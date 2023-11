Omdat olie belangrijk is voor je motor en je iedere rit wat motorolie verbruikt is het goed een beetje in de gaten te houden hoe het met jouw oliepeil staat. De meeste auto’s hebben tegenwoordig een sensor die aangeeft wanneer je oliepeil te laag is. Toch is dit niet iets waar je 100% op blind kunt varen. Want als die sensor niet goed werkt, of het lampje hapert en je komt zonder olie te zitten loopt de motor van je auto onherstelbare schade op. En zonder motor kom je niet ver met je auto.

Vaak wordt je oliepeil gecontroleerd en bijgevuld als je je auto voor onderhoud naar de garage brengt. Doe je dat regelmatig, dan hoef je het zelf wellicht niet extra te controleren. Maar maak jij veel kilometers of breng je je auto niet bepaald regelmatig langs voor onderhoud? Dan is wel verstandig het eens te checken.

Rij je veel, dan loont het om eens per 2 weken je oliepeil te checken. Of na iedere 1.500 kilometer. Rij je weinig? Controleer het dan eens in de maand.