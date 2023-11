Ruitenwisservloeistof

In de zomer kunnen stof, pollen, boomhars en regen voor vieze autoramen en slecht zicht zorgen. In de winter kunnen strooizout, regen en sneeuw voor een vieze, waas op je ramen zorgen. Door deze waas kun je minder zien, zeker in combinatie met een laagstaand, scherp winterzonnetje. Gelukkig is daar je ruitenwisser en ruitenwisservloeistof! Zwiep-zwiep en je voor-en achterruit zijn weer schoon.Dan is het wel belangrijk dat je voldoende ruitenwisservloeistof in het reservoir hebt zitten.



Controleren

In de meeste auto’s gaat een lampje in het dashboard branden zodra je weinig ruitenwisservloeistof hebt. Wacht dan niet te lang met het bijvullen, ander zit je zonder. Zelf controleren of je nog genoeg vloeistof hebt is natuurlijk ook handig.Het ruitenwisservloeistofreservoir vind je onder de motorkap. Meestal heeft het een blauwe deksel met het ruitenwisservloeistof logo zoals je deze ook in je dashboard ziet. Zorg wel dat je het juiste reservoir vult!



Bijvullen

Het bijvullen van je ruitenwisservloeistof is een eitje. Je doorloopt gewoon deze 3 stappen:

1. Open de motorkap en

2. Open het ruitenwisservloeistofreservoir, hier staat altijd het ruitenwisserlogo op en de dop is vaak blauw

3. Vul het reservoir, tot deze helemaal vol is.

Tip: bewaar een fles ruitenwisservloeistof in je auto, zodat je nooit zonder zit.