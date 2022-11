1. Download nu gratis!

Zoek BPme in de App Store of Google Play, afhankelijk van je apparaat. Nadat je BPme hebt gedownload, volg je de stappen op het scherm om je te registreren.

2. Registreer je betaalkaart

Voer je kaartgegevens in bij ‘Account Betaalgegevens’. BPme accepteert iDEAL, Mastercard, Visa, American Express en de bp tankpas.



3. Spaar direct FreeBees

Voeg je FreeBees-kaart toe of vraag simpel een digitale FreeBees-kaart aan via BPme. Spaar automatisch FreeBees, ontvang leuke aanbiedingen of bekijk je FreeBees-saldo. Je kunt ook een digitale versie van je FreeBees-kaart in de app vinden en deze in de shop tonen.

Goed om te weten: