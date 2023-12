Actievoorwaarden social winactie “bp Winterpakket”

Deze Actievoorwaarden (hierna: “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de social Actie “bp Winterpakket” die georganiseerd wordt door bp Europa SE - bp Nederland, nevenvestiging van bp Europa SE, gevestigd te Hamburg, kantoorhoudende aan de d’Arcyweg 76 te Europoort Rotterdam, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24489071 (hierna: “Organisator”).

1. Algemeen

1.1 In de Actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

Actie:

Volg bp Nederland op Facebook. Beantwoord de vraag “Wat is jouw beste hack om in de winter veilig de weg op te gaan?” die wordt gesteld in de bp Facebook post van 21/12/2023. Tag een mogelijke kandidaat voor de actie en maak kans op één van de drie gratis bp Winterpakketten.

Actieperiode:

De periode waarin het mogelijk is om aan de Actie deel te nemen: van 21/12/2023 tot en met 28/12/2023.

Deelnemer:

iedere persoon van 18 jaar of ouder.

1.3 De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de Actieperiode te wijzigen of aan te passen. Ook is de Organisatie gerechtigd de Actie zonder opgave van reden te staken, te wijzigen of aan te passen. Bij wijziging van de Actievoorwaarden door de Organisator is de Organisator op generlei wijze tot vergoeding van schade gehouden aan Deelnemer(s) of andere partijen. Wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator via haar website bekend worden gemaakt en de Organisator zal streven om mogelijke nadelige gevolgen voor Deelnemers te beperken.

1.4 Als één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden niet rechtsgeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige Actievoorwaarden aan.

1.5 Met uitzondering van opzet of grove schuld, zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze verband houdende met de Actie.

2. Deelname

2.1 Elke persoon van 18 jaar of ouder, is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen met in achtneming van hetgeen in deze Actievoorwaarden vermeld staat.

2.2 Eenieder die als medewerker van bp of een aan bp gelieerde onderneming direct betrokken is bij de praktische uitvoering van de Actie, mag tijdens zijn of haar werkzaamheden voor bp niet deelnemen aan de Actie.

2.3 Voor deelname aan de Actie wordt geen inschrijfgeld gerekend en zonder (aankoop) verplichtingen.

2.4 Deelname is uitsluitend mogelijk tijdens de Actieperiode, van 21/12/2023 t/m 28/12/2023. De winnaars worden uiterlijk op 29/12/2023 via de Facebook post van bp Nederland bekend gemaakt.

2.5 Door deel te nemen aan de Actie gaat de Deelnemer akkoord met de Actievoorwaarden.

3. De Actie

3.1 Deelname aan de actie is mogelijk in de periode van 21/12/2023 t/m 28/12/2023 door op de door bp Nederland geplaatste Facebook-post van 21/12/2023 te reageren met de volgende drie stappen:

Volg bp Nederland op Facebook Beantwoord de vraag “Wat is jouw beste hack om in de winter veilig de weg op te gaan?” die wordt gesteld in de bp Facebook post van 21/12/2023. Tag een mogelijke kandidaat voor de actie en maak kans op één van de drie gratis bp Winterpakketten.

3.2 Deelnemers kunnen slechts éénmaal deelnemen en éénmaal winnen.

3.3 Winnaars worden gekozen uit alle ontvangen antwoorden. De winnaars worden uiterlijk 29/12/2023 via Facebook bekendgemaakt en dienen hun contactgegevens via direct message (DM) aan bp Nederland te verzenden, zodat de prijs aan hen verzonden kan worden. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door bp Nederland niet geadministreerd anders dan ter verstrekking van de gewonnen prijs.

3.4 Over de uitslag van de winactie wordt niet gecorrespondeerd.

3.5 Iedere winnaar ontvangt binnen 14 werkdagen de prijs, bestaande uit:

Verpakking bp Screenwash -15°C 3l t.w.v. €10,49.

Verpakking bp de-icer 500ml t.w.v. €6,49.

Verpakking bp luchtverfrisser dennengeur t.w.v. €2,99.

Verpakking 1 liter Castrol motorolie, specifiek voor het voertuig van de winnaar waarde is afhankelijk van benodigde motorolie.

De prijs wordt per pakketpost verstuurd aan het door de Deelnemer aangegeven adres. bp is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor (de afhandeling van) de verzending door de postpartij.

3.6 De Organisator is niet verantwoordelijk voor onjuiste prijsdetails. Het omwisselen en/of omzetten in contanten van een prijs, is uitgesloten. De prijs is niet overdraagbaar.

3.7 Prijzen zijn afhankelijk van beschikbaarheid en de Organisator behoudt zich het recht voor om een prijs te vervangen door een andere, vergelijkbare prijs, zonder voorafgaande kennisgeving.

4. Slotbepalingen

4.1 De Organisator is gerechtigd Deelnemer(s) te diskwalificeren als zij van mening is dat de Deelnemer(s) niet in overeenstemming met de Actievoorwaarden handelen, dan wel indien de Deelnemers anderszins op onjuiste wijze deelnemen aan de Actie.

4.2 Op deze Actie is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank in Rotterdam.

4.3 Voor vragen en klachten kan contact opgenomen worden met de Organisator via

Via direct message (DM) naar bp Nederland op Facebook

Via e-mail naar info@bp.nl

Via post naar:

BP Europa SE – BP Nederland

Ta.v. Afdeling Marketing

Postbus 11313000 Rotterdam

4.4. Deze promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd door, of geassocieerd met, Facebook, Instagram of enig ander sociaal netwerk. U verstrekt uw informatie aan de Organisator, en niet aan een andere partij. De door u verstrekte informatie wordt gebruikt in overeenstemming met het Privacy beleid dat te vinden is op https://www.bp.com/nl_nl/netherlands/home/privacy-statement.html.