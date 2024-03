bp Global Privacyverklaring voor het CIP-registratieproces

Informatie over het gebruik van digitale middelen

We gebruiken cookies (en vergelijkbare technologieën zoals web-bakens, pixels, tags en Javascript) om informatie te verzamelen over uw gebruik van de Digitale Activa. U kunt uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer Digitale middelen cookies instellen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, dient u er rekening mee te houden dat sommige delen van onze Digitale Activa ontoegankelijk kunnen worden of niet goed functioneren.

4. Waarom we uw informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken

We gebruiken uw gegevens voornamelijk om u toegang te geven tot onze Digitale Activa en diensten met betrekking tot deze Digitale Activa. We beveiligen uw informatie door passende beveiligingsmaatregelen te nemen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming.

Wettelijke basis

Waar vereist door de toepasselijke wetgeving, zorgen we ervoor dat we een wettelijke basis hebben om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden beschreven. Onder de GDPR van het Verenigd Koninkrijk en de EU baseren we ons op artikel 6 van de hieronder vermelde rechtsgrondslagen. We baseren ons ook op een of meer van deze rechtsgrondslagen wanneer deze in andere landen beschikbaar zijn.

Uitvoering van het contract dat we met u hebben voor de levering van onze diensten met betrekking tot de Digitale Activa. De algemene voorwaarden van de door u gekozen Digitale Activa zijn van toepassing op dit contract;

We gebruiken uw persoonlijke gegevens ook wanneer dit nodig is om aan de wet te voldoen; en Uw toestemming als u in specifieke gevallen toestemming geeft voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zoals hieronder uiteengezet in sectie 8.1 (Rechten gegevensbescherming).

In de onderstaande tabel wordt meer in detail uitgelegd waarom we uw gegevens verzamelen en hoe we deze gebruiken en wat onze rechtsgrondslagen zijn onder de toepasselijke wetgeving over gegevensbescherming.