sentul City
|Kota Bogor
|Sholeh Iskandar
|MH Thamrin
|Ahmad Yani
|Pajajaran
|Kota Depok
|Raya Sawangan
|Grand Depok City
|Citralake Parung
|Margonda Raya
|Raffles Hills
|Kab Karawang
|Karawang Barat
|Kab Purwakarta
|Rest Area KM 72
|Bandung
|Buah Batu
|Dago
|Surabaya
|Gubeng Raya
|Kertajaya Indah
|Margorejo Indah
|Nginden Raya
|Merr Rungkut
|HR Muhammad
|Embong Malang
|Pemuda Surabaya
|Tridharma
|Rest Area KM 819A
|Rest Area KM 833B
|Malang
|Panglima Sudirman
|Perusahaan Raya
|Batu Malang
|Soekarno Hatta