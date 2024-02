PrecisieTanken = extra’s scoren!



Lukt het jou om tot 2 cijfers achter de komma PRECIES rond te tanken, dan kun je bij bp extra’s scoren. Tank je precies 20,00, 30,00, 40,00, 50,00 of 60,00 liter dan krijg je:

€2 extra korting op Lunchdeal of €1 korting op een sandwich uit de koeling. 50% extra FreeBees.

Lukt jou het?



Zo werkt het:

Tank tussen 5 februari en 3 maart precies 20,00 liter 30,00 liter 40,00 liter 50,00 liter 60,00 liter

Reken je tankbeurt af en laat je FreeBees kaart scannen.

Ontvang 50% extra FreeBees én een coupon voor korting op je lunch.

De €2 extra korting op een Lunchdeal is geldig bij iedere bp met AH to go met bakery café en Wild Bean Cafe. Check hier voor de dichtstbijzijnde locatie.

De €1 korting op de sandwich uit de koeling is geldig bij iedere bp met AH to go shop en Wild Bean Cafe. Check hier voor de dichtstbijzijnde locatie.

Spaar je nog geen FreeBees? Haal dan gratis een startpakket bij een bemand bp station of maak direct een digitale spaarkaart aan op freebees.nl