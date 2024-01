In theorie is het koelsysteem van je auto een gesloten systeem en zou koelvloeistof niet bijgevuld hoeven te worden. Als er een lek in dit systeem zit kan het zijn dat je het toch bij moet vullen – al is het maar tot je bij de garage bent.

Let op! Als je je koelvloeistof wilt controleren of bijvullen, laat je auto dan goed afkoelen na je laatste rit. Als je net gereden hebt is de koelvloeistof heet en de vloeistof kan naar buiten spuiten, waardoor je brandwonden op kunt lopen.

Koelvloeistof controleren en bijvullen:

Zorg dat de motor van je auto koud is en je auto op een vlakke ondergrond staat. Check het instructieboekje van je auto waar in jouw auto het koelvloeistofreservoir zit Open de motorkap en bekijk het niveau van de koelvloeistof in het doorzichtige reservoir Staat het peil tussen het maximum en minimum streepje? Top, je hoeft niets te doen!

Staat het peil onder het minimum streepje? Dan moet je koelvloeistof bijvullen. Draai de dop van het reservoir en vul de koelvloeistof aan met universele koelvloeistof.

Zodra je auto extra koelvloeistof nodig heeft, is het tijd voor een afspraak bij je garage om te controleren waar de koelvloeistof ontsnapt.