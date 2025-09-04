Informasi lalu lintas situs dan cookie

Informasi Ketersediaan Stok BBM

Informasi Ketersediaan BBM di SPBU bp

 

Mohon maaf pelanggan terhormat,

 

BP-AKR menginformasikan bahwa saat ini  SPBU bp tidak dapat melayani penjualan BBM secara lengkap.

 

SPBU bp tetap setia melayani pelanggan dengan produk berkualitas,  fasilitas lengkap beserta tenant yang tetap buka untuk menemani perjalanan Anda.

 

Kami senantiasa mengusahakan agar pasokan BBM kembali normal di jaringan SPBU bp. Anda bisa menemukan informasi ketersediaan BBM di SPBU bp di  bawah ini (*).

Kota SPBU bp
Malang Panglima Sudirman
Soekarno-Hatta
Jakarta Utara Pluit Indah
Jakarta Barat Kali Deres
Citra Palem
Bekasi Grand Wisata
Mustika Vida
Bogor Gunung Putri
Tangerang Puspitek Raya
Tangerang Selatan Asterra West BSD City
Kota SPBU bp
Jakarta Barat Meruya Lilir
Lingkar Luar Barat
Kali Deres
Daan Mogot
Joglo Raya
Jalan Panjang Kedoya
Citra Palem
Jakarta Selatan Perdatam Pancoran
Margsatwa Barat
Karang Tengah
Tanjung Barat
TB Simatupang
Pangeran Antasari
Teuku Nyak Arief
Lenteng Agung
Minangkababu
Jakarta Utara Sunter Selatan
Pluit
Kelapa Gading
Jakarta Timur Jakarta Garden City (JGC)
Tangerang Selatan BSD Delatinos
Bintaro Emerald
Ciater Raya
GR Silktown
Puspitek Raya
Pondok Cabe
Tangerang Metland Cybercity
Imam Bonjol
Kab Tangerang GS Paramount
Legok Summarecon
PIK
Asterra West BSD City
Kab Bekasi Jababeka Hollywood
Kota Harapan Indah (KHI) Boulevard
Cikarang Sriwijaya
Kota Bekasi Grand Galaxi
Mustika Vida
Grand Wisata
Kab Bogor Cibubur Transyogi
Gunung Puteri
Alternatif Sentul
Sentul City
Kota Bogor Sholeh Iskandar
MH Thamrin
Ahmad Yani
Pajajaran
Kota Depok Raya Sawangan
Grand Depok City
Citralake Parung
Margonda Raya
Raffles Hills
Kab Karawang Karawang Barat
Kab Purwakarta Rest Area KM 72
Bandung Buah Batu
Dago
Surabaya Gubeng Raya
Kertajaya Indah
Margorejo Indah
Nginden Raya
Merr Rungkut
HR Muhammad
Embong Malang
Pemuda Surabaya
Tridharma
Rest Area KM 819A
Rest Area KM 833B
Malang Panglima Sudirman
Perusahaan Raya
Batu Malang
Soekarno Hatta
* Informasi per 4 September 2025.
Mohon dapat dipahami bahwa informasi stok dapat berubah setiap saat.