Slimmer shoppen en autowassen bij bp met AH to go en Wild Bean Cafe



Waarom met euro’s betalen als je ook met FreeBees kunt betalen? Omdat je tot en met 9 februari 2024, 30% van je FreeBees terugkrijgt als je je shopartikelen of car wash afrekent met FreeBees! Heb je niet genoeg FreeBees om jouw honger te stillen? Dan betaal je gewoon een deel van het bedrag met FreeBees. Zo wordt een bezoek aan bp wel heel voordelig. Zien we je snel?



Zo werkt het:



Vertel bij het afrekenen dat je met FreeBees wilt betalen

Laat je FreeBees-kaart scannen.

Je krijgt 30% korting omdat je met FreeBees betaalt.

Je ontvangt gewoon FreeBees over je bedrag zoals je gewend bent.

Kom gauw terug om meer te sparen, en voordeel te halen.



Om met FreeBees te betalen moet je eerst even je kaart registreren. Je krijgt meteen 100 FreeBees cadeau! Spaar je nog geen FreeBees? Haal een gratis startpakket bij een bemand bp station, of maak direct een digitale spaarkaart aan.

Wil je bekijken hoeveel je al hebt gespaard? Kijk op freebees.nl/mijnpromoties.



* Let op: Deze actie is alleen geldig bij bp stations met een AH to go of Wild Bean Cafe en deze actie geldt niet voor wettelijk uitgesloten artikelen, zoals tabak, loten en prepaid- en cadeaukaarten.