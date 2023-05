Actievoorwaarden



1) De actie is geldig op bp pulse laadpleinen die zijn voorzien van een AH to go winkel en loopt tot 1 september 2023.

2) Per laadsessie kun je op bovengenoemde locaties als Uber chauffeur één voucher voor €1,- aan de kassa kopen die recht geeft op een warme drank naar keuze uit de selfservice machine.

3) Om aan te tonen dat je een Uber chauffeur bent, dien je de cashier je account te laten zien in de Uber-app.

4) De vouchers zijn eenmalig bruikbaar en enkel in te wisselen op de locatie van uitgifte binnen de aangegeven periode op de voucher.

5) Per dag kunnen maximaal 2 warme dranken met korting worden aangeschaft door een Uber chauffeur.

6) De actie is niet geldig in combinatie met andere promoties

8) In geval van (vermoedens) van fraude kan bp pulse besluiten om personen uit te sluiten van deze actie.