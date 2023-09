5 x zoveel FreeBees bij je shopartikelen



Tot en met 27 oktober 2023 krijg je bij bp stations met een AH to go of Wild Bean Cafe 5 x zoveel FreeBees bij je aankopen in de shop. Die extra FreeBees kun je daarna weer inwisselen voor korting bij bp of inwisselen voor een mooi cadeau bij een van onze partners.

Zo werkt het:



Laat je FreeBees-kaart scannen bij het afrekenen.



Je ontvangt 5 keer zoveel FreeBees op je shopartikelen*

Wissel je FreeBees in bij je volgende bezoek.

Doe je nog niet mee aan FreeBees? Haal een gratis startpakket bij een bemand bp station, of maak direct een digitale spaarkaart aan!

Wil je bekijken hoeveel je al hebt gespaard? Kijk op freebees.nl/mijnpromoties.

* Let op: Deze actie is alleen geldig bij bp stations met een AH to go of Wild Bean Cafe en deze actie geldt niet voor wettelijk uitgesloten artikelen, zoals tabak, loten en prepaid- en cadeaukaarten.