Korting op laden Bij bp pulse Oude Haagseweg te Amsterdam (vlakbij Schiphol) zijn 2 snellaadstations van 150 kW exclusief gereserveerd voor Uber drivers. Je kunt hier met 10 ct/kWh (incl. BTW) korting ten opzichte van de normale 'Pay as you go' -prijs razendsnel laden. De korting wordt automatisch toegepast, maar geldt uitsluitend bij betaling met bankpas of creditcard.

Warme dranken voor slechts €1,- Tijdens het laden kun je voor slechts €1,- een warme drank kopen bij laadpleinen met een AH to go. Hoe werkt het? Heel simpel, laat je Uber-app zien aan de cashier en geef aan dat je gebruik wilt maken van de actie. Vervolgens krijg je na betaling van €1,- een voucher met QR code die bij de selfservice machine kan worden ingewisseld tegen een warme drank naar keuze. Geniet ervan!



Actievoorwaarden

1) De actie is uitsluitend geldig bij bp pulse Oude Haagseweg te Amsterdam en loopt tot 1 januari 2024. 2) De 2 laadstations waarbij deze actie loopt zijn herkenbaar aan de Uber merkaanduidingen en uitsluitend bestemd voor Uber drivers.

2) Bij betaling met bankpas of creditcard profiteer je van 10 ct/kWh (incl. BTW) korting ten opzichte van de reguliere 'Pay as you go' prijs. 3) bp pulse kan de beschikbaarheid van een laadpunt niet garanderen, mogelijk zul je soms even moeten wachten. 4) In geval van (vermoedens van) fraude kan bp pulse besluiten om personen uit te sluiten van deze actie 5) bp pulse is gerechtigd om deze actievoorwaarden aan te passen.